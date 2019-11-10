 Жительница Киевщины заказала убийство любовницы мужа за $10 тысяч, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники Главного следственного управления Нацполиции под оперативным сопровождением работников СБУ и под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры провели специальную операцию, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины. В частности, правоохранители разоблачили и пресекли совершение умышленного убийства на заказ.
Установлено, что жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь женщины она оценила в 10 тысяч долларов. С целью реализации запланированного она передала исполнителю данные жертвы и почти 4 тысячи долларов.
Правоохранители задержали заказчицу преступления в момент передачи исполнителю остальных средств в сумме более 6 тысяч долларов.
По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (Приготовление к совершению умышленного убийства на заказ) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.
Але, Цензор, на жаль, не проводить, або дуже рідко відслідковування подальших подій.
Потому я всегда советую мужикам, чтобы у них всё было хорошо, нужно выбирать женщин
Но многие не прислушиваются и в итоге имеют то, что имеют
Три бабы - звиздец полный
- Ребята, поверьте мне, звизда, она всегда одинаковая, широкая и глубокая.
Потом какие 15 лет, ведь бедная девушка даже ничего не сделала, только хотела, а это не считается!
а заказное убийство эт особо тяжкое, у ментов за такое премии дают
так что скорее всего тьолка влипла глубоко, менты на нее повесят еще с десяток заказух, всем премии нужны
но увы свину лярды не помогли )) печалька
Я понимаю, что эти темы очень родные, но всё же...
зачем руки сзади застегивать??
-на меня совершено заказное изначилование!
- ты че? совсем рехнулась? как такое может быть?
- ну сами посудите: два раза спереди, два раза сзади, и контрольный - в голову!