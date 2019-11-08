 "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Текст по-дебильному написан

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это называется Убер-президент", - Зеленский записал новый монолог в Tesla, рассказал об отсутствии капитуляции и случайно заехал на бордюр. ВИДЕО

Срочно выезжайте!

"Убер-президент"

... до слез

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Іди нахер отсюда", - Ляшко и Герус подрались в аэропорту Борисполь. ВИД

Словами классика

Обидно...

Соскучились?

Я не я, коли голодний)

Турне

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Д..не поїхало в турне": Ирина Геращенко высмеяла "слуг народа", "напяливших" на себя в зоне разведения бронежилеты и каски. ФОТОрепортаж

Я всегда чувствую...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока команда Зеленского не заставит Коломойского вернуть деньги, новых траншей от МВФ не будет - "WSJ"

Иностранная пресса об украинском политикуме

7 ноября - красный день календаря...

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