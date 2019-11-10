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Все про:ДТП (5853) Киевская область (1799) Нацполиция (10381) пьянство (712)

 Пьяная женщина помяла 5 автомобилей на парковке в Боярке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

33-летняя водительница пыталась припарковаться, но не справилась с управлением. А после дважды отказалась проходить тест на алкогольное опьянение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации полиции Киевской области.

"У многоэтажки 33-летняя женщина не справилась с управлением и въехала в официальную парковку, где повредила 5 авто местных жителей. Нарушительница при свидетелях отказалась от прохождения теста на алкоголь. Правоохранители доставили ее в больницу для медицинского освидетельствования, но и там женщина не дала согласия", - сообщили в полиции.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автомобиль нарушительницы отправили на штрафплощадку. На нее саму составили админпротокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Горе-водительнице грозит штраф до 10 200 грн и лишение прав на 1 год.

Также на Цензор.НЕТ: За пьяную езду будем арестовывать, законопроект подадим в ближайшие недели, - Геращенко

Пьяная женщина помяла 5 автомобилей на парковке в Боярке 01
Пьяная женщина помяла 5 автомобилей на парковке в Боярке 02
Пьяная женщина помяла 5 автомобилей на парковке в Боярке 03

Источник: https://censor.net.ua/p3158832
 
   
 Топ комментарии
 
ого... она на танке ездила???
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я так не думаю .Обязательное страхование ОСАГО не выплачиваетсяесли водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения;если водитель управлял транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории;если после ДТП водитель самовольно оставил место происшествия или отказался от прохождения освидетельствования она степень алкогольного опьянения или принял алкоголь;если ДТП произошла из-за несоответствия технического состояния автомобиля существующим нормам;если водитель не сообщил страховщику о ДТП в предусмотренные законом сроки;если страховой случай наступил с использованием застрахованного транспортного средства в период, не предусмотренный договором.
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по дідусю фройду. папик её давно не мял, она истосковавшаяся такая вся, символически мнёт других. то, что большинству она вьехала в зад, говорит о том что у неё нет табу ))))
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)))))) ато! психология бессознательного ))
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Горе-водительнице грозит штраф до 10 200 грн и лишение прав на 1 год. и пожалуй придется продать свое жилье что бы заплатить за ремонт угробленых ею автоИсточник: https://censor.net.ua/p3158832
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Стандартная автоцивилка покрывает максимум 100 тыс. гривен - 4 тыс.$ Вряд ли этих денег хватит.
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я так не думаю .Обязательное страхование ОСАГО не выплачиваетсяесли водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения;если водитель управлял транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории;если после ДТП водитель самовольно оставил место происшествия или отказался от прохождения освидетельствования она степень алкогольного опьянения или принял алкоголь;если ДТП произошла из-за несоответствия технического состояния автомобиля существующим нормам;если водитель не сообщил страховщику о ДТП в предусмотренные законом сроки;если страховой случай наступил с использованием застрахованного транспортного средства в период, не предусмотренный договором.
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А кстати - в норм. странах тоже столько условий?
Мне давно высрали что даже если пьян то твои страховщики заплатят тем кого ты помял, но конечно потом цена страховки взлетит как Масков "Фалькон".
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В недоделаной Украине не так. В Украине страховка одинаковая для всех кто нормально ездит и не совершает ДТП и кто бьет машины каждый месяц. У меня знакомый постоянно бухает и каждые пол года бьет машины и для него страховка ни на гривню не подорожала. Правда он через своих мусоров оформлял ДТП которые указывали что водитель был трезв. Реально же в страховой указывается что страховка не действительна если водитель был в алкогольном опьянении.
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ну так оно и распределяется на всех по деньгам. как банки - понараздают кредитов жуликам, а потом все плачут шо ставка 20-30 проц. годовых. плюс риски шо опять что-то случиться и курс скакнет в разы. иногда кажется что кто-то специально так веселиться, устраивая таки зверские свистопляски(
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У моего знакомого уже 50% скидка за стаж без ДТП.
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скорей всего это КАСКО. Страховкой каско можно воспользоваться, даже если автомобиль или, мотоцикл пострадали по вине владельца. Если машина попадет в аварию, на нее упадет сосулька с крыши или даже сам водитель не впишется в двери гаража, каско может покрыть убытки. но она стоит порядка 1 к зелени
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Выплачивается на самом деле. Просто потом страховая по регрессу с виновника выплаченные деньги взыщет.
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даже и 50 000 страховая не даст - ОСАГО не действует при алкогольном опьянении водителя!!!
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МТСБУ обязано оплатить ущерб в любом случае. Просто после выплаты оно обращается в суд о взымании средств с бухого водителя
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Очень сильно сомневаюсь ,что страховая заплатит , по тому что мадам была под хорошим бемсом.
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Добре очі позаливала.
Певно, =паркувалася= на повній швидкості, що так потовкла машини.
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33-летняя водительница хуже обезьяны с гранатой...
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Права точно заберут, кучу денег должна - вот это погуляла.
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Переплутала педаль тормоза з педаллю газу. А шо? Он Зеленські гривню з долларом плютають, мільйони з мільярдами. І їм за це нічого. А тут всього лише дві педалі наплутала - і вже поліція прибігла поживитися. Бо з жінки можна поживитися, а з клоунів - хіба мочу, і то порчену.
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тварь решила повторить подвиг зайцевой только не успела разогнаться
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Есть более важная новость. Нужна срочная помощь.Информацию в посте подтверждает и Георгий Тука на своей странице в ФБ. Тетяна Руденька почувається розбитою разом із Виталий Баранов та 55 іншими у Київська міська клінічна лікарня №17.2 год · Kyiv · Якийсь страшний день...

Я не буду писати філософську фігню...дуже втомилася!

Сьогодні вночі у під'їзді власного будинку, на сходах між поверхами був
знайдений Панов Ігор позивний «Хан» з дружиною.

Атовець, наш Захисник, наш великий добряк!

Знаю його з 2015 року.

Боєць легендарного 90-го батальйону!

Знайдені без свідомості з проломленими головами...ОБОЄ!!!

Їх доставили в 17 лікарню. Терміново були проведені операції обом. При
трепанації черепа у Хана почалася сильна кровотеча, була велика крововтрата.
Робили 16 переливань, Оксані трохи меньше.

Обоє знаходяться в комі і на апаратах штучної вентиляції.

У Оксани стан трохи кращий. Вона реагує на подразники. Стан стабільно важкий.
Будут пробувати давати зондове харчування!

У Хана стан критичний. Коли я чую - не даємо ніяких прогнозів...значить дуже
все хріново(((

Йому постійно вводять адреналін і препарат для вирівнювання тиску!

Нічого, крім води, організм не сприймає!

В Хана травма набагато важча. Крім численних кістних уламків сильні гематоми
головного мозку. І, якщо я правильно зрозуміла, розтрощено пів обличчя!(((

Спілкувалася з поліцією, що сталося ніхто не знає!

Знайшли їх сусіди. Ніхто не чув ні сварок ні криків чи потасовки!

Били чимось дуже важким і з особливою жорстокістю(((

Кожен день будуть давати список необхідних ліків!

На сьогодні все закрито. Про це буде слідуючий пост!

Але... вже з сьогоднішніх списків і закупки, стало ясно, що буде потрібна
фіндопомога!!!

В Хана немає нікого, крім нас!

Поки списки забираю і закриваю я.

Хто хоче допомогти 4149629383767209 Грубенюк з поміткою благодійний внесок Хан!

Прошу поширити‼️‼️‼️

P.s. Весь день на ногах і голова була забита лише тим, що потрібно закрити
ліки!

Тільки зараз усвідомлюю, що це зробили не люди...це якісь виродки...жорстокі і
безжальні(((
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Хто хоче допомогти
4149629383767209 Грубенюк з поміткою благодійний внесок Хан!
Нужны доноры крови.

Тетяна Руденька разом з Виталієм Барановим та 26 іншими особами.1 год ·
По крові!

Потрібні донори з будь-якою групою!

По Хану десь 35 донорів.

По Оксані - 15 донорів.

Здавати лише в Київському центрі крові за адресою - вул. Берлінського, 12 або
вул. Пимоненко, 8

Тел для довідки - 044-440-60-11

З понеділка по п'ятницю з 8:00-14:00

Можете показувати направлення, які я виклала в пості.

Дякую!
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Боже.
Ось так. Це теж результат =вибору= нарІду і тієї =політики=, яку проводить блазень і його зе-кліка.
Шановні ветерани, подбайте про свою безпеку і своїх родин і бережіть себе.
Тому що на вас почали полювати.
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Неее!!! Ето порохоботка еще при Свинарчуках купила НЭевробляху. П'яна жінка пом'яла 5 автомобілів на парковці в Боярці - Цензор.НЕТ 2887
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Ведана, тобі вже ніяке лікування не допоможе. Вбийся об стіну зеленого кольору і на тобі навіть не буде гріха за самогубство.
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С какой же скоростью она парковалась если даже подушка у нее выстрелила? Наверное проснулась уже после "парковки".
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Вот наверное удивилась, когда проснулась - вроде спит на подушке, но какая-то подушка не такая... П'яна жінка пом'яла 5 автомобілів на парковці в Боярці - Цензор.НЕТ 682
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если это "помяла" то что тогда "разху-реначила" ?
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Да и само словосочетание "пьяная водительница помяла 5 автомобилей на парковке в Боярке" какое-то знаковое. П'яна жінка пом'яла 5 автомобілів на парковці в Боярці - Цензор.НЕТ 1498
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Хорошо хоть портрет водунки закрыли, а то мало ли шо - вдург вна суд подаст.

Страховка то может и оплатит, но вряд ли хватил. А если "каско" у пострадавших - так их страховая им поможет починить, а потом - будет разбираться с "героиней" новости. и вполне возможно что точно будет продавать имущество шоб заплатить. Ну, если логично, не? Какой прикол страховщикам заниматься благотворительностью?
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Три Петра и два Ивана,
Два Ивана, три Петра
Просыпались утром рано
И херачили с утра.
И завидовал им пьяным,
Двум Иванам, трем Петрам,
Трем Петрам и двум Иванам
Черной завистью Абрам. (с)
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На какой машине она была сама, что разнесла вхлам остальные? Вот этот форд эксплорер? Или это тоже побитая ею машина?
На хаммере что ли резвилась дама?
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херасибе, П'яна жінка пом'яла 5 автомобілів на парковці в Боярці - Цензор.НЕТ 2475... а на какой скорости эта Шумахериха парковалась ? П'яна жінка пом'яла 5 автомобілів на парковці в Боярці - Цензор.НЕТ 2975
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Судя по недешовой машине бабенции них*я ей не будет и плевала она на всех. Хозяева битых машин еще долго будут бегать за ней выклянчивая компенсацию за материальный ущерб.
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Там крутой поворот и самое смешное что это здание РОВД и дом ментовский, и машины соответственно -ментов)
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Будет еще смешней, если выяснится ее причастность к прокурорскому или судейскому сословию.
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не плохо тетя "припарковалась"......... П'яна жінка пом'яла 5 автомобілів на парковці в Боярці - Цензор.НЕТ 1428
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Из чего сейчас делают машины что даже на парковке они мятые как из шоколадной обертки сделаны
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4 этажное здание это полиция Киево-Святошинского района)))
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В этой новости всё смешно даже квадратик которым лицо типа скрыли)
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Так я всегда говорил , что от жлобства одни неудобства . Ну нажралась , вызови такси или драйвера , это при любом раскладе дешевле выходит. У нас вчера на фирме то же был корпаратив , ну не хрена страшного кинул машину там , сегодня после обеда поехал забрал и не каких проблем.
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Если водительница молода и симпатична, думаю ее можно и простить.
Кстати, она на самосвале что ли рулила?
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если она такая упертая,значит она сестра зайцевой
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