 503-й батальон морской пехоты отпраздновал двухлетний юбилей в Мариуполе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт мариупольского горсовета.

"Благодаря вам мариупольцы могут воспитывать своих детей в безопасности. Город живет полноценной жизнью. За это вы платите высокую цену, рискуя жизнью. Мы помним и ценим ваши подвиги. Мы верим, что Украина и Мариуполь будут сильными и процветающими ", - отметил Михаил Когут.

На мероприятие пришли семьи, друзья военнослужащих и мариупольские школьники. Для гостей подготовили выставку военной техники и полевую кухню. В ходе празднования, на территории дислокации батальона, был открыт монумент погибшим морским пехотинцам.

"Наш батальон основывается на трех составляющих:" острые клыки ", надежность и круглосуточная готовность к выполнению служебных обязанностей. Мы защищали, защищаем и будем защищать нашу страну ", - рассказал командир 503-го отдельного батальона морской пехоты Вадим Сухаревский.









