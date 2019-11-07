 Сбежавший при транспортировке в СИЗО россиянин задержан в поле под Васильковом. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на поиски беглеца был поднят по тревоге личный состав Васильковского отдела полиции, привлечены дополнительные силы из близлежащих территориальных подразделений полиции, задействованы пешие и автопатрули, спецназовцы и кинологи.

Отмечается, что жители Василькова заметили в окрестностях города бегущего неизвестного мужчину и сообщили пешим нарядам полиции.

Бойцы спецподразделения тактико-оперативного реагирования и бойцы полка полиции специального назначения быстро догнали беглеца в поле и задержали.

После этого задержанного доставили в изолятор временно содержания, где он будет ожидать решения суда об избрании меры пресечения.









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Кроме того, иностранец теперь будет отвечать согласно законодательству Украины за побег из-под стражи. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.