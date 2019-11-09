Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вильнюс. Форум свободной России. Приехал познакомиться и пообщаться с российскими оппозиционерами, считающими Крым частью Украины, а Путина – врагом всех свободных людей. Встретил людей с нашими флагами", - написал Сенцов.
Он рассказал, что выступал на тему "Что делать в России?".
"Несите покрышки". - "А потом?" - "А потом поджигайте!" - посоветовал россиянам бывший политзаключенный.
Сенцов на форуме в Вильнюсе: "Что делать в России? Несите покрышки, а потом поджигайте!". ФОТО
Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов в Литве встретился с представителями российской оппозиции.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
выбор стада беда не только России, но и любого общества.
по Украине это стадо потопталось по полной
. Девушка училась в Петербурге, родом из станицы Старовеличковская Краснодарского края. С отличием окончила Институт истории СПбГУ и с 2016 года подрабатывала репетиторством.
вони добровільні раби.
да и зачем Уму понимать ЖОПУ ?
😁