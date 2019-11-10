 Патрульные катера Island прошли ходовые испытания в Одессе и готовы к вооружению. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил пресс-центр командования ВМС Вооруженных сил Украины (ВСУ) в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Все мероприятия по подготовке и приему катеров, подготовке экипажей и подготовке к выходу в море выполнены в полном объеме. На примере подготовки экипажей катеров типа Island мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и принимать участие во всех совместных с НАТО задачах", - сказал командующий национальным флотом адмирал Игорь Воронченко.

По его словам, следующим этапом станет вооружение катеров.

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Отмечается, что по завершению ряда испытаний патрульные катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" включат в состав ВМС ВСУ, где под командованием украинских экипажей катера начнут дежурства по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей.













