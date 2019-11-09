 Советник премьера Голик показал, какой будет новая украинская таможня. ФОТО

О модернизации пунктов пропуска Голик рассказал на своей странице в Facebook.
"Таможенные пункты пропуска могут быть такими. Обязательно такими будут. Несмотря на все палки в колеса, симулирование слабоумия, саботаж и откровенное противодействие многими хроническими таможенниками и налоговиками", - заверил он.
Детали проекта раскрыл председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
В течение следующих трех лет будут модернизированы 16 пропускных пунктов на украинской границе. 12 из них планируют открыть уже в следующем году. Все пункты пропуска оборудуют весовыми комплексами, большинство из них дополнительно хотят оснастить интегрированными системами видеонаблюдения.
Удобно должно быть всем - и работникам таможни, и людям, пересекающим границу.
"Как ни банально, чтобы не было очередей, были чистые туалеты и безопасность на границе, в инфраструктуру надо инвестировать. Надо реконструировать и строить пункты, покупать и запускать сканеры, весы и интегрированные системы видеонаблюдения. И, главное, надо делать это системно - создавая банк проектов, ранжируя их по приоритетам и строя конкретный объект инфраструктуры, а не окрашивая отдельные стены", - рассказал Нефедов.
Ранее советник премьер-министра Юрий Голик призвал представителей местных властей заняться модернизацией энергосетей и экономить средства бюджета и граждан в отопительный период.
но даже здесь "новые морды" не могли не лохануться: - бизнесу показали принципы функционированивания "новой таможни": к группе импортеров/экспортеров с руками в карманах - топает таможенник и посредник-решАла))
Почему мрийныки? Это что плохо - хотеть сделать классные и современные переходы? Конечно, таможенники против. Зачем им нужны красивые , светлые, прозрачные здания, видеонаблюдение, весы - что усложняет им процесс мздоимства? Но мы , как граждане, почему вы против? Вы что, таможенник? Другого объяснения у меня нет.
Так почти везде
Если едем на машине, то всю границу терплю, чтобы потом на заправке сходить можно было
Страшно заходить в те туалеты на границе
Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
🤑
Капєц ви кончені?!
Кстати, конченый, а чего зЕлупа до сих пор не выпустил 8000 замордованных боригой в тюрьмах добровольцев?
Так что, вася, ты визжи-не визжи, а конченые одноклеточные именно вы, зебилы.
ПыСы. Как там сданный боригой Мариуполь и отвоеванные зЕлупенем Станица, Золотое и сегодня отвоюет Петровское? Глаза не щиплет, конченый?
В отличие от твоего выбора, конченый.
а видим что? сплошной разводняк!
А как выглядит на своем посту в ВР Яременко ( не случайная гибридная близость от украинской фамилии Яременко до касапской Ермак)
"Дело Украина против РФ может двигаться вперед. Доказано: финансирование терроризма в Украине и расовая дискриминация в Крыму - юрисдикция Международного суда ООН. Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека. Спасибо нашей замечательной команде", - отметил Пристайко.
Врата ада «Божественной комедии» на иллюстрации У. Блейка (1824-1827)