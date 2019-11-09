EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  8750  57
Все про:таможня (1529) Голик Юрий (46)

 Советник премьера Голик показал, какой будет новая украинская таможня. ФОТО

Правительству представили проект развития новой украинской таможни, созданный советником премьер-министра Юрием Голиком и Государственной таможенной службой.

О модернизации пунктов пропуска Голик рассказал на своей странице в Facebook.

"Таможенные пункты пропуска могут быть такими. Обязательно такими будут. Несмотря на все палки в колеса, симулирование слабоумия, саботаж и откровенное противодействие многими хроническими таможенниками и налоговиками", - заверил он.

Советник премьера Голик показал, какой будет новая украинская таможня 01
Советник премьера Голик показал, какой будет новая украинская таможня 02

Детали проекта раскрыл председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

В течение следующих трех лет будут модернизированы 16 пропускных пунктов на украинской границе. 12 из них планируют открыть уже в следующем году. Все пункты пропуска оборудуют весовыми комплексами, большинство из них дополнительно хотят оснастить интегрированными системами видеонаблюдения.

Советник премьера Голик показал, какой будет новая украинская таможня 03

Удобно должно быть всем - и работникам таможни, и людям, пересекающим границу.

"Как ни банально, чтобы не было очередей, были чистые туалеты и безопасность на границе, в инфраструктуру надо инвестировать. Надо реконструировать и строить пункты, покупать и запускать сканеры, весы и интегрированные системы видеонаблюдения. И, главное, надо делать это системно - создавая банк проектов, ранжируя их по приоритетам и строя конкретный объект инфраструктуры, а не окрашивая отдельные стены", - рассказал Нефедов.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик призвал представителей местных властей заняться модернизацией энергосетей и экономить средства бюджета и граждан в отопительный период.

Источник: https://censor.net.ua/p3158731
 
   
 Топ комментарии
 
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
🤑
 показать весь комментарий
 
Вони по черзі будуть піаритися на цих "картінках"? Було досить одного Макса. Чи ще на черзі прем"єр з президентиком?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все так красиво... Так хочеться вірити. Але чомусь не віриться. 28 років кидалово чомусь та навчили.
 показать весь комментарий
 
 
Кожне "красиво" коштує грошей. А в наших кюумовпх та ще й коли "зубожілі й нарід" дірвався до влади - це ще й красивий розпил.
 показать весь комментарий
 
 
Дизайн як в концтаборі! Хто робив цей дебільний дизайнпроект?
 показать весь комментарий
 
 
П-образні конструкції застосовувались в концтаборах для розділення електричної огорожі в місцях в'їзду! Застосувати П-образні конструкції як частину дизайну могли тільки абсолютно дебільні дизайнери! Але картикну доповнює "барак" з характериними трубами який нагадує барак концтабору! Ну якими потрібно бути дебілами щоб створити маленьку копію Освенцима? Чи це такий антиукраїнський тролінг? Де скляна прозора будівля митниці? Де ******* архітектура? Що це за вонючий барак?
 показать весь комментарий
 
 
причем эти же картинки вчера показывал Нефьодов)
но даже здесь "новые морды" не могли не лохануться: - бизнесу показали принципы функционированивания "новой таможни": к группе импортеров/экспортеров с руками в карманах - топает таможенник и посредник-решАла))
 показать весь комментарий
 
 
Кілька П-образних конструкцій на вході символізує кілька огорож які потрібно подолати щоб в'їхати в Україну! П-образні конструкції створюють візуальний ефект тунелю огорож! Для чого ці концтабірні ворота в кількості кількох штук? Ми маємо позиціонувати себе як відкриту країну а не як тюрму! На вході на митницю має бути скляна стіна з входом, а не глуха концтабірна стіна за купою арок!
 показать весь комментарий
 
 
ефективністть митниці не в красоті і вигляді самих приміщеннь митниць, а в чесності і професіоналізмі самих митників, їх квіаліфікації та рівнів технічної оснащенності контролю, в співпраці з митниками сусідніх держав і надійній інформації з джерел відправки товарів, що просуваються митницею...
 показать весь комментарий
 
 
А почему собственно украинская таможня должна выглядеть , как свинарник? Мы часто ездим через Берегово, там и туалет жуткий, и таможня какая-то зачуханная. А дороги наши нас встречают после венгерских автобанов просто ужасные. Уже ес давали деньги на переоборудование таможни, но наши их то ли не освоили, то ли эти деньги вообще исчезли, уже не помню.
Почему мрийныки? Это что плохо - хотеть сделать классные и современные переходы? Конечно, таможенники против. Зачем им нужны красивые , светлые, прозрачные здания, видеонаблюдение, весы - что усложняет им процесс мздоимства? Но мы , как граждане, почему вы против? Вы что, таможенник? Другого объяснения у меня нет.
 показать весь комментарий
 
 
Таня так не только в Берегово
Так почти везде

Если едем на машине, то всю границу терплю, чтобы потом на заправке сходить можно было
Страшно заходить в те туалеты на границе
 показать весь комментарий
 
 
То означатиме вже кінець епохи бідності ? Чи ще ні ?
 показать весь комментарий
 
 
Типа архитектура влияет на коррумпированность?это что то новое.
 показать весь комментарий
 
 
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Вони по черзі будуть піаритися на цих "картінках"? Було досить одного Макса. Чи ще на черзі прем"єр з президентиком?
 показать весь комментарий
 
 
один мультики с ракетами малюет, другой с таможней. А по сути и то и другое Х...ЛО!
 показать весь комментарий
 
 
То ли дело петя ,ну вот нигде не пиарился и вообще ни одной ленточки не перерезал Советник премьера Голик показал, какой будет новая украинская таможня - Цензор.НЕТ 7215
 показать весь комментарий
 
 
Так хіба ви, зЄлєбоби, за проклалку коломойші голосували не для того, щоб як у "пєті" не бвло?

Капєц ви кончені?!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
По факту кон...е вы ,кто проголосовав за олигарха,который слил весь патриотический подьем в сливную яму в угоду ***** и положил всех майдановцев на фронте руками твари мужеложенко.За 5 лет завод малышева построил 1 танк,зато корпорация рошен открыла 54 магазина.Так ,что к..ные это вы.
 показать весь комментарий
 
 
Один танк? А сколько "Булатов" модернизировали и отпрпвили в армию, конченый? Одно чепушило чннлох ляпнуло х...ню, и конченые понесли говно по трубам.

Кстати, конченый, а чего зЕлупа до сих пор не выпустил 8000 замордованных боригой в тюрьмах добровольцев?

Так что, вася, ты визжи-не визжи, а конченые одноклеточные именно вы, зебилы.

ПыСы. Как там сданный боригой Мариуполь и отвоеванные зЕлупенем Станица, Золотое и сегодня отвоюет Петровское? Глаза не щиплет, конченый?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Такие деби..лы как ты ,должны разговаривать исключительно сами с собой.Так ,что тебе в козин,там такие нужны Радник прем'єра Голик показав, якою буде нова українська митниця - Цензор.НЕТ 6190
 показать весь комментарий
 
 
Я хотя бы знаю что такое коныерТ и что такое концерН.

В отличие от твоего выбора, конченый.
 показать весь комментарий
 
 
мы же голосовали за Зе, чтоб он не был как Порох - не просил по всему миру денег, не перерезал ленточки, не пиарился на каждой будке!

а видим что? сплошной разводняк!
 показать весь комментарий
 
 
косточка,Петро ленту перерезал,верно,но после того как построил!!
 показать весь комментарий
 
Подились володька,что он построил.
 показать весь комментарий
 
 
яких тільки мрійників не годували українці...
Советник премьера Голик показал, какой будет новая украинская таможня - Цензор.НЕТ 1527
 показать весь комментарий
 
 
по ходу наземному кантрабасу скоро придет пипец, все переместица под землю или в другие сферы
 показать весь комментарий
 
Заявление Пристайкоо важнейшей победе на вторые сутки - а как выглядит МИД Украины?
А как выглядит на своем посту в ВР Яременко ( не случайная гибридная близость от украинской фамилии Яременко до касапской Ермак)
"Дело Украина против РФ может двигаться вперед. Доказано: финансирование терроризма в Украине и расовая дискриминация в Крыму - юрисдикция Международного суда ООН. Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека. Спасибо нашей замечательной команде", - отметил Пристайко.
 показать весь комментарий
 
На западной границе вообще не должно быть никакой таможни, а на востоке достаточно и коридоров из колючей проволоки и примитивных навесов.
 показать весь комментарий
 
 
реформы из серии: если не можешь изменить суть, поменяй вывеску
 показать весь комментарий
 
 
Надо признать, что выглядит потрясающе. Созданы все условия для стрижки пересекающих границу. Расценки будут правда повыше. В связи с расходами на строительство.
 показать весь комментарий
 
 
Через рік, чи через два, як будуть вносити застави по 100 мільонів... Подискутуємо.
 показать весь комментарий
 
Тю! Так эти пейзажи Освенцима вроде вчера "Цензор" показывал.)
 показать весь комментарий
 
Конечно, можно впаривать людям компьютерное моделирование пункта пропуска, а можно построить инфраструктуру борьбы с контрабандой. Правда, существенная разница ?
 показать весь комментарий
 
Тогда почему нам презентуют картинки, а не то, что действительно необходимо ?
 показать весь комментарий
 
Вам показывают проект того, каким будет здание, которое тоже нам необходимо, так как это здание- первое , что видят все, въезжая в Украину. Это наша визитка. Проект нормальный, так как не может быть супер-пупер дорогим. Это нормальное , функциональное здание, должно быть безопасным, удобным и тд, не знаю, что там ещё нужно.
 показать весь комментарий
 
На таможне возле Польши , зашел в туалет на нашей таможне, это же како-то лютый пи....ц, чуть не обрыгался, круче только туалет на николаевском ж/д вокзале))).
 показать весь комментарий
 
 
покупайте богданы от пэтра порошенка
 показать весь комментарий
 
непогано ... но я бы хотел чтоб стены были стеклянные
 показать весь комментарий
 
 
А где табличка: Оставь надежду, всяк сюда входящий?
Врата ада «Божественной комедии» на иллюстрации У. Блейка (1824-1827)
Радник прем'єра Голик показав, якою буде нова українська митниця - Цензор.НЕТ 9118
 показать весь комментарий
 
Зберігайте жовч! Ще багато новин буде від нової команди! А в нові таможні увійдуть НОВІ молоді фахівці. А старі хабарники залишаться поза гратами! Головне не форма а зміст!!!
 показать весь комментарий
 
 
Класс.Обьездил почти всю Европу,такой дебилоклоунады как на нашей таможне нет,Вот теперь это хотят превратить в клоунадодебилизм за наши же деньги...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх