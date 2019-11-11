 Lexus сбил двух человек на тротуаре в Киеве: женщина погибла на месте, мужчина - госпитализирован. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "ВартовіЕспресо" в Facebook.
По данным издания, в результате удара молодая женщина получила смертельные травмы, погибла на месте происшествия. Мужчина, шедший с ней, был госпитализирован.
Как рассказали свидетели происшествия - Lexus на большой скорости двигался по левой полосе. В какой-то момент перестраиваясь правее, Lexus ударил в заднюю часть Renault такси. От удара люксовый авто вылетел на тротуар, где как раз шли люди. Сбив людей, Lexus, пробив ограждение, въехал на стоянку.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала все обстоятельства данного происшествия.
А зеЛЯдь перетворився на петю рошена, балачки , балачки розповідає на відео.
А вот описание с Информатора: По предварительной информации, которую нам сообщили полицейские и очевидцы, Logan попытался повернуть направо, подрезал Lexus и ударил авто. В результате водитель Lexus потерял управление и вылетел на тротуар, сбив двух пешеходов - девушку и парня.
Как рассказали свидетели происшествия, Lexus на большой скорости двигался по левой полосе. В какой-то момент, перестраиваясь правее, Lexus ударил в заднюю часть Renault такси. От удара люксовый авто вылетел на тротуар, где как раз шли люди",
Ага.. ударил задним правым крылом... Когда вы, велосипедисты, начинаете чушь нести, тут с вами спорить бесполезно...
А вот если бы запорожец, жигуль или ланос, то так бы и написали, что это сделал "чоловяга" или "молодык".