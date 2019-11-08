 Участников банды, "выбивавшей" из людей деньги, задержали на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.
Бандитов задержали на заправке во время получения от потерпевшего 10 тысяч гривен.
"В полицию за помощью обратился местный житель. Последний сообщил, что двое граждан требуют у него деньги. По его словам, мужчина должен платить задержанным "дань", чтобы заниматься любой деятельностью на территории района. При этом ему угрожали применением физической силы в случае отказа принять их "предложение"", - сообщили в полиции.
Также на Цензор.НЕТ: Мужчина избивал и удерживал женщину в арендованной квартире в Черкассах, взамен за ее освобождение требовал $1000 и автомобиль, - Нацполиция. ФОТО
Детективы открыли производство по факту вымогательства и выяснили, что одного из бандитов ранее судили за особо тяжкое преступление.
Сейчас оба члена ОПГ задержаны. Производство расследуется по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7-ми лет.
Нормально всё! -- плавали, знаем...
А жаль!
А шо делать? -- все ж ждут Моисея и Манны небесной... ...но -- пока Зеля и хрен известный...
Терпим!
Это 21й гоп-стоп после их задержания месяц назад...
Чому обличчя бандоти ховаєте? Країна має знати мерзотників.
Но теперь?
Турецкий помповый дробовик стоит 200 баксов. У большинства присутствует боевой опыт. Все ж Атошники (кроме вечных терпил). Даже хочу ради развлечения, что-бы кто-нибудь сдуру решил вымогать у меня деньги ))
Эй, рекетеры гребанные, вы где? Ау!
Рано еще бухать.)))
Ты пьян?
Прочитай, что ты написал. Адекватный, вменяемый человек такого в жизни не напишет ))
Не комментируй по пьяни. Кино посмотри какое-нибудь ))
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Дружище, как бы тебе это объяснить.. Я, мои друзья, мои кумовья - нам всем по 50 (+/-) лет.
Все мы были в АТО.
Все, как и я, имеют легальное оружие. Дерзкие и резкие как детский понос.
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Вася, не шути так. Остаться без башки можно очень легко. Даже не почувствуешь.
Хотя есть вариант.
Можем пострелять из твоей рогатки под виски.