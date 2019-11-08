 "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Текст по-дебильному написан
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Иностранная пресса об украинском политикуме
7 ноября - красный день календаря...
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Теперь если соя хотя бы есть - уже хорошо,
такая она, эпоха бедности...
Откуда у него шоколад-то, с 4000 тыщ учительской зарплаты, что ли?
что-то ты навертел уже
сам-то хоть понял?
Моника каждый день выдает нагора столько косяков, что ЗЕленые ботофермы не успевают новые методички писать...
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- и сама начнет с азартом его штыком колоть...(
А на вот это слабо нарисовать？
Циничные бандеры... бандиты в милитарной форме с оружием в руках грабили украинцев", - заявил Порошенко.
31 декабря 2016 года выступая в Мариуполе президент Петр Порошенко оговорился. Он заявил, что "украинская оккупация - это временно".
Выступая 7 сентября с посланием к Верховной Раде, Порошенко объявил, что не намерен отступать от планов по созданию в Украине "Единой Поместной Церкви".
При этом глава государства вместо слова "автокефалия" употребил слово "автофекалия
Также многие в Украине обратили внимание на то, что в 2014 году в эфире программы "Телемарафон" на 5 канале, отвечая на вопрос будущего пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко Порошенко показал пальцем на себя, говоря о том, что Украина должна привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков убийства "Небесной сотни".
"Дорогие друзья! Никто, наверно, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы", - заявил Порошенко.
Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору", - сказал Порошенко.
Рогатий ПреЗедент)
Соромно. Страшно. Огидно. .
КРАIНУ ПЕРЕТВОРЮЮТЬ НА 95 КВАРТАЛ....огиднI блазнI..
Таня Бойко
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Скільки коштують ці пляді які малюють таке лай но?
небось, пациенты на Пороха фотожабы делали, да?
надо было выложить, чего уж теперь
пишешь довольно грамотно, молодец.