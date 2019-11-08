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 Мужчина избивал и удерживал женщину в арендованной квартире в Черкассах, взамен за ее освобождение требовал $1000 и автомобиль, - Нацполиция. ФОТО

В Черкассах в одной из арендованных квартир мужчина силой удерживал женщину. Злоумышленник избил потерпевшую, завладел ее украшениями и деньгами, а за свободу женщины требовал у мужа потерпевшей деньги и автомобиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию обратился мужчина и сообщил, что его жену насильно удерживают в одной из квартир Черкасс. За ее свободу неизвестный требует денежные средства в сумме $1000  и автомобиль. Злоумышленник назначил место обмена - парковка возле одного из местных торговых центров. Следуя на обусловленное для обмена место, мужчина сообщил о происшествии в полицию.

Получив сообщение срочно на указанный адрес были направлены оперативники уголовного розыска и спецназа. Злоумышленника задержали у торгового центра, где он как раз пытался сесть в автомобиль потерпевшего.

Местонахождение женщины установлено. Ее с телесными повреждениями доставили в больницу. Как выяснили следователи, злоумышленник был знаком с потерпевшей. Пригласил ее к себе в гости. В квартире напал на женщину, завладел ее золотыми украшениями и деньгами.

По данному факту возбужден ряд уголовных производств по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 189 (вымогательство) и ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

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Мужчина избивал и удерживал женщину в арендованной квартире в Черкассах, взамен за ее освобождение требовал $1000 и автомобиль, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3158651
 
 
 Топ комментарии
 
Только утилизация. Это биоотходы. Ни ума, ни таланта, ни остатков мозга.
1000 баксов и авто. Теперь эта ошибка природы осидит 10-12 лет. Потом оно что поумнеет? Таких особей з мозгами курицы нужно отселять в отдельную местность, например в Чернобыль.
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в кино требуют миллион и вертолет, а у нас косарь и бляху )
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Отпустите его и дайте ему что он хочет. Вы же хотите мира?
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в кино требуют миллион и вертолет, а у нас косарь и бляху )
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Только утилизация. Это биоотходы. Ни ума, ни таланта, ни остатков мозга.
1000 баксов и авто. Теперь эта ошибка природы осидит 10-12 лет. Потом оно что поумнеет? Таких особей з мозгами курицы нужно отселять в отдельную местность, например в Чернобыль.
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За что ему 10 -12 лет давать? У нас сепаров убивших десятки людей отпустили на волю, а етого бедолагу за избиение шлюшки сразу в тюрьму садить?
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За что ему 10 -12 лет давать?

Местонахождение женщины установлено. Ее с телесными повреждениями доставили в больницу.Источник: https://censor.net.ua/p3158651

С мелкими царапинами вряд ли стали бы в больницу доставлять.

4. Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
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досить засмічувати природу вже такі регіон є лугандон!
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На месте мужа, у меня таки возникли бы вопросы к жене, которая, как оказывается, шляется по хатам каким-то, с мужиками. И, как мне кажется, для такой(!) жены- эти вопросы были бы нерешаемыми.
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Я бы на месте мужа послал бы чувака требующего бабки, если пришла сама в хату пусть делает с ней что угодно, знаю каблуки не согласятся со мной,но это моё мнение!
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"каблуки" Звучит, как сексизм, хотя ник тому тому располагает.
Я вот не "каблуки", но думаю, что надо сначала человека из плена вызволить (да по собственной дурости, но все-таки), а потому уже на разводы подавать и отношения выяснять.
А "пусть делает с ней что угодно" - это, возможно, и пытки и убийство. Вы ведь не оправдываете, не поощряете такие вещи?
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який сексизм ***** на каблуках ходить чи воно вже бабушка?
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так называемя девушка если идет в квартиру на приглашение мужчины "чайку попить", то понятно, зачем идет - епу даться
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Отпустите его и дайте ему что он хочет. Вы же хотите мира?
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..или "сойдитесь посередине" - оставьте гопнику машину, а с бабой пусть "трахается" муж-миротворец
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Да, видать хороша его жена, раз шляется с другими мужиками, а муж её рогатый... Мужчина избивал и удерживал женщину в арендованной квартире в Черкассах, взамен на ее освобождение требовал $1000 и автомобиль, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9787
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Сексуального насилия не было? Видимо, баба совсем страшная, что мужик не искусился или все же другой статьи испугался?
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Когда- то прочитал в журнале "Семья и школа" дивный рассказ: "когда я зашла к подозреваемому во флигель, он попытался меня изнасиловать. Но я вырвалась и убежала! А вот когда я второй раз пришла к нему во флигель, он меня изнасиловал!"
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меня всегда радовали такие сказочные идиоты которые убивали,вымогали деньги при этом не придпринимали никакой елементарной конспирации, просто на авось шли на "дело", никакой смекалки и креативности,просто сделать,а потом за сутку быть пойманым, сказочные далбоебы, где логика в эго дейстиях если даже каждый ребенок скажет что его завтра же поймают,у таких iq ниже 80?
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У негров средний 75. Они точно умнее...
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Блин, какой тут "плен"?
Оборзевший трахарь решил получить с беспонтовой шалавы
хоть какую-то пользу.
"Зашла в гости...." ))
Биомусор обе особи.
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