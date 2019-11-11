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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Lexus сбил двух человек на тротуаре в Киеве: женщина погибла на месте, мужчина - госпитализирован. ФОТОрепортаж

В Киеве в Дарницком районе автомобиль Lexus протаранил такси, вылетел на тротуар и сбил двух человек, мужчину и женщину, которые шли по тротуару.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "ВартовіЕспресо" в Facebook.

По данным издания, в результате удара молодая женщина получила смертельные травмы, погибла на месте происшествия. Мужчина, шедший с ней, был госпитализирован.

Lexus сбил двух человек на тротуаре в Киеве: женщина погибла на месте, мужчина - госпитализирован 01

Как рассказали свидетели происшествия - Lexus на большой скорости двигался по левой полосе. В какой-то момент перестраиваясь правее, Lexus ударил в заднюю часть Renault такси. От удара люксовый авто вылетел на тротуар, где как раз шли люди. Сбив людей, Lexus, пробив ограждение, въехал на стоянку.

Lexus сбил двух человек на тротуаре в Киеве: женщина погибла на месте, мужчина - госпитализирован 02

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала все обстоятельства данного происшествия.

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Lexus сбил двух человек на тротуаре в Киеве: женщина погибла на месте, мужчина - госпитализирован 03
Lexus сбил двух человек на тротуаре в Киеве: женщина погибла на месте, мужчина - госпитализирован 04
Lexus сбил двух человек на тротуаре в Киеве: женщина погибла на месте, мужчина - госпитализирован 05
Lexus сбил двух человек на тротуаре в Киеве: женщина погибла на месте, мужчина - госпитализирован 06
Фото: Еспресо/Facebook

Lexus сбил двух человек на тротуаре в Киеве: женщина погибла на месте, мужчина - госпитализирован 07

Источник: https://censor.net.ua/p3158851
 
 
 Топ комментарии
 
Щас вгадаю - через деякий час цього шумахєра посадять під страшний домашній арешт.
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Доти, поки мусорня та суди будуть спускати цій свлоті злочини - так і буде. Свідомість не вирастає за добу, рік... тому треба по повній вкручувати КК. Крім кічі - позбавляти на все життя прав і пожиттєве утримання постраждалих. Більш нічого не треба. А так - пачечка папіру мусорам і суддям.....
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Скорее Дроновы мстят пешеходам, за то что они не подняли всеукраинский бунт против суда, и не освободили Дронова.
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Дронов не меньше виноват чем мокрощелка зайцева. Так у той хоть мозгов нет, а этот просто решил быконуть. На видео все видно.
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Так я же и говорю, что решил быконуть. Пропустил бы безмозглую то и люди б живы остались.
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Доти, поки мусорня та суди будуть спускати цій свлоті злочини - так і буде. Свідомість не вирастає за добу, рік... тому треба по повній вкручувати КК. Крім кічі - позбавляти на все життя прав і пожиттєве утримання постраждалих. Більш нічого не треба. А так - пачечка папіру мусорам і суддям.....
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С нашими законами никакого правосудия не будет от слова "вообще"
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мечта каждого андона(андонши) - нацарювать денег купить крутую тачку, нажраться в умат, сбить насмерть никчёму, не смогшего купить себе крутую тачку, или купившего недостаточно крутую тачку, а потом за бабки отмазываться в судах
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Щас вгадаю - через деякий час цього шумахєра посадять під страшний домашній арешт.
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Ні. Як що водія не взяли на місті злочину то взагалі напише заяву що машина була вкрадена.... за 1-2 години до аварії , "чесна" поліція зарегеструє заяву потрібним часом за $$$$ трошки й нічого водієві не буде.
А зеЛЯдь перетворився на петю рошена, балачки , балачки розповідає на відео.
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Більше ніж 45-50 км/г у нас не іздять по місту , а ні на Лексусах а ні на Порше ...ми мабуть лохи ?
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Беда у нас, дороги узкие, перекрёстки тротуары
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там трасса по четыре полосы..возможно организм вспомнил, что ему надо повернуть на мост над метро "Осокорки" и оно из крайней левой решило быстро перестроиться..
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Автор этой писанины специально нагнетает ситуацию или он просто идиот? Баран, хоть бы на фото посмотрел.
А вот описание с Информатора: По предварительной информации, которую нам сообщили полицейские и очевидцы, Logan попытался повернуть направо, подрезал Lexus и ударил авто. В результате водитель Lexus потерял управление и вылетел на тротуар, сбив двух пешеходов - девушку и парня.
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есть и другая информация..
Как рассказали свидетели происшествия, Lexus на большой скорости двигался по левой полосе. В какой-то момент, перестраиваясь правее, Lexus ударил в заднюю часть Renault такси. От удара люксовый авто вылетел на тротуар, где как раз шли люди",
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Перестраивался вправо и повредил себе переднее левое крыло, а впереди идущему Логану - заднее правое? Как вы себе такое представляете?
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теоретически такое нахожу возможным..
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Та дуже просто.. Он вище Фобос описав можливий варіант...
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Lexus хотел обогнать Renault справа. А тот как раз сам решил перестроиться в правый крайний. Такая моя версия.
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Гарна відмазка для водія. "То лексус сам вирішив обігнати рено праворуч, він навіть мене, скотиняка, не запитав, і сам перестроївся - я невинуватий" сказав водій-вбивця в суді.
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В двух полосах можно - это наз опережение , тобто випередження
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Как рассказали свидетели происшествия - Lexus на большой скорости двигался по левой полосе. В какой-то момент перестраиваясь правее, Lexus ударил в заднюю часть Renault такси.Источник: https://censor.net.ua/p3158851
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На багатосмуговій дорозі можна обганяти з будь-якого боку.
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Logan попытался повернуть направо, подрезал Lexus и ударил авто..

Ага.. ударил задним правым крылом... Когда вы, велосипедисты, начинаете чушь нести, тут с вами спорить бесполезно...
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Ну да, велосипедисты при повороте всегда сбрасывают скорость. У вас, автомобилистов, видимо не так? Когда чудак на букву М (таксер или маршрутчик, как правило) делает поворот через полосу, не убедившись в отсутствии помехи в смежной полосе, - вот это и есть классическое подрезание.
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Оперативно гидота що висрала цього ******** підключила ботрферми...
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лише суди Лінча можуть спинити цю бойню. Владі потрібні лише гроші.
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Я так понимаю, что был бы не Лексус, а Ланос, то интерес к происшествию был бы гораздо более вялым.
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за рулем небось, какой-то прокуроришка жалкий был? Lexus збив двох людей на тротуарі в Києві: жінка загинула на місці, чоловіка госпіталізовано - Цензор.НЕТ 3829
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Чем дороже автомобиль, тем больше субъектности ему приписывается. Как будто это он сам сделал. И тем меньше шанс, что виновный будет наказан.
А вот если бы запорожец, жигуль или ланос, то так бы и написали, что это сделал "чоловяга" или "молодык".
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Ну и фамилии у людей пошли.. А как имя и отчество Лексуса?
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« Есть деньги, стало быть, могу делать всё, что угодно ; есть деньги -- стало быть не погибну… »/Достоевский/
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Лексус сбил? Беспилотный штоле? Если уже даже сама новость подана в таком ключе, т.е. без какого-либо упоминания водителя, то это уже серьёзные подозрения на замалчивание убийства.
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