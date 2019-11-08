 Участников банды, "выбивавшей" из людей деньги, задержали на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

Бандитов задержали на заправке во время получения от потерпевшего 10 тысяч гривен.

"В полицию за помощью обратился местный житель. Последний сообщил, что двое граждан требуют у него деньги. По его словам, мужчина должен платить задержанным "дань", чтобы заниматься любой деятельностью на территории района. При этом ему угрожали применением физической силы в случае отказа принять их "предложение"", - сообщили в полиции.

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Детективы открыли производство по факту вымогательства и выяснили, что одного из бандитов ранее судили за особо тяжкое преступление.

Сейчас оба члена ОПГ задержаны. Производство расследуется по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7-ми лет.







