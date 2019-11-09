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 Политика Украины, Общество
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Все про:Литва (1351) Россия (74233) Сенцов (1076)

 Сенцов на форуме в Вильнюсе: "Что делать в России? Несите покрышки, а потом поджигайте!". ФОТО

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов в Литве встретился с представителями российской оппозиции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вильнюс. Форум свободной России. Приехал познакомиться и пообщаться с российскими оппозиционерами, считающими Крым частью Украины, а Путина – врагом всех свободных людей. Встретил людей с нашими флагами", - написал Сенцов.

Он рассказал, что выступал на тему "Что делать в России?".

"Несите покрышки". - "А потом?" - "А потом поджигайте!" - посоветовал россиянам бывший политзаключенный.

Сенцов на форуме в Вильнюсе: Что делать в России? Несите покрышки, а потом поджигайте! 01

Смотрите также: Украинцы, приезжающие в Россию зарабатывать деньги, не вызывают уважения, - Сенцов. ВИДЕО

Сенцов на форуме в Вильнюсе: Что делать в России? Несите покрышки, а потом поджигайте! 02

Источник: https://censor.net.ua/p3158743
 
   
 Топ комментарии
 
а че тебя так бомбануло, козломордое? Сенцов на форуме "Что делать в России?": "Несите покрышки, а потом поджигайте!" - Цензор.НЕТ 7694
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а шо он фильмы не снимает, а тусуется с флагом. С прапора больше грошей? Прапор + Слава Украине - услада бюджета, даже Польша пролетает.
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altair alt 2b025265 А по "козломордому", я так понял, возражений нет?
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кожен кацап, коли бачить прапор, тризуб, чи чує українську мову впадає у сказ - це зайва хромосома так реагує
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А Вы полагаете, что все согласны на такие перемены, которые после покрышек? хотя, как сделать другие, тоже рецепта может и нет.
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"все" во "все времена" предпочитали тихое болото со стоячей тепленькой водичкой и только "агрессивное меншенство" гребет против быстрого холодного течения и делает историю
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Давно замечено - революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи.
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Это поэтому в кацапостане и чиполиностане нет майданов? Что бы "отпетые негодяи не пользвались" - нужно засунуть язык в жопу и терпеть как два конченных ****** ( одно - самый богатый вор в мире а второе с наворованным поменьше) будут дрючить в очко вас, потом их дети ( приемники) будут дрючить ваших детей а внуки - ваших внуков. Ну и с другой стороны " мы терпели и вы не облезете" - знаменитое кацапское высказывание да и палкой по горбу не получишь за правду и выступления, правильно? Кстати, в сябровской Конституции тоже написано что первым источником власти является НАРОД ? Или там главный бог и царь -чиполино? Поэтому таким как ты кацапоидным жителям беларуссской области *********** ******ссии я никогда не советую учить украинцев жить. Вы как кацапы - сначала своё говно разгребите пока не поздно.
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как же прав Андрей !!!

выбор стада беда не только России, но и любого общества.

по Украине это стадо потопталось по полной
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Питерский соратник Гиркина-Стрелкова убил и расчленил студентку А.Ещенко

. Девушка училась в Петербурге, родом из станицы Старовеличковская Краснодарского края. С отличием окончила Институт истории СПбГУ и с 2016 года подрабатывала репетиторством.
Сенцов на форуме "Что делать в России?": "Несите покрышки, а потом поджигайте!" - Цензор.НЕТ 9461
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"Русский мир", что вы хотите Сенцов на форумі у Вільнюсі: "Що робити в Росії? Несіть покришки, а потім запалюйте!" - Цензор.НЕТ 9203 Так это еще был доцент кафедры Сенцов на форумі у Вільнюсі: "Що робити в Росії? Несіть покришки, а потім запалюйте!" - Цензор.НЕТ 9570 Русский человек попроще наверное съел бы студентку, не стал бы выбрасывать
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Нууу.... Кто вам виноват, шо рашкованы сцыкливые Сенцов на форуме "Что делать в России?": "Несите покрышки, а потом поджигайте!" - Цензор.НЕТ 333
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Кацапы -хотите перемен? Несите на Красную площадь покрышки и поджигайте! Сенцов на форуме "Что делать в России?": "Несите покрышки, а потом поджигайте!" - Цензор.НЕТ 9074 Сенцов - красавец!
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Проще в Украину съездить глянуть к чему ведут горящие покрышки)
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Кривобоков.... а тебя никто в Украину не звал !!!! Лучше сиди на па-раше !!!
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Приедь, посмотри, в своем мухосранске ты такого не увидишь! Свобода слова, свободные выборы, добрые приветливые люди (те, кто без лишней хромосомы). Сенцов на форумі у Вільнюсі: "Що робити в Росії? Несіть покришки, а потім запалюйте!" - Цензор.НЕТ 2160
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кацапи не той народ, що скидати царя.
вони добровільні раби.
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"Умом Россию не понять.."

да и зачем Уму понимать ЖОПУ ?
😁
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с такими плановиками экономика украины скоро станет самой мощной в галактике
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Зачем кацапам жечь покрышки. Потому что так хотят украинцы? Так не бывает.
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Олег мабуть відірваний від кацапською московської реальності, там людина тільки вийде з дому з тієї покришкою як 28 бравих росгвардейцiв на нього наваляться і в кутузку загребуть, а потім на суді ще доведуть що всі 28 служивих отримали каліцтва та моральнi збитки, а винен у цьому природньо той самий человек с ружьем (покришкою)
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Какие там покрышки ? Удел рабов терпеть на этом и том свете.
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Это вы все время терпите. То Порошенко, то Зеленского. А Путин кацапам очень даже нравится.
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....подстрекательство ((((( Юга на Майдане тоже подстрекал росию ХВЫЛЕЙ СВОБОДЫ ((((
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Ну а что, правильно. А то только и знают, что селфиться.
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У нас к примеру покрышки можно сдать, поэтому они просто так нигде не валяются. А с машины снимать, как то жалко.
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был бы хоть какой положительный результат с этих покрышек в Украине наверно это служило примером но видя в каком хаосе какой корупции и обнищании ... да ну их нафик эти покрыщки
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Это была одна из задач для укр.власти, чтобы украинцы разочаровались в Майданах . Сенцов на форумі у Вільнюсі: "Що робити в Росії? Несіть покришки, а потім запалюйте!" - Цензор.НЕТ 3228
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Да хороший, там весь фильм сдороваються.
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Несите покрышки ...оденьте их как ******** стопкой..и далее по тексту
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И слава Богу! Нашелся в России единственный человек который чётко сказал что надо делать. Эту вонючую власть кагэбэшников необходимо убирать немедленно. Немедленно. И наши иначе наша страна Превратится в Зимбабве. Политическая не активность определённой части российского населения определяет именно тот факт что КГБшники владеют властью.
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не понял, Сенцов в Вильнюсе собрался покрышки поджигать ? или это он кому то советует ? так пусть сам поедет и зажигает
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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