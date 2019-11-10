 Убийца-беглец из Молдовы пытался зарезать украинского пограничника. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Жители села Домница в Подольском районе Одесской области заметили подозрительного незнакомца и сообщили об этом участковому инспектору пограничной службы, который обнаружил беглеца в 800 метрах от государственной границы. На требование предъявить документы непрошеный гость бросился на пограничника с ножом. К счастью, правоохранителю удалось разоружить и задержать нападавшего.

Как выяснилось, задержанный незаконно пересек украинско-молдавскую границу, убегая от уголовной ответственности. Его разыскивали за совершение убийства в городе Рыбница.

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Преступник, предварительно гражданин Молдовы, доставлен в пункт временного содержания в Подольске. Иностранцу придется отвечать и перед украинским законодательством: за незаконное пересечение государственной границы (ст. 204-1 КУоАП), злостное неповиновение пограничнику (ст. 185-10 КУоАП). В действиях задержанного усматриваются также признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".





