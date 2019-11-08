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 Участников банды, "выбивавшей" из людей деньги, задержали на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

В пгт. Знаменка Кировоградской области полиция задержала двух участников организованной преступной группировки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

Бандитов задержали на заправке во время получения от потерпевшего 10 тысяч гривен.

"В полицию за помощью обратился местный житель. Последний сообщил, что двое граждан требуют у него деньги. По его словам, мужчина должен платить задержанным "дань", чтобы заниматься любой деятельностью на территории района. При этом ему угрожали применением физической силы в случае отказа принять их "предложение"", - сообщили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина избивал и удерживал женщину в арендованной квартире в Черкассах, взамен за ее освобождение требовал $1000 и автомобиль, - Нацполиция. ФОТО

Детективы открыли производство по факту вымогательства и выяснили, что одного из бандитов ранее судили за особо тяжкое преступление.

Сейчас оба члена ОПГ задержаны. Производство расследуется по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7-ми лет.

Участников банды, выбивавшей из людей деньги, задержали на Кировоградщине 01
Участников банды, выбивавшей из людей деньги, задержали на Кировоградщине 02
Участников банды, выбивавшей из людей деньги, задержали на Кировоградщине 03
Участников банды, выбивавшей из людей деньги, задержали на Кировоградщине 04

Источник: https://censor.net.ua/p3158695
 
   
 Топ комментарии
 
жаль шо задерживают .таких нужно крошить в капусту .
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Кому потрібний убогий фоторепортаж, на світлинках якого облич взагалі не видно?
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Навіщо їх затримувати? До нас приїжджвають з різних країн кримінальні елементи,це означає що вони не бояться і це під час війни.Якщо бандити будуть знати.що їм буде нещадне покарання.то їх буде менше.І не потрібно розказувати за демократію,вона не допомагає в боротьбі з криминалітетом.
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жаль шо задерживают .таких нужно крошить в капусту .
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Шо-то у меня дэжавю почалося... -- где-то, в 1987 год... -- для начала! ...90-е и 20х-е -- попозже наступят. Нехорошо это!
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а потомушто с лугандона прут в Украину всякая нечесть,да еще и оружия нелегального масса во время войны
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Кому потрібний убогий фоторепортаж, на світлинках якого облич взагалі не видно?
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Щас территории и дойных коров деребанить начнут... ...потом мусора и Контора подключатся...
Нормально всё! -- плавали, знаем...
А жаль!
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Навіщо їх затримувати? До нас приїжджвають з різних країн кримінальні елементи,це означає що вони не бояться і це під час війни.Якщо бандити будуть знати.що їм буде нещадне покарання.то їх буде менше.І не потрібно розказувати за демократію,вона не допомагає в боротьбі з криминалітетом.
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Ненька стала настоящей бандитской державой по самой что ни есть вертикали, от самых низов и до верхушки.
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Если моё мнение? -- то народ интересует уличная преступность, в первую очередь. А в Киеве, уже взрывают за бабки... ...и поджигают за копейки.
А шо делать? -- все ж ждут Моисея и Манны небесной... ...но -- пока Зеля и хрен известный...
Терпим!
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90-е страшилка для идиотов они никогда не прекращались
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"Участников банды, "выбивашей" из людей деньги, задержали на Кировоградщине"

Это 21й гоп-стоп после их задержания месяц назад...
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Ніяк іноземці знову?
Чому обличчя бандоти ховаєте? Країна має знати мерзотників.
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По правде говоря, мне такое удивительно. Хорошо помню 90-е. Мне и тогда приходилось чуток воевать. Авдышевские, Черепа, кирриловские, *****.
Но теперь?
Турецкий помповый дробовик стоит 200 баксов. У большинства присутствует боевой опыт. Все ж Атошники (кроме вечных терпил). Даже хочу ради развлечения, что-бы кто-нибудь сдуру решил вымогать у меня деньги ))
Эй, рекетеры гребанные, вы где? Ау!
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да ???? или у тебя ни...я нет (детей , дома хорошего , бизинеса ) тогда так мона ЗА.....ТЬСЯ , а когда это у тебя МОГУТ отнять , то тогда будешь платить ((((( я тебя б ОДНОЙ РОГАТКОЙ достал бы ))))) не шути так ))))
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Может нескромно, но спрошу. Слушай, Василий. На часах 12.36
Рано еще бухать.)))
Ты пьян?
Прочитай, что ты написал. Адекватный, вменяемый человек такого в жизни не напишет ))
Не комментируй по пьяни. Кино посмотри какое-нибудь ))
==
Дружище, как бы тебе это объяснить.. Я, мои друзья, мои кумовья - нам всем по 50 (+/-) лет.
Все мы были в АТО.
Все, как и я, имеют легальное оружие. Дерзкие и резкие как детский понос.
==
Вася, не шути так. Остаться без башки можно очень легко. Даже не почувствуешь.
Хотя есть вариант.
Можем пострелять из твоей рогатки под виски.

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.....я-я ГОЛОВКА от руля , для вас ато когда НАЧАЛОСЬ ??? в 14 ДВУХТЫСЯЧИ и ты думаешь что мне 18 )))))) а был еще год 1992 й (приднестровье) и 1995 год ичкерия ЗНАЮ я вас ВОЯКИ ....ть !! для МЕНЯ ВОИНОМ в жизни был мой ДЕД !!! честно полгода ОТВОЕВАЛ и пришел домой по КОМИССИИ !!! и я не разу в детсве от него не слышал про ВОЙНУ я -я -я ((((( и я ТЕПЕРЬ того же МНЕНИЯ !!!(((( война для МОЛОДЫХ и я был в 90х МО-ЛО-ДЫМ ((((
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ДЕД только когда бывало бухенький бывал всё говорил : пики к бою , ШАШКИ наголо !!! кавалерист !!! пришел : полголовы закрыто титаном и одного глаза нет ((( очнулся в МОРГЕ , прося сигарету у погибшего бойца ((((
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