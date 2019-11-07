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 Общество, Фоторепортаж
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 ГБР раскрыло схему вывоза товаров из Украины в РФ для военно-морского флота. ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственного бюро расследований в Мелитополе раскрыли схему незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения. Конечным получателем продукции выступал Военно-морской флот РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

ГБР раскрыло схему вывоза товаров из Украины в РФ для военно-морского флота 01

По предварительной информации, экс-сотрудники одного из предприятий, производившего продукцию для экспорта в Россию, создали схему поставок продукции двойного назначения в Военно-морской флот РФ. С этой целью они создали ряд фирм-"прокладок" на территории Украины и России, а также вступили в сговор с сотрудниками Государственной таможенной службы. Продукцию планировалось отправить под видом товаров гражданского использования без соответствующего оформления и контроля.

ГБР раскрыло схему вывоза товаров из Украины в РФ для военно-морского флота 02

Следователи ГБР во время обысков в помещениях Государственной таможенной службы, в производственных помещениях, офисах предприятий, а также по местам проживания предпринимателей изъяли подготовленное для экспорта оборудование и техническую документацию.

ГБР раскрыло схему вывоза товаров из Украины в РФ для военно-морского флота 03

На данный момент решается вопрос об аресте изъятого имущества.

Продолжается расследование в уголовном производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка совершения международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/p3158349
 
 
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Порошенко!!! Когда ты наконец-то посадишь своих Свинарчуков?!!
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Митники підтримують вітчизняного товаровиробника. А ДБР прити .
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митники, як завжди підтримують свій інтерес.
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Че там надо фирмы то? подъехал к пляжу, отгрузил на катер, спокойно пересчитал бабло, свалил опять клепать барахло.
А то шо этот флот будет бомбить Одессу, то сделать надо вот так: Америка шо ж ты творишь то(искренне)?
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Было у нас в Мелитополе в стародавние времена объединение "Холодмаш", видимо это остатки от прошлой цивилизации, ну и спецы ещё не все вымерли. А торговать мимо кассы конечно предосудительно.
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А дашок над входом до митного поста: совок совком.
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Та у них там також повна совкова циганщина*, лише дорожча в 1000 разів.
* -- чи вже треба писати "романщина"? ДБР розкрило схему вивезення товарів з України в РФ для військово-морського флоту - Цензор.НЕТ 4155
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Кто из этих несчастных пытался продать свои продукты в рашку.


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