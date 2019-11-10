EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  10815  44
Все про:Госпогранслужба (3525) Молдова (1051) нападение (1786)

 Убийца-беглец из Молдовы пытался зарезать украинского пограничника. ФОТОрепортаж

Убийца из Молдовы пробрался на територию Украины, где был обнаружен сотрудником ГПСУ. При задержании злоумышленник набросился на пограничника с ножом.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Жители села Домница в Подольском районе Одесской области заметили подозрительного незнакомца и сообщили об этом участковому инспектору пограничной службы, который обнаружил беглеца в 800 метрах от государственной границы. На требование предъявить документы непрошеный гость бросился на пограничника с ножом. К счастью, правоохранителю удалось разоружить и задержать нападавшего.

Как выяснилось, задержанный незаконно пересек украинско-молдавскую границу, убегая от уголовной ответственности. Его разыскивали за совершение убийства в городе Рыбница.

Смотрите также: "Смотрящего" за исправительной колонией в Ивано-Франковской области выдворили в Молдову, - Нацполиция. ФОТО

Преступник, предварительно гражданин Молдовы, доставлен в пункт временного содержания в Подольске. Иностранцу придется отвечать и перед украинским законодательством: за незаконное пересечение государственной границы (ст. 204-1 КУоАП), злостное неповиновение пограничнику (ст. 185-10 КУоАП). В действиях задержанного усматриваются также признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Убийца-беглец из Молдовы пытался зарезать украинского пограничника 01
Убийца-беглец из Молдовы пытался зарезать украинского пограничника 02
Убийца-беглец из Молдовы пытался зарезать украинского пограничника 03

Убийца-беглец из Молдовы пытался зарезать украинского пограничника 04

Источник: https://censor.net.ua/p3158795
 
   
 Топ комментарии
 
чого гниду не розстріляли при нападі??
 показать весь комментарий
 
Помилочка невеличка сталася.Рибниця - це сепарня молдовська з так званої ПМР. Один з осередків гнилого "руССкого мира".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Точно, їпан..те на всю голову вОнятко.))
 показать весь комментарий
 
 
Помилочка невеличка сталася.Рибниця - це сепарня молдовська з так званої ПМР. Один з осередків гнилого "руССкого мира".
 показать весь комментарий
 
 
Но выдать его надо Молдове, так как приднестровская тварь, не может быть выдана говно республике, нет её просто, пмэрии, хотя эти говно резиденты приезжают к нам в Одессу, как к себе домой, и у половины есть гражданство Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Со мною нож, решил я: - Что ж,

Меня так просто не возьмешь.

Держитесь, гады! Убийца-беглец из Молдовы пытался зарезать украинского пограничника - Цензор.НЕТ 29
 показать весь комментарий
 
чого гниду не розстріляли при нападі??
 показать весь комментарий
 
 
Ответственные!
Респект, в других странах не церемонились бы.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
прикордонники покрыли себя неувядаемой славой,спымав молдавского бомжа Убийца-беглец из Молдовы пытался зарезать украинского пограничника - Цензор.НЕТ 4666
 показать весь комментарий
 
 
Нихрена себе, молдованеску охренел. Надеюсь погранцы объяснили ему, что к чему. Если и пристрелили бы, то невелика потеря.
 показать весь комментарий
 
 
какое только чмо судя по фото и действиям.....пристрелили бы там и бросили хищникам на обед...мир бы на одну тварь стал чище...ну что с такими животными возится и носиться....? зачем кислород зря на него израсходовать....((
 показать весь комментарий
 
 
И что?! Теперь ветеринары, с ближайшей свинофермы - извлекают этот нож из пятой точки нарушителя?
 показать весь комментарий
 
тільки мені здається, що "хотів зарізати" і "кинувся з ножем" - дещо різні діїї?
 показать весь комментарий
 
Что-то у меня со зрением не то, видимо( Так и не нашла "хотів зарізати". Намагався - есть, а это = пытался.
 показать весь комментарий
 
отета ти мене удєлала!
прямо наповал
і шо це міняє, розумницю?
 показать весь комментарий
 
Просто читала статью, а в беларускай мове есть слово намагацца=пытаться, стараться. Могу удалить, раз Вы обиделись /никого не пыталась уделывать/
 показать весь комментарий
 
...А меняет это то, что он пытался это сделать, бросившись с ножом, а не раздумывал об этом
 показать весь комментарий
 
А...ну, да. Цели именно зарезать могло и не быть. Не поняла Вас, значит. Признаю.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Верхнее фото - шикарное. Только трэба було сзади танк поставить с направленным стволом в затылок злодея.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да, - и пару симпотных телок в купальниках под руку с воинами.
 показать весь комментарий
 
 
......МИКИДУЦА из солнечной Молдовы , а приднестровского СЕПАРАСТА слабо ??? надо было на нашего нападать ???((((
 показать весь комментарий
 
Обычное для "погранцов" дело, задержал нарушителя границы.
 показать весь комментарий
 
 
Ти ба, які в тому селі свідомі громадяни.
 показать весь комментарий
 
за стукачество про чужого им разрешают таскать контрабанду через границу. Наши украинцы за просто так ничего не сделают.
 показать весь комментарий
 
НАРОД , обьясните мне кто нибуть , почему сегодняшняя ФИШКА держать автомат в пол или на согнутых руках перед собой ???? служил в сов.армии там таких положений небыло , в чем КРУТОСЬ сегодняшних положений ???? СПАСИБО !!!
 показать весь комментарий
 
 
Когда рядом задержанный, то оружие держат либо наведенным на него либо под минимальным углом от него. Ибо бывают разные случаи.
 показать весь комментарий
 
Это проявление мужества и отваги, демонстрация силы и уверенности в себе.
 показать весь комментарий
 
Это пришло из армий НАТО,в боевых выходах или при прочесывании местности,легче (быстрей) среагировать на внештатную ситуацию,когда автомат в руках или дулом в пол.Когда автомат за спиной,как было в СССР теряются драгоценные секунды для реагирования на быстроменяющеюся ситуацию.
 показать весь комментарий
 
Молдаван мог бежать и нечаянно упасть на свой нож,ну мог же быть случай
 показать весь комментарий
 
К счастью, правоохранителю удалось разоружить и зарезать нападавшего.
 показать весь комментарий
 
 
Ещё одного дебила будет кормить народ Украины . Убивця-втікач із Молдови намагався зарізати українського прикордонника - Цензор.НЕТ 6116
 показать весь комментарий
 
 
Чому не застрілили цигана молдавського
 показать весь комментарий
 
Граница не на замке. КСП скорее всего нет. Никто и не знал о пересечении. Его даже не искали. Случай помог, а мог бы спокойно бродяжничать годами в Украине...
Убивця-втікач із Молдови намагався зарізати українського прикордонника - Цензор.НЕТ 5974
 показать весь комментарий
 
 
Дивно , що затримали . Достатньо було просто прошити чергою , щоб не бикував .
 показать весь комментарий
 
 
Типовий приндністровський ватник - алкаш або наркоман. Головне щоб " с_рассией_вместе". Таких нікчем рашка використовує для кіпішу в Одесі, в т.ч "Великий гріль 2 мая"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх