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Все про:заказное убийство (72) Киевская область (1798) Нацполиция (10381)

 Жительница Киевщины заказала убийство любовницы мужа за $10 тысяч, - Нацполиция. ФОТО

В ходе проведения спецоперации в Киеве разоблачена и задержана заказчица преступления. Злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сотрудники Главного следственного управления Нацполиции под оперативным сопровождением работников СБУ и под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры провели специальную операцию, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины. В частности, правоохранители разоблачили и пресекли совершение умышленного убийства на заказ.

Установлено, что жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь женщины она оценила в 10 тысяч долларов. С целью реализации запланированного она передала исполнителю данные жертвы и почти 4 тысячи долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Супруга наняла киллера для убийства мужа на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали заказчицу преступления в момент передачи исполнителю остальных средств в сумме более 6 тысяч долларов.

По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (Приготовление к совершению умышленного убийства на заказ) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Жительница Киевщины заказала убийство любовницы мужа за $10 тысяч, - Нацполиция 01
Жительница Киевщины заказала убийство любовницы мужа за $10 тысяч, - Нацполиция 02

Также смотрите: "Заказное убийство, использовались подставные автомобили, редкое оружие "Браунинг", - полиция об убийствах топ-менеджера "Капарол" и начальника отдела рекламы метро Киева. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3158782
 
   
 Топ комментарии
 
За 10 тисяч 💰 можна було купити собі нового чоловіка серед 🐸.
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Вот же дурепа. Теперь сядет,а у мужа руки развязаны,гуляй не хочу
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І для чого себе так принижувати перед якоюсь шльондрою ?
Подай на розлучення, відсуди гроші і майно і насолоджуйся.
Через гулящі штани занапастити своє життя, тьху !
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можливо, що він і свою жінку любив, раз не йшов. Цікавий подальший розвиток цієї історії, чи ьуде їздтит до Одеської жіночої колонії до дружини чи подасть на розлучення...?
Але, Цензор, на жаль, не проводить, або дуже рідко відслідковування подальших подій.
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Вот!!!
Потому я всегда советую мужикам, чтобы у них всё было хорошо, нужно выбирать женщин
Но многие не прислушиваются и в итоге имеют то, что имеют
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Если три женщины - всё класс!
Три бабы - звиздец полный
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Как учил нас молодых старый умный Вадис.
- Ребята, поверьте мне, звизда, она всегда одинаковая, широкая и глубокая.
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Коллеги, задержанную подставил муж, это очевидно!
Потом какие 15 лет, ведь бедная девушка даже ничего не сделала, только хотела, а это не считается!
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ментам нужны высокие показатели раскрываемости особо тяжких
а заказное убийство эт особо тяжкое, у ментов за такое премии дают
так что скорее всего тьолка влипла глубоко, менты на нее повесят еще с десяток заказух, всем премии нужны
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за це більше 10 років не дають, а тут буде, максимум - 7 -8
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Ця жіночка сама винна, коханка напевне шикарно робила мінєт, анал і різні ерофантазії чоловіка. Тре було їй піти на курси оралу та аналу, в десятки разів дешевше і сімю б зберегла
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Этой дуре нужно было бы на десять штук нанять детектива и адвоката - и через год вернула бы и десять штук, и квартиру, и машину, и т.д.
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а нахрена - порохня и баба - страшная смесь Жительница Киевщины заказала убийство любовницы мужа за $10 тысяч, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5209 Жительница Киевщины заказала убийство любовницы мужа за $10 тысяч, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5209 Жительница Киевщины заказала убийство любовницы мужа за $10 тысяч, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5209
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какая хорошая тетя - как настоящая порохня - бабло и грохнуть
но увы свину лярды не помогли )) печалька
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Ярик, давай хоть в эту тему не пихать политику...
Я понимаю, что эти темы очень родные, но всё же...
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Деякі зєбіли страждають на пєдропсихоз . А це така біда , що гірше старої доброї шизи .Он жертви "Білого братства" ще і сьогодні живуть в палатах №6 не скидаючи гамівних сорочок. Зєбулонів чекає теж така доля . Біда .
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по большому счету полицаи садисты.
зачем руки сзади застегивать??
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Дура баба,убила бы одну, вторая бы появилась. Лучше бы разобралась почему это происходит.
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та да дура, мужа валить надо было , мужа ! Жительница Киевщины заказала убийство любовницы мужа за $10 тысяч, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2441
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шо ж там за муж такой, альфасамец... уровень наверное не ниже Ален Делона...Жительница Киевщины заказала убийство любовницы мужа за $10 тысяч, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4034
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Я думаю, она за него держалась не из-за внешности или большого прибора.
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А КИВА МОЛОДЕЦ.... ВСЕ ВРУЧНУЮ... ЧТОБЫ НИКОГО НЕ ПОДСТАВИТЬ....
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Ця жіночка сама винна, коханка напевне шикарно робила мінєт, анал і різні ерофантазії чоловіка. Краще було їй піти на курси оралу та аналу, в десятки разів дешевше і сімю б зберегла
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Какая дура..почему не уйти от человека,который тебя не любит
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жалко дурочку, не поняла, что любовница- это следствие. Корень зла находиться в причине
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та за такие гроши выписала бы себе легион негров из африки или финикийцев каких нать и горя бы не знала по полной...
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Жаль. Сломала себе жизнь и жизнь детей, если они есть. Эмоции.
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Пришла тетка в ментовку заяву подавать. и грит:
-на меня совершено заказное изначилование!
- ты че? совсем рехнулась? как такое может быть?
- ну сами посудите: два раза спереди, два раза сзади, и контрольный - в голову!
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Злыи бабы стали , киллера сразу ей... раньше-б к колдунье пошла .
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не бляха-муха третьего тысячелетия? не?
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