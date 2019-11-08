 Мужчина избивал и удерживал женщину в арендованной квартире в Черкассах, взамен за ее освобождение требовал $1000 и автомобиль, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В полицию обратился мужчина и сообщил, что его жену насильно удерживают в одной из квартир Черкасс. За ее свободу неизвестный требует денежные средства в сумме $1000 и автомобиль. Злоумышленник назначил место обмена - парковка возле одного из местных торговых центров. Следуя на обусловленное для обмена место, мужчина сообщил о происшествии в полицию.
Получив сообщение срочно на указанный адрес были направлены оперативники уголовного розыска и спецназа. Злоумышленника задержали у торгового центра, где он как раз пытался сесть в автомобиль потерпевшего.
Местонахождение женщины установлено. Ее с телесными повреждениями доставили в больницу. Как выяснили следователи, злоумышленник был знаком с потерпевшей. Пригласил ее к себе в гости. В квартире напал на женщину, завладел ее золотыми украшениями и деньгами.
По данному факту возбужден ряд уголовных производств по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 189 (вымогательство) и ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.
1000 баксов и авто. Теперь эта ошибка природы осидит 10-12 лет. Потом оно что поумнеет? Таких особей з мозгами курицы нужно отселять в отдельную местность, например в Чернобыль.
Местонахождение женщины установлено. Ее с телесными повреждениями доставили в больницу.Источник: https://censor.net.ua/p3158651
С мелкими царапинами вряд ли стали бы в больницу доставлять.
4. Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
Я вот не "каблуки", но думаю, что надо сначала человека из плена вызволить (да по собственной дурости, но все-таки), а потому уже на разводы подавать и отношения выяснять.
А "пусть делает с ней что угодно" - это, возможно, и пытки и убийство. Вы ведь не оправдываете, не поощряете такие вещи?
Оборзевший трахарь решил получить с беспонтовой шалавы
хоть какую-то пользу.
"Зашла в гости...." ))
Биомусор обе особи.