 Сбежавший из-под конвоя на Луганщине преступник задержан. ФОТО

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.
Так, полицейские выявили беглеца в заброшенном нежилом доме в поселке Спиваковка Новоайдарского района, где он скрывался.
Напомним, ранее судимый мужчина совершил побег во время конвоирования в изолятор временного содержания в г. Старобельске. Он подозревается в преступлениях по ст. 186 УК Украины (грабеж).
Теперь преступник будет отвечать еще и за побег из-под стражи (ст. 393 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.
урочиста церемонія, зібрання. Геть кацапізми з мови!
А то произнес какую-то хрень, которая нормальному человеку понять трудно.
Причем здесь аттестат?
Но в это время нас попутало ЧК
ЗК Петрова, Васильева ЗК.
скоро отпустят??
или еще галапердольсика курс полписал???