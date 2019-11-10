 С погибшим под Авдеевкой бойцом 92-й ОМБр Германом Бродниковым простились на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на местное издание ХарківTimes, бойцы 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко (базируется около Чугуева) простились с погибшим в районе шахты Бутовка 7 ноября побратимом Германом Бродниковым.
Герман Бродников (позывной Фриц) родился 28 марта 1996 года. Жил в Чугуеве. В 2015 году окончил Чугуево-Бабчанский лесной колледж. В бригаде - с апреля 2016 года воевал в районе Марьинки и Авдеевки. Служил старшим солдатом в 92-й ОМБр. Погиб 7 ноября в районе города Авдеевка Донецкой области, когда сводное инженерное отделение выполняло задачи по обеспечению подразделения лесом-кругляком для инженерного оборудования позиций. Когда военнослужащие вблизи взводного опорного пункта выгружали древесину, около 12:20 враг совершил два выстрела из ПТРК. Одна из ракет попала в автомобиль "Урал", у которого работали военнослужащие, в результате чего Герман погиб на месте, еще трое бойцов получили многочисленные ранения (один из которых, Геннадий Моторин, умер на следующий день в больнице).
У Бродникова остались мать, сестра и невеста (отец Германа погиб раньше на войне).
Харьков. В одном из таких коридоров лежало до 2 000 расстрелянных. Некоторые женщины расстреляны только потому, что не принимали ухаживаний комиссаров. В подвалах находили распятых на полу людей и привинченных к полу винтами. У многих женщин была снята кожа на руках и ногах в виде перчаток и чулок и вся кожа спереди.Слева труп заложника С. Михайлова, приказчика гастрономического магазина, видимо, зарубленного шашкой. Посередине тело засеченного насмерть шомполами, с перебитой нижней частью спины, учителя Петренко. Справа труп капитана Агапова с вывороченными пыткой половыми органами......
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/chervonyi-teror-zvirstva-radianskoi-vlady-foto-16-302876.html?fbclid=IwAR2v7fJkR9x39lS4zngSALzft_g_qtUDncwtWc-TQepCNTFBvEDfo4D6E0E
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Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..
Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
(отец Германа погиб раньше на войне).... - цитата
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R.I.P.
Вічна Слава захіснику Украіни!
Царство Небесне.
Низький уклін Герою.
Брест-Литовский мирный договор, статья VI.
3 марта 1918 года.
Ровно сто лет назад.
Нихуя история не учит.
Ничему.
Аркадий Бабченко
Ну и что нам дали эти договора с этой проклятой вражеской профашистской **********? Они дали только кровавою войну и оккупацию Крыма и Донбасса. А значит не про какие договора ( сговор Минский, Нормандский, московский в редакции кремлёвских фашистов) с этой проклятой вражеской и ужасной паРашей -ордой даже не может быть и речи, она их никогда невыполняла и никогда их не выполнит даже в своей редакции. Просто кровью и измором Украины ожидает от неё безоговорочной капитуляции чтобы уничтожить её как государство.