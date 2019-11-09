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Все про:операция Объединенных сил (1779) разведение сил (75) Петровское (19)

 В штабе ООС обнародовали план разведения в Петровском. ФОТО

Активная фаза разведения сил и средств продлится трое суток. С участка разведения в Петровском будут отведены 42 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"9 ноября 2019 г.: 12.00–12.01 – белый сигнал ракеты с обеих сторон подтвердил готовность;

12.10 – повторный сигнал зеленой ракетой незаконных вооруженных формирований РФ;

12.15 – повторный сигнал зеленой ракетой украинской стороны;

12.20 – практическое разведения сил и средств начато.

Сигналы ракет были подтверждены специальной мониторинговой миссией ОБСЕ и нашими наблюдательными постами на передовой", – отметили в штабе.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Петровском началось разведение сил, - штаб ООС. ВИДЕО

По данным украинских военных, с участка будут отведены 42 военнослужащих Вооруженных сил Украины, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия.

В штабе ООС обнародовали план разведения в Петровском 01
В штабе ООС обнародовали план разведения в Петровском 02

Силы ООС отходят на 1 км и занимают новые, заранее оборудованные позиции. Процесс отвода верифицируется представителями СММ ОБСЕ и военными из Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня.

После трехдневного разведения будет проведено разминирование, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах участка.

В штабе ООС обнародовали план разведения в Петровском 03

"На 29-е сутки украинская сторона информирует о том, что все мероприятия проведены и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий. Напоминаем: процесс разведения проходит зеркально с обеих сторон", – добавили в штабе ООС.

Также на Цензор.НЕТ: После разведения сил в Петровском начнется разминирование и демонтаж фортификаций, - штаб ООС

В субботу, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

В штабе ООС обнародовали план разведения в Петровском 04

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

В штабе ООС обнародовали план разведения в Петровском 05В штабе ООС обнародовали план разведения в Петровском 06
В штабе ООС обнародовали план разведения в Петровском 07

Источник: https://censor.net.ua/p3158744
 
 
 Топ комментарии
 
План капітуляції.
Ще півроку тому це видавалось неможливим.
Народові вкотре запудрили мізки.
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Я так розумію, що у бійців ВСУ виробляють інстинкт за методом собаки павдова - дві білі ракети і потім дві зелені - і залишають позицію. Орки безумовно цим істинктом скористатися і не раз. Тепер серйозно. Хто б і що не говорив, а це таки державна зрада. Не дурість, не непрофесвйність, а справжня зрада. Бо дорослі люди на високих посадах не можуть бути такими по-дитячому наївними. І мені просто вже цікаво, коли і хто цю зраду припинить. І ще. Тут, на Цензорі Герасимов дав інформацію по Єрмаку, який і є тим лоеомотивом, що штовхає цю вигадану Кремлем формулу Швайнмаєра.Це для думаючи не дзвіночок, це сирена. Корабельна сирена.
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зеленский спешит до зимы снять с кацапов санкции, хотябы частично и самые болезненные. А потом Хуйло пойдет в наступление но санкции новые на него наложить уже никто не соберется.
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План капітуляції.
Ще півроку тому це видавалось неможливим.
Народові вкотре запудрили мізки.
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С участка разведения в Петровском будут отведены 42 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия.

Эпическая войнушка
Источник: https://censor.net.ua/p3158744
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Разводят украинцев а армия под командованием предателей и трусов отступает. Если никто не собирается наступать зачем так торопиться разминировать линию фронта? В штабе ООС обнародовали план разведения в Петровском - Цензор.НЕТ 4859
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ну разминирование ещё можно объяснить...
ну а кто мне объяснит зачем тратить уйму средств на разрушение ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ сооружений?..

как лёгко была уничтожена Украина - дальше только вопрос времени...
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зеленский спешит до зимы снять с кацапов санкции, хотябы частично и самые болезненные. А потом ***** пойдет в наступление но санкции новые на него наложить уже никто не соберется.
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Я так розумію, що у бійців ВСУ виробляють інстинкт за методом собаки павдова - дві білі ракети і потім дві зелені - і залишають позицію. Орки безумовно цим істинктом скористатися і не раз. Тепер серйозно. Хто б і що не говорив, а це таки державна зрада. Не дурість, не непрофесвйність, а справжня зрада. Бо дорослі люди на високих посадах не можуть бути такими по-дитячому наївними. І мені просто вже цікаво, коли і хто цю зраду припинить. І ще. Тут, на Цензорі Герасимов дав інформацію по Єрмаку, який і є тим лоеомотивом, що штовхає цю вигадану Кремлем формулу Швайнмаєра.Це для думаючи не дзвіночок, це сирена. Корабельна сирена.
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Не чує влада ту корабельну сирену. Позакладало, трясця їх мамі!(((
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Ну, процесс пошел и нет ему конца! Страна большая, в тесноте да не в обиде.
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42 бойца на несколько километров линии обороны- сильна армия. А некоторые хотели наступать. Да войнушка. Пилим бюджет.
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забрехались штабні крисюки, зраду, відхід зі своєї землі назад, це млять развод???!!
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многие эксперты говорят что по всей линии огня когда наши отступят(сделают развод)там много этих населенных пунктов боевики с артилерией займут Золотое Петровское-на вопрос как говорит власть в случаи атаки наши смогут повернуться -не смогут так как вход захват в села под огнем будет соответствено обстреляют дома плюс начнут в домах людей делать фотификационные сооружения боевики зная что наша армия не будет давать ответ так как могут попасть и попадут в гражданских гарантии они не могут дать и людям там и за територии в случаи захвата -ответ все будет хорошо показывает некомпетентность в этой сфере или сознательное предательство страны во главе главнокомандущего
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