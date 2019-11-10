 Патрульные катера Island прошли ходовые испытания в Одессе и готовы к вооружению. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил пресс-центр командования ВМС Вооруженных сил Украины (ВСУ) в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Все мероприятия по подготовке и приему катеров, подготовке экипажей и подготовке к выходу в море выполнены в полном объеме. На примере подготовки экипажей катеров типа Island мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и принимать участие во всех совместных с НАТО задачах", - сказал командующий национальным флотом адмирал Игорь Воронченко.
По его словам, следующим этапом станет вооружение катеров.
Отмечается, что по завершению ряда испытаний патрульные катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" включат в состав ВМС ВСУ, где под командованием украинских экипажей катера начнут дежурства по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей.
Нипарядак!!
Сраное кацапье под прокси палится в 100 процентах случаев.))
а ваш он потому что вы за него голосовали . вот теперь и отвечайте за все его косяки
Мне не понятно, каким образом катера попадут в Азовское море, неужели презедент Зеленский отдаст приказ идти на Мариуполь? Хотя я уверен он достаточно повзрослел для такого приказа.
ЩЕ ЛИШЕ РОЗРОБЛЯЄТЬСя проект озброєння цих двох катерів ...
міни"ставляться"..
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п..єц "диванні стратеги" ((((
з реальних сил ПОКИ ЩО УКраїна в лиці МВФ має лише мінні загородження на узбережжі,трохи ракет "земля-море"(переобладнаних з ракет "земля-повітря") і якусь кількість "морських батарей"..
Захищеність(є такий критерій для озброєння сильнішого"стрілецького") "Нептуна" краща на порядок на суші..
Як би вам пояснити..
у ******** війні ваше геройство до дупи...
Зараз йде "накачка залізних мязів"..
І Війни унеможливлюються або наявністю ядерної зброї(доктрина Маргарет Тетчер),або створенням сили,достатньої для того ,щоб ворогу загрожували НЕСПІВМІРНІ втрати...
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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обосРаха завсегда привечала ******, подлецов, убийц и преступников.
Сейчас в Сцарьках на обосРахе очередной подлец,узурпатор, мегавор и международный преступник, выходец из ********* подворотни карлик вова-хуйло. И друзья у него сплошь такие же.
"ПОВІЛЬНІ ЦІЛІ"."Потішні війська України"...
,Україна йде тупорилим традиційним екстивним шляхом розвитку,ігноруючи ,що зараз настав ЧАС ГіБРИДНИХ ВіЙН.На це можна було би піти,ПЕРЕБУВАЮЧИ У СТРУКТУРі НАТО. А плани на 2020 -це задовго.Україні треба діяти ВЖЕ.
Флот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі Збільшення чисельності передбачає концепція розвитку флоту, яка зараз проходить узгодження в Міністерстві оборони.
За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси».моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу ..
Які моделі !? Сша ?
Авіаносці теж будемо будувати !?
Чи купимо у США !? В кредит !?
Запитання - ЯКОГО МИЛОГО !?
2) так.. час танкових битв МИНУВ.
3) "живучість" танка в ******** війні біля 4-х секунд
вам відомо?
тому зараз танки переважно лише модернізують у світі.
Дебальцеве: історія танкового бою
https://youtu.be/k93zW5dREuA
Затонуть у випадку ракетного удару "БАл"ом відразу(чи за кілька хвилин) 2 чи 6 катерів ?
Бал (индекс ГРАУ 3К60, по кодификации НАТО: SSC-6 «Sennight» (рус. «неделя»)) - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. ГСИ завершены в 2004[2]. Принят на вооружение ВС РФ в 2008 году[2].
Россия - 50 единиц, по состоянию на 2019 год
15-я береговая ракетно-артиллерийская бригада (г. Севастополь) - 4 ПУ
Он предназначен для контроля территориальных вод и проливов, защиты военно-морских баз и инфраструктуры побережья. Сам противокорабельный комплекс полностью автономен и для своих габаритов крайне мобилен. В его состав входят два самоходных командных пункта, до четырех единиц пусковых установок на собственном ходу и в некоторых случаях транспортно-перегрузочные машины, которые позволяют произвести повторный залп ракет ..Дело в том, что промежуток между запуском снарядов у БРК "Бал" составляет менее трех секунд, то есть за чуть более чем полторы минуты огня комплекс уже будет готов к перезарядке и повторному залпу.
НОВІТНЯ АРТИЛЕРІЯ "БАЛ" І "БАСТІОН": РОЗВІДКА РОЗПОВІЛА ПРО РАКЕТНІ УСТАНОВКИ РФ У КРИМУ КРИМ
08.12.2018
На сьогодні Росія має достатньо пускових установок, аби перекрити повністю Азовське море вогневим контролем і майже повністю закрити Чорне море
Это катер береговой охраны, и использоваться он будет исключительно как катер береговой охраны, а не как ракетный крейсер.
Для выполнения своих задач он идеален, а учитывая последние достижения нашего ВПК, он будет усилен современными боевыми комплексами.
Остальное будет зависеть только от степени подготовки экипажей
Украина может отделить Крым судоходным каналом
SVD
3 квітня 2015 20:00:52
IP/Host: 77.93.62.---
Украина может сделать оккупированный Россией Крымский полуостров настоящим островом. Соответствующие изыскания в настоящее время проводятся государственным институтом "Укргидропроект", передает ресурс "20 хвилин".
Суть проекта состоит в строительстве судоходного Черноморско-Азовского канала через Перекопский перешеек. Кроме соображений безопасности и обороны, такое гидротехническое сооружение позволит обеспечить также коммерческое судоходство между Черным и Азовским морем, на котором находится крупный порт Мариуполь, сейчас фактически блокированный из-за контроля российских оккупационных войск над Керченским проливом. Общая протяженность фарватера канала составит порядка 120 километров через Перекоп, Чонгарский пролив, залив Сиваш и Арабатскую стрелку. При этом непосредственно земляные работы потребуются лишь на 20 километрах.
Как рассказала журналистам ведущий инженер "Укргидропроекта" Татьяна Лунина, специалисты из Украины, Турции, Германии и Венгрии недавно уже обследовали предполагаемую трассу будущего Черноморско-Азовского канала. По их мнению, придется выкопать канал шириной в 100 метров через Арабатскую стрелку и Перекопский перешеек и существенно углубить фарватер в Сиваше и Чонгарском проливе. Его итоговая глубина для нормального судоходства должна составить 10-15 метров.
Интересно, что предложение строительства канала через Перекопский перешеек выдвигается далеко не впервые. В частности, эту идею выдвигали Великобритания и Франция после победы над Российской империей в Крымской войне 1853-1856 годов, однако проект не получил развития из-за дипломатических сложностей. С аналогичной инициативой в 1920 году выступал и барон Врангель, который таким образом хотел обезопасить подконтрольный ему Крым от наступления большевиков. А 1942 году проект Черноморско-Азовского канала пыталась реанимировать Германия, которая таким образом хотела связать между собой порты Одесса и Таганрог. Наконец, в конце 70-х годов ХХ века построить канал собирались власти СССР, надеявшиеся таким образом обеспечить судоходство в Азовском море в обход проблемного из-за штормов Керченского пролива и увеличить в нем рыбные запасы. Однако ни один из этих проектов так в итоге и не был реализован.
http://by24.org/…/ukraine_can_separate_crimea_with_a_navig…/