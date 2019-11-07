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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киевская область (1795) побег (296) Нацполиция (10363) Россия (74209) Васильков (143)

 Сбежавший при транспортировке в СИЗО россиянин задержан в поле под Васильковом. ФОТОрепортаж

Злоумышленник из России, который сбежал из-под стражи во время перемещения в изолятор временного содержания, задержан в районе города Василькова на Киевщине.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на поиски беглеца был поднят по тревоге личный состав Васильковского отдела полиции, привлечены дополнительные силы из близлежащих территориальных подразделений полиции, задействованы пешие и автопатрули, спецназовцы и кинологи.

Отмечается, что жители Василькова заметили в окрестностях города бегущего неизвестного мужчину и сообщили пешим нарядам полиции.

Бойцы спецподразделения тактико-оперативного реагирования и бойцы полка полиции специального назначения быстро догнали беглеца в поле и задержали.

После этого задержанного доставили в изолятор временно содержания, где он будет ожидать решения суда об избрании меры пресечения.

Сбежавший при транспортировке в СИЗО россиянин задержан в поле под Васильковом 01
Сбежавший при транспортировке в СИЗО россиянин задержан в поле под Васильковом 02
Сбежавший при транспортировке в СИЗО россиянин задержан в поле под Васильковом 03
Сбежавший при транспортировке в СИЗО россиянин задержан в поле под Васильковом 04

Смотрите также: Находящийся в розыске гражданин РФ сбежал по дороге из аэропорта "Борисполь" в изолятор, - полиция. ФОТО

Кроме того, иностранец теперь будет отвечать согласно законодательству Украины за побег из-под стражи. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3158345
 
 
 Топ комментарии
 
Что творится, кацапы бегают по полям вокруг Киева...
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То прикопайте його там, не везіть у місто.
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Одни отпускают другие ловят. Такой себе бизнес в нашей правохренительной и судебной Системе, как у проститутки, которая что то продает и ето что то опять у нее на месте.
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Что творится, кацапы бегают по полям вокруг Киева...
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350 лет одно и тоже, а жидовины все свое, ...мышебратья, мышебратья...
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у чувака хорошая физподготовка - добежать из Борисполя дол Василькова, ого..
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То прикопайте його там, не везіть у місто.
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что-то как-то они их..."транспортируют" хреновато...
то израильтянина в аэропорту как бы потеряли... то руцкому... побегать захотелось...
просто не служба охраны...а бюро потерь и находок
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Одни отпускают другие ловят. Такой себе бизнес в нашей правохренительной и судебной Системе, как у проститутки, которая что то продает и ето что то опять у нее на месте.
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Интересно,а как он оказался в Украине? И ето во время войны. Нужно пограничникам выдать именные печати чтобы каждый пограничник нес персональную ответственность за впущеного в Украину кацапа.
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Ви ж тут часто буваєте , на Цензорі - і тут же була інформація , що лише цього року в Україну заїхало близько мільйона росіян , не впустили близько двадцяти тисяч.Торгуємо із окупантом , видаємо окупанту людей за його запитом - і за Гниломордого , і за каденції Овоча , і за Барижної влади , і під керівництвом клоуна - якесь паскудство відбувається весь час .
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Надо было вывезти его в степь донецкую и отпустить....
На минное поле!
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видають осіб , які в розшуку за запитом окупанта ? Тимура Тумгоєва вже забули ? Якого прутня міняли одного зрадника на іншого , порошенко справно торгував із окупантом .
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"а вот Порошенко" после более полугода нахождения у власти зеленого гЭ пишут одни депилы
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Бачу , що доля Тумгоєва тобі байдужа . Соромно за тебе .
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не це важливо , а те , що виконується наказ окупанта .
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Росіянський не знав, що в Україні все можна, але коли побіжиш по чужому полю, по чужих бурячках...
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Он кацап, к тому же упоротый, и этим все сказано
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тєпєрь уже і нє пробєжись по полю, нє прєдставівшись
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Обменять.если не достоин укрывательства..
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