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 "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Текст по-дебильному написан

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это называется Убер-президент", - Зеленский записал новый монолог в Tesla, рассказал об отсутствии капитуляции и случайно заехал на бордюр. ВИДЕО

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Срочно выезжайте!

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

"Убер-президент"

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

... до слез

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Іди нахер отсюда", - Ляшко и Герус подрались в аэропорту Борисполь. ВИД

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Словами классика

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Обидно...

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Соскучились?

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Я не я, коли голодний)

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Турне

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Д..не поїхало в турне": Ирина Геращенко высмеяла "слуг народа", "напяливших" на себя в зоне разведения бронежилеты и каски. ФОТОрепортаж

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Я всегда чувствую...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока команда Зеленского не заставит Коломойского вернуть деньги, новых траншей от МВФ не будет - "WSJ"

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Иностранная пресса об украинском политикуме

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

7 ноября - красный день календаря...

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3158678
 
   
 Топ комментарии
 
А загалом - Боже, дай нам сил пережити цей позорняк.
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У вазелиноидов оргазмическая пауза))))
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Сейчас ЗЕбилы будут обвинять Цензор в порохоботстве и истошно визжать пачиму же нет фотожаб на Парашенко.
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Точно. Вазелиноиды - это такие соевые боты под вазелином.
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Да уж верно не шоколадные, как было при Порохе.
Теперь если соя хотя бы есть - уже хорошо,
такая она, эпоха бедности...
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правильно. Вазелиноиды - это такие соевые порохоботы под вазелином.
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Совершенно верно. Соевый порохобот - тот же зелебот, только уже после выборов...
Откуда у него шоколад-то, с 4000 тыщ учительской зарплаты, что ли?
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Совершенно верно. Ты соевый вазелиноидный порохобот - тот же кацапо-соевый-зелебот, только уже после выборов... Откуда у тебя шоколад-то, с 4000 тыщ российских рублей бото-зарплаты, что ли?
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не запутайся смотри, мальчик...
что-то ты навертел уже
сам-то хоть понял?
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надоел ты мне. прочти сам себе себе перед зеркалом: "не запутайся смотри, мальчик...что-то ты навертел уже. сам-то хоть понял?"
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Турне та з Европейської преси - ЗАЛІК!!!
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Треба було ще й клоунський сценічний грим накласти...
"Убер-президент", ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7394
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А загалом - Боже, дай нам сил пережити цей позорняк.
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Сейчас ЗЕбилы будут обвинять Цензор в порохоботстве и истошно визжать пачиму же нет фотожаб на Парашенко.
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И не говори. Для них Порошенко до сих пор президент Украины
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А оно такое серое, что на него и внимания мало.
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Оця мені теж дуже сподобалася - про неадекватність блазня... "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9816

"Убер-президент", ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2183
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А мне из "Джельтменов...". Один организм сильно на Саву Крамарова похож...
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Вазелиновая гвардия, вам, наверное, скользко здесь?
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О блин лузер Ляшко пропиарился. А может лузер Порошенко встретит на бронированном Мерсе Теслу ЗЕ? Или педалика Кличко на велопеде. ДУРДОМ ***!!!!
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Хапай вогнегасник - охолоджуй сфінктери...
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Он же по привычке в глотку зальет... Баранин, фуле...
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і знову жодної жаби за сивочолого гетьмана з його нікчемною каденціею "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3753
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сдерживают себя пока шо, но там терпелки как у шмарки мозгов - ща приползут
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and yes once more no funny pictures of grey haired ***** with his useless term "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7726
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Как всегда, все на высоте! Цензор вы лучшие, всё в тему.
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порохоПЕСы уже и ляшку подлизуют...
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Чёй-то нет их...
Моника каждый день выдает нагора столько косяков, что ЗЕленые ботофермы не успевают новые методички писать...
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Дійсно, чому? Налєво вас рать і направо вас рать, ще й знизу стукаєте...
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Дозвиздилася ,, зе-зомби коломойское .. "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3711 .

"Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5382 .
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Эта журнашлюшка завтра переведется на кана кума *****
- и сама начнет с азартом его штыком колоть...(

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Це, сталося в ефірі програми «Право на владу»,, на телеканалі «1+1» ведуча Мосійчук на прізвисько «На хліб не намажеш "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 36 .», сказала таке: «Мені здається що це війна проти власного президента - війна з державою»… "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3777 . Супер! Я насмілюся запитати, а хто там волав: «Не розхитуйте човен бо Путін нападе?» А президента Порошенка шпетити - то теж була війна з державою яку вела особисто Мосійчук? "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4381 .
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Наталко, тепер мало говорити про майбутнє на Г+Г- тепер треба говорити про те, як головному дипломату Вовки прокремлівському Єрмаку засунути в дупу його розповіді про вийну Порошенка - суд ООН визнав терористів Донбасу разом з атпускнікамі Путіна терористами
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То була війна за гроші -- їй за те мільйон дали.
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а как же при Порошенко-..."не розхитувати човен"...
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Ну як , просили не шатать . Но не послушали , и човен всё равно расшатали "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8333 . Теперь уже пофиг , потому что он уже набрался воды и идёт ко дну ...
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Цензор, хватит дно пробивать, позорище.
А на вот это слабо нарисовать？
Циничные бандеры... бандиты в милитарной форме с оружием в руках грабили украинцев", - заявил Порошенко.

31 декабря 2016 года выступая в Мариуполе президент Петр Порошенко оговорился. Он заявил, что "украинская оккупация - это временно".

Выступая 7 сентября с посланием к Верховной Раде, Порошенко объявил, что не намерен отступать от планов по созданию в Украине "Единой Поместной Церкви".

При этом глава государства вместо слова "автокефалия" употребил слово "автофекалия

Также многие в Украине обратили внимание на то, что в 2014 году в эфире программы "Телемарафон" на 5 канале, отвечая на вопрос будущего пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко Порошенко показал пальцем на себя, говоря о том, что Украина должна привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков убийства "Небесной сотни".

"Дорогие друзья! Никто, наверно, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы", - заявил Порошенко.

Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору", - сказал Порошенко.
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Иди портки постирай - тебе в них Порошенко насрал.
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А в твои портки Зеленский?
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Глава АП ставить "роги" президенту України.
Рогатий ПреЗедент)
Соромно. Страшно. Огидно. "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8544 .
КРАIНУ ПЕРЕТВОРЮЮТЬ НА 95 КВАРТАЛ....огиднI блазнI..

Таня Бойко

"Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2532 .
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А что значит "Иностранная пресса"? Це для цензора высший авторитет?
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Цинічна дволика тварина. Пороха мочили - то не війна проти держави. Чую, прийдуть часи, коли ця **** буде отримувати поп пиці просто на вулиці.
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Вава такий ніжний, так стомився і так не любить критику в свою адресу, що вже тому не можна його критикувать! "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5497
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Ці слова чорнорота мосейчук виголосила у відповідь на слова народного депутата Сергія Рахманіна, який розкритикував презЕдента за те, що той не називає ***** та його ********* агресором і окупантом.
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5 років тотального мародерства - і ні 1 карикатури на хабародавця - зараз кожен тиждень нові карикатури на тих хто не платить за фотожаби!
Скільки коштують ці пляді які малюють таке лай но?
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Стоимость? - тридцать ЗЕ ( это равно 1/42 лоха). За дешевле не работаем
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Попытка скопировать номер А.Райкина-монолог таксиста.Нет у них своих идей,не способны они их генерировать.И в Норманский формат сильно хочется поехать за указаниями ,даже не хотят напрягаться.
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Походу кто-то очень сильно хочет получить "шнобелевскую премию мира".
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снова пациенты психликарни на трудотерапии картинки рисовали.
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а чего не стали выкладывать?
небось, пациенты на Пороха фотожабы делали, да?
надо было выложить, чего уж теперь
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нет. пациенты (ты в их числе) рисовали на Зе и выложили тут.
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В школе хорошо учишься, мальчик?
пишешь довольно грамотно, молодец.
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я тебе не мальчик. а ты в школе хорошо учишься, девочка? пишешь довольно грамотно, молодец.
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Гарні фотожаби, щеб пашинського тре намалювати, що на дурку косе і під себе ходить, ото наобирали.
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