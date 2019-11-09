 Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспресо".
По словам свидетелей происшествия, перед масштабной ДТП водитель устроил дебош в магазине, повредив витрину. После чего сел в свой автомобиль Honda C-RV и на большой скорости протаранил Daewoo, который двигался навстречу.
Не остановившись, водитель Honda протаранил один за другим автомобили, стоявшие по обе стороны дороги - KIA, Skoda, Hyundai, Opel, еще один Hyundai, Peugeot и Daewoo. Далее поврежденный автомобиль Honda не смог ехать и остановился.
Водитель, по словам свидетелей, пытался уйти с места происшествия по-английского, однако его задержали неравнодушные граждане. На помощь водителю через некоторое время примчались родственники и началась драка.
Патрульные вынуждены были применить спецсредства.
Очевидцы говорят, что водитель Honda имел признаки алкогольного или наркотического опьянения.
Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
Одинокий мент в форме поймал цыганку на горячем, когда
она с рюкзака пассажира вытягивала вещи. Так мента
этого тут же начал метелить ногами весь цыганский табор.
Я удивляюсь его выдержанности. Не вытянул табельное
и не открыл огонь по этой нечисти.
Фразы для расставания с цыганами:
1.Туведи ти муй! > ********!
2.Хас морокар! > Иди нах...
3. Куравту мын андо муй! > Я вас всех в рот еп@л!
Применять желательно с указанной последовательностью. Наиболее эффективная третья фраза испытана в среду в присутствии друзей в придорожном бистро во время обеда на цыганской попрошайке не желающей уходить без денег. Эффект неописуемый. Несколько секунд ступора гарантировано. Пользуйтесь на здоровье!