 Сенцов на форуме в Вильнюсе: "Что делать в России? Несите покрышки, а потом поджигайте!". ФОТО

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.



"Вильнюс. Форум свободной России. Приехал познакомиться и пообщаться с российскими оппозиционерами, считающими Крым частью Украины, а Путина – врагом всех свободных людей. Встретил людей с нашими флагами", - написал Сенцов.



Он рассказал, что выступал на тему "Что делать в России?".



"Несите покрышки". - "А потом?" - "А потом поджигайте!" - посоветовал россиянам бывший политзаключенный.

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