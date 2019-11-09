 Украинское подразделение участвует в международных учениях "Железный волк-2019" в Литве. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Основная цель учений "Железный волк" - взаимодействие при планировании и проведении наступательных и оборонительных операций.
Общее количество участников - почти 4 тыс. военнослужащих из 11 стран НАТО, в частности Бельгии, Чехии, Великобритании, Эстонии, США, Польши, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Германии. В учениях задействованы около 1 тыс. военных единиц техники - танков, боевых машин пехоты, бронетехники, артиллерийских орудий.
После теоретических занятий по использованию винтовки HK G36, на стрельбище украинские военнослужащие испытали огневые возможности этого оружия. Литовские коллеги высоко оценили обучаемость и хорошие результаты украинских правоохранителей.
Основная фаза учений продлится до 18 ноября. Возвращение техники к местам постоянной дислокации запланировано на 18-22 ноября.
Ну это во первых, а во вторых ты о своих побеспокойся, ведёшь себя не хорошо в гостях, менты конечно разные бывают и это не новость, кто то взятку берёт, а кто то преступника ловит, кстати есть белорусы хорошие парни, а есть тупо говнюки, сейчас тебя временно отправляем в карантин, что бы ты не превратился нечаянно в говнюка и одумался
но помни - чем больше менялова флагов - тем больше недоверия.....
жаль что зелебобики развалят то, что таким трудом достигалось...
Ну а кокарда - просто Агонь!
Красавцы))))
хотя может ты так троллишь, тогда я оценил - но бомбануло как грится то....
у голожопых афганцев есть чему поучиться.....
уже никто и не реагирует,
а он долбит - радует и обнадеживает упертось идиота...
ПыСы. Странные метаморфозы произошли с пользователем Джамал, кстати. Раньше мож слегка и щрадо...бил, но ща какой-то упоротый стал. Чи уже как в тви и фб лахта акки выкупает, так и тут?
просилки все время какие то выпрашивает на добрые пожелания...
шлюшка такая раздвояйственная....
ето бы все обьяснило...
Просто раньше его иногда даже эталонные форумные зрадо...бы иногда мочили, а сам он не был тааим уж упоротым антиборигой. А сейчас... Или то просто акк, а человечек за компом поменялся?
а в двуличии - на новостых форрумах оно одно, в темах у форрумчан - та хоть на хлеб намазывай... - в любом случае плевать.....