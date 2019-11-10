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 Патрульные катера Island прошли ходовые испытания в Одессе и готовы к вооружению. ФОТОрепортаж

Военно-морские силы в Одессе провели ходовые испытания патрульных катеров Island - "Славянск" и "Старобельск", которые Украине передали Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщил пресс-центр командования ВМС Вооруженных сил Украины (ВСУ) в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Все мероприятия по подготовке и приему катеров, подготовке экипажей и подготовке к выходу в море выполнены в полном объеме. На примере подготовки экипажей катеров типа Island мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и принимать участие во всех совместных с НАТО задачах", - сказал командующий национальным флотом адмирал Игорь Воронченко.

По его словам, следующим этапом станет вооружение катеров.

Смотрите также: Прибывшие из США катера украинских ВМС класса Island "Славянск" и "Старобельск" пришвартовались в военной гавани Одесского порта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отмечается, что по завершению ряда испытаний патрульные катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" включат в состав ВМС ВСУ, где под командованием украинских экипажей катера начнут дежурства по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей.

Патрульные катера Island прошли ходовые испытания в Одессе и готовы к вооружению 01
Патрульные катера Island прошли ходовые испытания в Одессе и готовы к вооружению 02
Патрульные катера Island прошли ходовые испытания в Одессе и готовы к вооружению 03
Патрульные катера Island прошли ходовые испытания в Одессе и готовы к вооружению 04
Патрульные катера Island прошли ходовые испытания в Одессе и готовы к вооружению 05
Патрульные катера Island прошли ходовые испытания в Одессе и готовы к вооружению 06
Патрульные катера Island прошли ходовые испытания в Одессе и готовы к вооружению 07

Патрульные катера Island прошли ходовые испытания в Одессе и готовы к вооружению 08

Источник: https://censor.net.ua/p3158792
 
   
 Топ комментарии
 
У катеров "Айленд" отличньіе мореходньіе качества , а оборудование радарами , сонарами и пр. ништяками такое , что военно-морские бараньі ЧФ и ФСБ просто обзавидуются. Поставить боевой модуль не сложно , и можно гонять "Изумрудьі" и пр. нечисть по всему Азову и Черному морю.
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Зебила и дурака, видать издалека..
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
https://uploads.disquscdn.com/images/76b1ce70d4c7c40cc63ebe130e558e3fe1be2ee4403ed3df704880a6ebd14f7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1073d7ebd002edad69bd725c0ebaf3dae5c636e4d81ba7e452acff7c22d14c9c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/626089b2db81199a9c45c996e6bb53134765b67c4a99870115d6770d92fea4c0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85157823e63e2860438dd44aae87fa051b016490617ed5c642ad5a00746631bd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/20ac459eb586bee8be4817fb5df9e41dc80b7b29be4ceb08458e5fa8126fecc2.jpg Третий- Гиркин - https://uploads.disquscdn.com/images/6e8ee036e695a53285dae47ab64cd9804f360cf306eba5924440e672b53fad97.jpg . ... . . https://uploads.disquscdn.com/images/cb53f5a74b28452358f292094c7b536f84b1a7fb37f437288164454f7fba684b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg . . .. . .
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У катеров "Айленд" отличньіе мореходньіе качества , а оборудование радарами , сонарами и пр. ништяками такое , что военно-морские бараньі ЧФ и ФСБ просто обзавидуются. Поставить боевой модуль не сложно , и можно гонять "Изумрудьі" и пр. нечисть по всему Азову и Черному морю.
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Это действительно добротные пограничные катера. Гонять кацапский флот они конечно не смогут, но они для этого и не предназначены.
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Неплохие кораблики, ждём еще 4 таких же, а потом можно и что-то посерьёзнее, пару-тройку фрегатов бы, а то Сагайдачному скучно одному...
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А чего фотки без сывочолого гэтьмана, перерезающиго ленточки?
Нипарядак!!
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Бо у ********* "гетьмана" при виді військових відбувається неконтрольоване сечевипускання, а у павільйон 95го кварталу, вони не влазять...
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Твій хетьман порох від шутки на Прямому обсерився-сюди дзонив "Рятуйте!" і бізнес на синка одразу переписав.Виходить рило таки в пір'ї кривавому.
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*...разжирели,украиномовные *************** иуды в большой цене на рф...
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від жарту, свинособако.

Сраное кацапье под прокси палится в 100 процентах случаев.))
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Вистачить останнього слова. Бо лишень кацапи вважають, що в них окрім лайна і сечі є кров...
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Мені покуй, відповідайте за вчинки свого ЗЗебіла, що там було раніше це вже історія
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Не бреши наглото,що пофіг!У темі про наші US катери- ти фебанат поросячого гімна на радість х'ла сиффлота поносом сереш на Президента України і хочеш,щоб я американець за якісь його дії тобі ,ипанько козлячий, відповідав?Рило своє гидке для початку дустом присип,дрищь вонючий,кондом штопаний.Твоя африканська поросенкова чума-хвороба мене не цікавить,а Україна під ратицями таких чий син української мови не знає цікавить ще й дуже,бо відригається вже півроку їх мародерна блювота-там мільон ,тут мільон хапнули,там "мертячками" нарили,тут "мінськом" насвинячили.Згин виродок і пащеку на моїх друзів не розкривай-ти ніхто для мене,а для сьогоднішньої України просто дебіл дикий ще й хащовий,необтасаний,безграмотний,тупий,далекий від реалій,ще й хамуватий циглош-збирай під дубом жолуді.
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боятся вашему Вовочке ножницы доверять . вдруг с собой шо то сделает Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння - Цензор.НЕТ 118
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"Вашему"? А ты сам то откуда, из домбаситов что ли?
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бостурма . не включай дурака . мы с тобой лаемся время от времени . ты бы хоть ники оппонентов запоминал склеротик Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння - Цензор.НЕТ 3341
а ваш он потому что вы за него голосовали . вот теперь и отвечайте за все его косяки
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Зараз стрічечки перерізає недолуга ЗеЛена шмаркля-малорос, перерізає стрічки, знімається у відосиках, поки його возять разом із Теслою на тросі, сцить вам, ЗеБілам в очі та смішно вдає з себе великого стратега.))
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Кацахол, ти тут масовку створювати не заморився? Тебе ж ідіота по стандартному наборі тупих твоїх фраз легко вирахувати.
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/"катера начнут дежурства по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей/"


Мне не понятно, каким образом катера попадут в Азовское море, неужели презедент Зеленский отдаст приказ идти на Мариуполь? Хотя я уверен он достаточно повзрослел для такого приказа.
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Уверен, отдаст. И уверен они спокойно запросят в Керчи лоцмана и пройдут в Мариуполь, как проходят сотни украинских судов.
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не гоніть коней..

ЩЕ ЛИШЕ РОЗРОБЛЯЄТЬСя проект озброєння цих двох катерів ...
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Міни, глибинні бомби розкидати. Швидкість там 30 вузлів.
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міни і глибинні бомби це зовсім різне..

міни"ставляться"..

---------------------------------
п..єц "диванні стратеги" ((((
з реальних сил ПОКИ ЩО УКраїна в лиці МВФ має лише мінні загородження на узбережжі,трохи ракет "земля-море"(переобладнаних з ракет "земля-повітря") і якусь кількість "морських батарей"..
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черноморському флоту расеи теперь точно каюк,зато будут шкериться по бухтам
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Цікаво, а Нептуни можливо пристроїти на катерах??? якщо можливо, то тоді супер!!!
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пристроить можно . на палубе уложить и возить как баласт . а для того что бы эффективно применять нужны специализированные катера
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а навіщо ?

Захищеність(є такий критерій для озброєння сильнішого"стрілецького") "Нептуна" краща на порядок на суші..
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Так в ответ прилетит "Москит"... лучше не будет точно
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Труси твої обісрані від страху прилетять
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диванні герої..
Як би вам пояснити..

у ******** війні ваше геройство до дупи...
Зараз йде "накачка залізних мязів"..

І Війни унеможливлюються або наявністю ядерної зброї(доктрина Маргарет Тетчер),або створенням сили,достатньої для того ,щоб ворогу загрожували НЕСПІВМІРНІ втрати...
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Против страны с достаточным запасом ядерного оружия нет смысла применять многомиллионную армию, так как это закончится гарантированным разгромом и последующим отступлением.
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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100 відсотків. Лайно до лайна.

обосРаха завсегда привечала ******, подлецов, убийц и преступников.
Сейчас в Сцарьках на обосРахе очередной подлец,узурпатор, мегавор и международный преступник, выходец из ********* подворотни карлик вова-хуйло. И друзья у него сплошь такие же.
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У СЕРЙОЗНОМУ збройному протистоянні військові кораблі в Чорному морі не будуть відігравати ЖОДНОЇ Серйозної РОЛІ.
"ПОВІЛЬНІ ЦІЛІ"."Потішні війська України"...



,Україна йде тупорилим традиційним екстивним шляхом розвитку,ігноруючи ,що зараз настав ЧАС ГіБРИДНИХ ВіЙН.На це можна було би піти,ПЕРЕБУВАЮЧИ У СТРУКТУРі НАТО. А плани на 2020 -це задовго.Україні треба діяти ВЖЕ.

Флот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі Збільшення чисельності передбачає концепція розвитку флоту, яка зараз проходить узгодження в Міністерстві оборони.
За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси».моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу ..
Які моделі !? Сша ?Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння - Цензор.НЕТ 2099
Авіаносці теж будемо будувати !?
Чи купимо у США !? В кредит !?
Запитання - ЯКОГО МИЛОГО !? Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння - Цензор.НЕТ 8162
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Для чого авіаносці в калабані, у Чорному морі?
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Так ж гЕксперди 5-років тому пи__діли що час танків і окопних війн минув.
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1) у нас не війна ,а гібридна війна.

2) так.. час танкових битв МИНУВ.

3) "живучість" танка в ******** війні біля 4-х секунд
вам відомо?
тому зараз танки переважно лише модернізують у світі.
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Паша, своїм диванним пердаком спалиш танк за 4 сек?
Дебальцеве: історія танкового бою
https://youtu.be/k93zW5dREuA
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Сиськи после эпиляции в зале качает. Обороноспособность страны повышает.
Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння - Цензор.НЕТ 2571
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О, шмаркля вже накерувалася, тепер можна зробити епіляцію на грудях, побрити свою маленьку цюцюрку та в зал, перед дзеркалом покривлятися. Шварценнегер пілять...)))
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Тяжело быть Моникой. Все эти женские штучки, фишечки...
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100 відсотків. А ще попереду ботокс, філлери, мезотерапія і таке інше, все, як у Сцарька кацапо-ординського... "Дядя вова-аааа, возьми меня к себе-ееее!!!"
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Вова готується до зустрічі з путіним.
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Нууууу браконьеры, прячтесь
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Правильно,все эти катера исключительно для ловли браконьеров и нарушителей границы на надувных лодках а не для отпора вооруженного нападения с моря.
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Ну давайте же- шевелите попой! Вооружайте, используйте, получайте результат. Не тормозите следующие 4 катера.
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Да Вы что,если эти посудины вооружить для отражения агрессора с моря то они просто уйдут ко дну.В лучшем случае эти катера можно подготовить для ловли браконьеров а не отражения вторжения.
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Для чего брали- для того и используйте! Для другого есть другие корабли.
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яка різниця.. Для стримування російських військ..
Затонуть у випадку ракетного удару "БАл"ом відразу(чи за кілька хвилин) 2 чи 6 катерів ? Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння - Цензор.НЕТ 5415
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А кто говорил- что эти катера для сдерживания российских войск? Их даже не вооружили. России сейчас со страху любая лодка кажется авианосцем. Эти катера для рыбной ловли всего лишь.
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Столько кипиша из-за двух старых железяк !!!! Ничего особенного в этих катерах нет и ситуацию в Черном море они не спасут!!!! Вместо того, чтобы строить свои боевые ракетные катера мы вкладываем миллионы а американский металлолом. Выгоните нахрен навинскаго и начните строить свой флот или по крайней мере достройте фрегат который стоит в Николаеве !!! Эти катера вчерашний день !!!!!
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Дебіле кацапський, ці катери ПОДАРОВАНІ нам від слова БЕЗПЛАТНО а не продані по ціні крейсерів як рошеновські шлюпки
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там досить коштовне обслуговування получилось..Звичайно,ці катери точно не РОШЕНІВСЬКІ "плаваючі цукерочки" ..барбариски за ціною шоколаду...
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певне значення ці катери відіграють..Звичайно,не масштабній війні..До першого залпу

Бал (индекс ГРАУ 3К60, по кодификации НАТО: SSC-6 «Sennight» (рус. «неделя»)) - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. ГСИ завершены в 2004[2]. Принят на вооружение ВС РФ в 2008 году[2].
Россия - 50 единиц, по состоянию на 2019 год
15-я береговая ракетно-артиллерийская бригада (г. Севастополь) - 4 ПУ

Он предназначен для контроля территориальных вод и проливов, защиты военно-морских баз и инфраструктуры побережья. Сам противокорабельный комплекс полностью автономен и для своих габаритов крайне мобилен. В его состав входят два самоходных командных пункта, до четырех единиц пусковых установок на собственном ходу и в некоторых случаях транспортно-перегрузочные машины, которые позволяют произвести повторный залп ракет ..Дело в том, что промежуток между запуском снарядов у БРК "Бал" составляет менее трех секунд, то есть за чуть более чем полторы минуты огня комплекс уже будет готов к перезарядке и повторному залпу.


НОВІТНЯ АРТИЛЕРІЯ "БАЛ" І "БАСТІОН": РОЗВІДКА РОЗПОВІЛА ПРО РАКЕТНІ УСТАНОВКИ РФ У КРИМУ КРИМ

08.12.2018
На сьогодні Росія має достатньо пускових установок, аби перекрити повністю Азовське море вогневим контролем і майже повністю закрити Чорне море

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Прикольно читать "экспертов" ))
Это катер береговой охраны, и использоваться он будет исключительно как катер береговой охраны, а не как ракетный крейсер.
Для выполнения своих задач он идеален, а учитывая последние достижения нашего ВПК, он будет усилен современными боевыми комплексами.
Остальное будет зависеть только от степени подготовки экипажей
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Зеля засцит Керченский пролив проходить...
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тому НЕОБХІДНО для їх проходу прокопати канаву на півночі Криму.. Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння - Цензор.НЕТ 9356

Украина может отделить Крым судоходным каналом
SVD
3 квітня 2015 20:00:52

IP/Host: 77.93.62.---

Украина может сделать оккупированный Россией Крымский полуостров настоящим островом. Соответствующие изыскания в настоящее время проводятся государственным институтом "Укргидропроект", передает ресурс "20 хвилин".
Суть проекта состоит в строительстве судоходного Черноморско-Азовского канала через Перекопский перешеек. Кроме соображений безопасности и обороны, такое гидротехническое сооружение позволит обеспечить также коммерческое судоходство между Черным и Азовским морем, на котором находится крупный порт Мариуполь, сейчас фактически блокированный из-за контроля российских оккупационных войск над Керченским проливом. Общая протяженность фарватера канала составит порядка 120 километров через Перекоп, Чонгарский пролив, залив Сиваш и Арабатскую стрелку. При этом непосредственно земляные работы потребуются лишь на 20 километрах.
Как рассказала журналистам ведущий инженер "Укргидропроекта" Татьяна Лунина, специалисты из Украины, Турции, Германии и Венгрии недавно уже обследовали предполагаемую трассу будущего Черноморско-Азовского канала. По их мнению, придется выкопать канал шириной в 100 метров через Арабатскую стрелку и Перекопский перешеек и существенно углубить фарватер в Сиваше и Чонгарском проливе. Его итоговая глубина для нормального судоходства должна составить 10-15 метров.
Интересно, что предложение строительства канала через Перекопский перешеек выдвигается далеко не впервые. В частности, эту идею выдвигали Великобритания и Франция после победы над Российской империей в Крымской войне 1853-1856 годов, однако проект не получил развития из-за дипломатических сложностей. С аналогичной инициативой в 1920 году выступал и барон Врангель, который таким образом хотел обезопасить подконтрольный ему Крым от наступления большевиков. А 1942 году проект Черноморско-Азовского канала пыталась реанимировать Германия, которая таким образом хотела связать между собой порты Одесса и Таганрог. Наконец, в конце 70-х годов ХХ века построить канал собирались власти СССР, надеявшиеся таким образом обеспечить судоходство в Азовском море в обход проблемного из-за штормов Керченского пролива и увеличить в нем рыбные запасы. Однако ни один из этих проектов так в итоге и не был реализован.
http://by24.org/…/ukraine_can_separate_crimea_with_a_navig…/
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И чего "на говно исходить"? Один дурак, в статье, ляпнул, что катера будут действовать в Чёрном и Азовском морях, а остальные подхватили.. Катера эти, в принципе, в Азовском море, не нужны... Там такое количество мелей (особенно, в его восточной части", что не ходить они там будут, а ползать, между ними... Поэтому и крупные корабли десанта, ВМС РФ, туда не войдут... А для "мелочи" достаточно артиллерии и ракет, вдоль побережья. "Ислендам" хватит работы по охране акватории, прилегающей к Одессе, где базируется основа ВМС Украины.. Для этого, их и брали...
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Мда... было время в Николаеве строили авианесущие крейсера. А теперь списанные катера из Америки да ещё и за бабки. Дякуемо!
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