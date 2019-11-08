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 ГПУ получила доступ к базам данных Минюста по делу о "черных регистраторах". ФОТО

Генеральная прокуратура Украины скопировала базы данных Министерства юстиции Украины с целью изучения возможного вмешательства в базы данных Единых и Государственных реестров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Доступ к базам данных Минюста был получен был получен согласно постановлению суда. Следствие изучает возможные злоупотребления полномочиями отдельными представителями субъектов государственной регистрации и должностными лицами Министерства юстиции Украины.

"В ходе досудебного расследования Генеральной прокуратурой получена информация о многочисленных фактах деятельности так называемых "черных регистраторов" о незаконном снятии обременений, перехода прав собственности на объекты недвижимого и движимого имущества, изменения корпоративных прав предприятий и тому подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что врамках осуществления комплекса мер по защите бизнеса и противодействию системной коррупции сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве противоправную деятельность группы государственных регистраторов, в результате которой был нанесен ущерб на более 30 млн грн.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица столичного коммунального предприятия, осуществляющего регистрацию недвижимости, систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных

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ГПУ получила доступ к базам данных Минюста по делу о черных регистраторах 01

Источник: https://censor.net.ua/p3158616
 
 
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Черных регистраторов, надо мочить по черному...
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а до этого минюст свято хранил тайну про своих "черных регистраторов" и никому не давал их в обиду..., мрак какой-то....
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