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 Происшествия, Киевские новости
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 Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Поздно вечером в пятницу, 8 ноября 2019 года, на улице Королева в Киево-Святошинском районе города Киева произошла масштабная авария с участием девяти автомобилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспресо".

По словам свидетелей происшествия, перед масштабной ДТП водитель устроил дебош в магазине, повредив витрину. После чего сел в свой автомобиль Honda C-RV и на большой скорости протаранил Daewoo, который двигался навстречу.

Не остановившись, водитель Honda протаранил один за другим автомобили, стоявшие по обе стороны дороги - KIA, Skoda, Hyundai, Opel, еще один Hyundai, Peugeot и Daewoo. Далее поврежденный автомобиль Honda не смог ехать и остановился.

Водитель, по словам свидетелей, пытался уйти с места происшествия по-английского, однако его задержали неравнодушные граждане. На помощь водителю через некоторое время примчались родственники и началась драка.

Патрульные вынуждены были применить спецсредства.

Очевидцы говорят, что водитель Honda имел признаки алкогольного или наркотического опьянения.

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

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Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 01
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 02
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 03
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 04
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 05
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 06
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 07
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 08
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 09
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 10
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 11
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 12
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 13
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 14

Источник: https://censor.net.ua/p3158722
 
 
 Топ комментарии
 
табор уходит в небо)) недаром в Румынии их не считают за людей и поселяют поближе к железной дороге чтобы города не засоряли своим воем и грязью
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цинане. мрази ублюдочные. торговци наркотой, а кришуют их менты продажные
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Тут скромненько опущены некоторые детали происшествия: этот цыган(!), не только имел наркоту в салоне, а и работал в этом самом районе по весьма экзотической специальности- сутенером.
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Одно радует. Временно в Киеве на 3-4 машины меньше будет ездить. Дороги чище
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Сел бухой за руль -10 лет с конфискацией, независимо от должности и положения. Наших дибилов на дорогах нужно приводить в чувство
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Да похоже это чурка или цыган, потому что бабка, очень похожа на цыганку. Этих чертей нужно прессовать - 90% из них вовлечены в торговлю детьми, наркотрафик, кражи и т.д.
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Наблюдал недавно ситуацию на ЖД вокзале в Киеве.
Одинокий мент в форме поймал цыганку на горячем, когда
она с рюкзака пассажира вытягивала вещи. Так мента
этого тут же начал метелить ногами весь цыганский табор.
Я удивляюсь его выдержанности. Не вытянул табельное
и не открыл огонь по этой нечисти.
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Цыган надо или уничтожить или депортировать в расею
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Цыгане обдолбаные... Ой извините люди ромской национальности.
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Дорогие сограждане, если Вас в будущем неожиданно удивит встреча с ромалэ, а вы ни инициатор, ни жаждущий этой встречи - вот Вам несколько фраз для расставания от старого цыганофила.
Фразы для расставания с цыганами:
1.Туведи ти муй! > ********!
2.Хас морокар! > Иди нах...
3. Куравту мын андо муй! > Я вас всех в рот еп@л!

Применять желательно с указанной последовательностью. Наиболее эффективная третья фраза испытана в среду в присутствии друзей в придорожном бистро во время обеда на цыганской попрошайке не желающей уходить без денег. Эффект неописуемый. Несколько секунд ступора гарантировано. Пользуйтесь на здоровье!
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