EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  4346  70
Материалы по теме:
Все про:Литва (1351) учения (2208) военная полиция (3)

 Украинское подразделение участвует в международных учениях "Железный волк-2019" в Литве. ФОТОрепортаж

В Литве проходят международные учения "Железный волк-2019", в которых принимают участие украинские военные правоохранители.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Украинское подразделение участвует в международных учениях Железный волк-2019 в Литве 01

Основная цель учений "Железный волк" - взаимодействие при планировании и проведении наступательных и оборонительных операций.

Общее количество участников - почти 4 тыс. военнослужащих из 11 стран НАТО, в частности Бельгии, Чехии, Великобритании, Эстонии, США, Польши, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Германии. В учениях задействованы около 1 тыс. военных единиц техники - танков, боевых машин пехоты, бронетехники, артиллерийских орудий.

Украинское подразделение участвует в международных учениях Железный волк-2019 в Литве 02
Украинское подразделение участвует в международных учениях Железный волк-2019 в Литве 03

Смотрите: Международные военные учения "Кленовая Арка - 2019" стартовали в Житомире, - Минобороны. ФОТОрепортаж

После теоретических занятий по использованию винтовки HK G36, на стрельбище украинские военнослужащие испытали огневые возможности этого оружия. Литовские коллеги высоко оценили обучаемость и хорошие результаты украинских правоохранителей.

Украинское подразделение участвует в международных учениях Железный волк-2019 в Литве 04
Украинское подразделение участвует в международных учениях Железный волк-2019 в Литве 05
Украинское подразделение участвует в международных учениях Железный волк-2019 в Литве 06

Также читайте: Хотим обучить еще тысячи украинских воинов, - министр обороны Британии объявил о продлении учебной миссии в Украине до марта 2023 года

Основная фаза учений продлится до 18 ноября. Возвращение техники к местам постоянной дислокации запланировано на 18-22 ноября.

Украинское подразделение участвует в международных учениях Железный волк-2019 в Литве 07

Источник: https://censor.net.ua/p3158715
 
   
 Топ комментарии
 
100 лет назад форма Железных волков была более стильной)
Ну а кокарда - просто Агонь!
Украинское подразделение участвует в международных учениях "Железный волк-2019" в Литве - Цензор.НЕТ 3850
 показать весь комментарий
 
Доброго ранку , Україно без брехуна і мародера порошенка і телепня януковича !
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
военные правоохранители.

Ну это во первых, а во вторых ты о своих побеспокойся, ведёшь себя не хорошо в гостях, менты конечно разные бывают и это не новость, кто то взятку берёт, а кто то преступника ловит, кстати есть белорусы хорошие парни, а есть тупо говнюки, сейчас тебя временно отправляем в карантин, что бы ты не превратился нечаянно в говнюка и одумался Украинское подразделение участвует в международных учениях "Железный волк-2019" в Литве - Цензор.НЕТ 8355
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Давно откинулся? Сколько чалился?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ты про Авакова? Конечно помню. но вот разница в том, что я считаю людей которые такое говорят - дегенератами, а ты принимаешь за аксиому (это если не жирнююющий троллинг Украинское подразделение участвует в международных учениях "Железный волк-2019" в Литве - Цензор.НЕТ 7265 ). Меня всегда умиляло, что когда такого АУЕ-законника (в кавычках - потому что такое может сказать только идиот-обыватель прузийся по блатной романтике) берут за жопу беспредельщики - скуля и держа порванную задницу бежит именно к ненавистным мусорам-нелюдям
 показать весь комментарий
 
ватник, понимаю твое желание зашхерится,
но помни - чем больше менялова флагов - тем больше недоверия.....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну ты и баклажан Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях "Залізний вовк-2019" у Литві - Цензор.НЕТ 3400
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
красавчики!
жаль что зелебобики развалят то, что таким трудом достигалось...
 показать весь комментарий
 
 
Будем надеяться, что этого не произойдёт
 показать весь комментарий
 
 
зараз човна хитає порошенко разом з ригами (окупаційним блоком) .
 показать весь комментарий
 
 
Ну им до пети со свинофермрц в любом случае далеко, сколько стратегических складов было уничтожено и своровано средств с оборонки при них- думаю этого рекорда никто не побьет)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Бедная Вейшнория только-только отбилась от русни, и на те - новая волна нашествия
 показать весь комментарий
 
100 лет назад форма Железных волков была более стильной)
Ну а кокарда - просто Агонь!
Украинское подразделение участвует в международных учениях "Железный волк-2019" в Литве - Цензор.НЕТ 3850
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Leading Voldemarists fled to Nazi Germany after the Soviet occupation of Lithuania in 1941. They joined the Lithuanian Activist Front led by Kazys Škirpa, but in the spring of 1941 betrayed him to work directly with the German Sicherheitsdienst (SD). After the Nazi Germany's invasion of the Soviet Union, they led a failed putsch against the Provisional Government of Lithuania. They led the Lithuanian Nationalist Union, which collaborated with the Nazi occupation and which was active in the Holocaust in Lithuania.



Красавцы))))
 показать весь комментарий
 
Dlia cego nado pisat ruskuju propogandu?Kazys Skirpa on byl izvesni celovek,Ucastvoval i rukovodil bojax kogda byli ruskix bolsevikov 1918 i 1919 godu.Ucastvoval vezde za Litvu.Byl arestovan srazu nemcami 1941 godu byl pod domasnim arestom,podal peticiju sto nemcy usli von s Litvy eto kogda nemcy byli zdes za eti slova ego otpravili v tiurmu.Vet ego neosudili v amerike on tam pomer 1979.On sformiroval dobrovolcev.Odna u nego jest osibka,sto skazal jevrejem ujexat s Litvy potomu sto ix zdala smert.On predupredil zaraneje sto budet delat nemcy v Litve,eto kak skazat kto poveril tot ostalsia zyvym.On sam neucastvoval rastrelax.Zelezny volk formiroval ne on a Valdemaras etogo rastreliali ruskije 1941 godu v butyrke moskve neponiatno za sto
 показать весь комментарий
 
 
ахаха, после того шо натворили там совки, лично ты сотрудничал бы хоть с Яхве, или даже с Черчиллем.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
хорошее оправдание. браво
 показать весь комментарий
 
Ты! любитель красножёпых свиней, я бы тя на 3 годика определил расчищать от останков штольни и расстрельные рвы, чтоб ты каждую секунду хотел подохнуть! Иди молись на портрет Сралина, раб.
хотя может ты так троллишь, тогда я оценил - но бомбануло как грится то....
 показать весь комментарий
 
 
on byl ambasadorom povereny ot Litvy v Germaniji i znal sto budet delat nemcy dalse s jevrejemi,kak by predupredil ix tem boleje vet sam takix delax pomeniat nicego by i nesmog.Tolko nenado za nas pisat istoriju,po mojemu on geroj isteny patriot strani
 показать весь комментарий
 
On zapisalsia pervym dobrovolcem 1918 godu v armiji.Ucastvoval bojax kogda byla razbyta ruskaja bolsevitskaja 200000 armija 1919-1920 godu, i strana sberegla nezavisimost.
 показать весь комментарий
 
Kazdaja strana po svojemu ocenyvajet vot izraele jest Yitzhak Arad byl generalom brigadi,daze direktorom golokosta muzeja Izraele.U nix on geroj u nas bandit poskolku na ego ciotu ubytix jest 40 nevynyx liudej,paprostu ziog vsiu derevniu zato sto nedali ego bandytam vodki i pokusat v te vremena.
 показать весь комментарий
 
Жаль токо шо обосрались в 39-м - может начались бы боевые действия против варваров , то мы все бы вырвались из красного рабства.
 показать весь комментарий
 
схроны и обучение партизанской войне должно быть.
у голожопых афганцев есть чему поучиться.....
 показать весь комментарий
 
 
Доброго ранку , Україно без брехуна і мародера порошенка і телепня януковича !
 показать весь комментарий
 
 
а етот попугай с 21го весны каждый день в одно долбит,
уже никто и не реагирует,
а он долбит - радует и обнадеживает упертось идиота...
 показать весь комментарий
 
 
Дятел, похоже, если долбит.

ПыСы. Странные метаморфозы произошли с пользователем Джамал, кстати. Раньше мож слегка и щрадо...бил, но ща какой-то упоротый стал. Чи уже как в тви и фб лахта акки выкупает, так и тут?
 показать весь комментарий
 
 
нормальный такой дятел с раздвоением клюва.
просилки все время какие то выпрашивает на добрые пожелания...
шлюшка такая раздвояйственная....
 показать весь комментарий
 
 
от не знаю за "тви и фб лахта акки выкупает" - етот просто тупой идиот, мент може?

ето бы все обьяснило...
 показать весь комментарий
 
 
Да вроде и правда мент в отставкн. Ну если верить его же словам.

Просто раньше его иногда даже эталонные форумные зрадо...бы иногда мочили, а сам он не был тааим уж упоротым антиборигой. А сейчас... Или то просто акк, а человечек за компом поменялся?
 показать весь комментарий
 
он всегда был упоротым "антибарыгой", но дело не в етом,
а в двуличии - на новостых форрумах оно одно, в темах у форрумчан - та хоть на хлеб намазывай... - в любом случае плевать.....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Железный волк зубами щёлк.
 показать весь комментарий
 
Це добре, НАТО ось бачите рогаті, Українці з ціма хлопцями разом, і пікуй на вас виродків!!!! Слава Україні!!!
 показать весь комментарий
 
 
G-36 odni iz lucix avtomatov v mire.Nado meniat i vam Ak- 74 na poxozyje.Ak-74 tolko afrika i pokupajet s normalnix stran nikto ix nepokupajet
 показать весь комментарий
 
 
На литовском это звучит как "Гележинкелиас вилкас".В ВС Литвы есть подразделение точно с таким же названием.Кажется мотопехотное.
 показать весь комментарий
 
 
Da tak i jest s 1990 goda suxoputnyje vojska.Gelezinis vilkas po litovski
 показать весь комментарий
 
 
у тебя подкацапника поджилки затряслись...\этодаженевопрос...\
 показать весь комментарий
 
 
Помню, помню, какая у вас паника стояла ,когда мы сами учения(у себя) проводили.
 показать весь комментарий
 
Тоже помните, какая паника стояла? А сейчас Лукашенко говорил, да плевать, наши воины всегда смогут дать отпор.Живет Беларусь.
 показать весь комментарий
 
Вы не ответили на вопрос Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях "Залізний вовк-2019" у Литві - Цензор.НЕТ 8273 А паники никакой не было.
 показать весь комментарий
 
Да я не про нас говорю, литвины никогда и ничего не боялись( и не боятся) .Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях "Залізний вовк-2019" у Литві - Цензор.НЕТ 8534
 показать весь комментарий
 
..А что говорил, слышала. Что-то про 30 танков) Вы их испугались, 30-ти танков? Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях "Залізний вовк-2019" у Литві - Цензор.НЕТ 3842
 показать весь комментарий
 
Tak tam poligon ot 1900 goda i postojano idiot ucenyja,jest ecio odin v Litve no tot po mense na dva raza.
 показать весь комментарий
 
Учения и отвод войск - вот формула и залог победы, ааа еще и "плачі" во всех международных организациях и встречах- " что нас обидели"!. Кацапы нигде участвия в учениях не принемают и все их боятся!
 показать весь комментарий
 
красота - приятно что пебилы не успели все изничтожить!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх