 Пьяная женщина помяла 5 автомобилей на парковке в Боярке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации полиции Киевской области.
"У многоэтажки 33-летняя женщина не справилась с управлением и въехала в официальную парковку, где повредила 5 авто местных жителей. Нарушительница при свидетелях отказалась от прохождения теста на алкоголь. Правоохранители доставили ее в больницу для медицинского освидетельствования, но и там женщина не дала согласия", - сообщили в полиции.
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Автомобиль нарушительницы отправили на штрафплощадку. На нее саму составили админпротокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Горе-водительнице грозит штраф до 10 200 грн и лишение прав на 1 год.
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Мне давно высрали что даже если пьян то твои страховщики заплатят тем кого ты помял, но конечно потом цена страховки взлетит как Масков "Фалькон".
Певно, =паркувалася= на повній швидкості, що так потовкла машини.
Я не буду писати філософську фігню...дуже втомилася!
Сьогодні вночі у під'їзді власного будинку, на сходах між поверхами був
знайдений Панов Ігор позивний «Хан» з дружиною.
Атовець, наш Захисник, наш великий добряк!
Знаю його з 2015 року.
Боєць легендарного 90-го батальйону!
Знайдені без свідомості з проломленими головами...ОБОЄ!!!
Їх доставили в 17 лікарню. Терміново були проведені операції обом. При
трепанації черепа у Хана почалася сильна кровотеча, була велика крововтрата.
Робили 16 переливань, Оксані трохи меньше.
Обоє знаходяться в комі і на апаратах штучної вентиляції.
У Оксани стан трохи кращий. Вона реагує на подразники. Стан стабільно важкий.
Будут пробувати давати зондове харчування!
У Хана стан критичний. Коли я чую - не даємо ніяких прогнозів...значить дуже
все хріново(((
Йому постійно вводять адреналін і препарат для вирівнювання тиску!
Нічого, крім води, організм не сприймає!
В Хана травма набагато важча. Крім численних кістних уламків сильні гематоми
головного мозку. І, якщо я правильно зрозуміла, розтрощено пів обличчя!(((
Спілкувалася з поліцією, що сталося ніхто не знає!
Знайшли їх сусіди. Ніхто не чув ні сварок ні криків чи потасовки!
Били чимось дуже важким і з особливою жорстокістю(((
Кожен день будуть давати список необхідних ліків!
На сьогодні все закрито. Про це буде слідуючий пост!
Але... вже з сьогоднішніх списків і закупки, стало ясно, що буде потрібна
фіндопомога!!!
В Хана немає нікого, крім нас!
Поки списки забираю і закриваю я.
Хто хоче допомогти 4149629383767209 Грубенюк з поміткою благодійний внесок Хан!
Прошу поширити‼️‼️‼️
P.s. Весь день на ногах і голова була забита лише тим, що потрібно закрити
ліки!
Тільки зараз усвідомлюю, що це зробили не люди...це якісь виродки...жорстокі і
безжальні(((
4149629383767209 Грубенюк з поміткою благодійний внесок Хан!
Нужны доноры крови.
Тетяна Руденька разом з Виталієм Барановим та 26 іншими особами.1 год ·
По крові!
Потрібні донори з будь-якою групою!
По Хану десь 35 донорів.
По Оксані - 15 донорів.
Здавати лише в Київському центрі крові за адресою - вул. Берлінського, 12 або
вул. Пимоненко, 8
Тел для довідки - 044-440-60-11
З понеділка по п'ятницю з 8:00-14:00
Можете показувати направлення, які я виклала в пості.
Дякую!
Ось так. Це теж результат =вибору= нарІду і тієї =політики=, яку проводить блазень і його зе-кліка.
Шановні ветерани, подбайте про свою безпеку і своїх родин і бережіть себе.
Тому що на вас почали полювати.
у-реначила" ?
Страховка то может и оплатит, но вряд ли хватил. А если "каско" у пострадавших - так их страховая им поможет починить, а потом - будет разбираться с "героиней" новости. и вполне возможно что точно будет продавать имущество шоб заплатить. Ну, если логично, не? Какой прикол страховщикам заниматься благотворительностью?
Два Ивана, три Петра
Просыпались утром рано
И херачили с утра.
И завидовал им пьяным,
Двум Иванам, трем Петрам,
Трем Петрам и двум Иванам
Черной завистью Абрам. (с)
На хаммере что ли резвилась дама?
Кстати, она на самосвале что ли рулила?