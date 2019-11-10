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 Спорт, За рубежом
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 Украинцы Назарова и Никитин выиграли турнир по спортивным танцам на льду в Чехии. ФОТО

Украинский дуэт Александры Назаровой и Максима Никитина стал победителем международного турнира по спортивным танцам на льду Pavel Roman Memorial, который завершился в чешском городе Оломоуц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ритмичный танец наши фигуристы выиграли с минимальным преимуществом - не более, чем полбалла - над польскими спортсменами Юстиной Плутовской и Джереми Флемином. Но в произвольном они не оставили своим соперникам ни единого шанса, откатав программу эмоционально, на хорошей скорости и продемонстрировав высокое качество исполнения элементов. За свой произвольный прокат Александра и Максим получили 108.53 баллов, а по итогам двух танцев - 175.76 баллов.

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Плутовская и Флемин остались на втором месте - 164.05 баллов. Третья позиция - у представителей Германии Аманды Петерсон и Максимилиана Пфистерера - 148.04.

Украинцы Назарова и Никитин выиграли турнир по спортивным танцам на льду в Чехии 01

Напомним, в нынешнем сезоне Александра Назарова и Максим Никитин стали бронзовыми призерами двух этапов серии Челленджер - Lombardia Trophy в Италии и Ice Star в Беларуси. Ученики харьковского тренера Галины Чуриловой выиграли также международный турнир Mezzaluna Cup в Италии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Показательное выступление украинских фигуристов Назаровой и Никитина на турнире в Минске. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3158834
 
   
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Вітаємо! Украинцы Назарова и Никитин выиграли турнир по спортивным танцам на льду в Чехии - Цензор.НЕТ 4098
...яка гарненька дівчинка Олександра Назарова Украинцы Назарова и Никитин выиграли турнир по спортивным танцам на льду в Чехии - Цензор.НЕТ 2544 Я аж мову з рота вивалив Украинцы Назарова и Никитин выиграли турнир по спортивным танцам на льду в Чехии - Цензор.НЕТ 3169

Украинцы Назарова и Никитин выиграли турнир по спортивным танцам на льду в Чехии - Цензор.НЕТ 2440
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А де ж кацапи ? Вони ж завжди *блистали* у цих покатушках
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Все сильнейшие фигуристы сейчас на этапе гран-при в Китае.
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Твоё говно сильнейшее? Мордва поганая, очень сомневаюсь
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За моё гавно тебе видимо виднее, раз ты его изучаешь (может оно реально сильнейшее), а по гран-при в Китае просто погугли, или Вики - https://ru.wikipedia.org/wiki/Cup_of_China
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Вітаємо! Украинцы Назарова и Никитин выиграли турнир по спортивным танцам на льду в Чехии - Цензор.НЕТ 4098
...яка гарненька дівчинка Олександра Назарова Украинцы Назарова и Никитин выиграли турнир по спортивным танцам на льду в Чехии - Цензор.НЕТ 2544 Я аж мову з рота вивалив

Украинцы Назарова и Никитин выиграли турнир по спортивным танцам на льду в Чехии - Цензор.НЕТ 2440
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фу, какой вы непостоянный Українці Назарова й Нікітін виграли турнір зі спортивних танців на льоду в Чехії - Цензор.НЕТ 5365 ваша Янинка сейчас бы обиделась
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Умнички!!! Четверте змагання і четверта медаль!!!!!!!
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