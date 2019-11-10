EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  4607  31
Все про:Луганщина (4229) побег (299) Нацполиция (10381)

 Сбежавший из-под конвоя на Луганщине преступник задержан. ФОТО

Правоохранители в Новоайдарском районе Луганской области нашли и задержали сбежавшего во время конвоирования ранее судимого.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, полицейские выявили беглеца в заброшенном нежилом доме в поселке Спиваковка Новоайдарского района, где он скрывался.

Сбежавший из-под конвоя на Луганщине преступник задержан 01

Читайте также: Полицейский с сообщником избили и ограбили прохожего в Харькове

Напомним, ранее судимый мужчина совершил побег во время конвоирования в изолятор временного содержания в г. Старобельске. Он подозревается в преступлениях по ст. 186 УК Украины (грабеж).

Теперь преступник будет отвечать еще и за побег из-под стражи (ст. 393 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3158789
 
   
 Топ комментарии
 
Зелені тепер відригується їхній чоколяд, який вони тулили куди завгодно. Бумеранг повернувся і нехай тепер не скіглять (азіровка). Злочинця, який утік з-під конвою на Луганщині, затримали - Цензор.НЕТ 3077
 показать весь комментарий
 
сумно їм ось і розважаються ,ловлять ,відпускають ,знову ловлять спортивна риболовля!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
От мені дуже цікаво. Коли скоюється певний злочин, то хавальник злочинця зазвичай замилюють. У нас скоріше опублікують фото жертви, чим її убивці... Я розумію, що злочинця не можна називати злочинцем до рінешння суду, але все ж. А тут прямо таки дивись не хочу, який файний злочинець. Ще треба було прізвище написати і на які оцінки вчився Сбежавший из-под конвоя на Луганщине преступник задержан - Цензор.НЕТ 2145 І головне який фотогінічний, навіть селфі зробив з правоохоронцями
 показать весь комментарий
 
 
І до речі) Коли вводили патрульну поліцію, у нас ще в місті це було як торжественне мєроприємство, то я попросив двух дівчат патрульних, щоб вони зробили мені фото на аватарку в соц мережу, як дві файні дівки тримають мене у кайданках, файне тоді селфі вийшло, файно посміялись Сбежавший из-под конвоя на Луганщине преступник задержан - Цензор.НЕТ 7757
 показать весь комментарий
 
 
як торжественне мєроприємство

урочиста церемонія, зібрання. Геть кацапізми з мови!
 показать весь комментарий
 
 
Так писали! Вадим Байдак, 22 года. На фотке, правда- звезды на погонах были, а вот об оценках- ни слова.
 показать весь комментарий
 
 
чтото не то с полициянтами не то как можна сбежать с конвоя? уже второй случай за неделю
 показать весь комментарий
 
 
сумно їм ось і розважаються ,ловлять ,відпускають ,знову ловлять спортивна риболовля!
 показать весь комментарий
 
 
Я не знаком с уголовным фольклором, но если это не ваши слова, то ставьте в кавычки.
А то произнес какую-то хрень, которая нормальному человеку понять трудно.
Причем здесь аттестат? Злочинця, який утік з-під конвою на Луганщині, затримали - Цензор.НЕТ 7349
 показать весь комментарий
 
Этот "темнокожий"(с) с предыдущей ориентировкой- вовсе не совпадает. Можэ это у него такой макияж?
 показать весь комментарий
 
 
Он показал мне, где Запад там закат,
Но в это время нас попутало ЧК
ЗК Петрова, Васильева ЗК.
 показать весь комментарий
 
 
за эту неделю-две вот сбежало уже кажется 4 преступника...этот.потом с аэропорта, потом подзабыл кто...и четвёртый тот что застрелил в поезде парня конвоира.... не дофигали сопровождающие и проверяюще шмонающие босоту *********** щёлкают...а....?(( бегут с аэропортов...бегут с поездов...бегут с тюрем...бегут бегут...как слова у ЛЕОНТЬЕВА в песне была такая....(все бегут бегут бегут.... а он ищет....помните?)
 показать весь комментарий
 
 
ну и при чём ....? он что преступнику дал пистолет и нож зэку в поезде?или они поставили своих людей в охранники? всё те же люди на службе везде...лиж бы что ляпнуть тебе (пятак....) я вижу кого ты тут топишь... со стороны за вами наблюдать что вы пишите .против кого и главное без повода смешно...( вы уже на ЗЕ,и зелёный... сошли с ума как ото женщины -бабки что на рынках продают с тележек кофе и другое....идёт и тянет женщина при мне уже после закрытия рынка, и ни одной души на нём просто нет. идёт и повторяет(чай-кофе -капучино....) бедная она так за день это тысячи раз говорит на рынке. что уже мозгами поехала...так и вы уже здесь.... Злочинця, який утік з-під конвою на Луганщині, затримали - Цензор.НЕТ 140 Злочинця, який утік з-під конвою на Луганщині, затримали - Цензор.НЕТ 9750
 показать весь комментарий
 
 
Зелені тепер відригується їхній чоколяд, який вони тулили куди завгодно. Бумеранг повернувся і нехай тепер не скіглять (азіровка).
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, нема желающих сняться в нацгвардию? Эта служба занимается этапированием. Правда, личная жизнь малехо пополам подрежется, а шо делать... В следственных изоляторах тоже персонала недочет приличный. Зряплата... Та не, ребятки- шесть с полтиной, семь... Ну кто прослужил поболе то червонец. Нормально или мало? Или много? Ну судя по очередям туда устроиться вроде мало, судя по трепу языками много, должно быть ещё и переплачивают. Так как?
 показать весь комментарий
 
 
У врача спроси, я тебя не осматривал.
 показать весь комментарий
 
а тебе шо врач сказал???
скоро отпустят??
или еще галапердольсика курс полписал???
 показать весь комментарий
 
Сбежал из-за новой власти Зеленского, вернули благодаря старым кадрам , поставленным Порощенко, да порохосрань?
 показать весь комментарий
 
 
Сам придумал, сам посмеялся - типичный зебил... Злочинця, який утік з-під конвою на Луганщині, затримали - Цензор.НЕТ 5401
 показать весь комментарий
 
 
Я передал в 2 словах смысл писанины порохосрани.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
это была просто тренировка,сам сбежал, сам сдался, год за детсад,год за побег Злочинця, який утік з-під конвою на Луганщині, затримали - Цензор.НЕТ 7137
 показать весь комментарий
 
Сбежал,спрятался в заброшенном доме.Интересно было бы у него спросить:"Что ты дальше собирался делать?"
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Похоже, ему сказали, что из фотокамеры нарази вылетить пташка.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх