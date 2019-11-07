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Все про:взятка (4770) судья (2187) Сумы (624) САП (1179)

 Судья в Сумах попался на взятке в $2 тыс., которую ему принесли в банке из-под зеленого горошка. ФОТО

Под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ разоблачен судья Заречного районного суда м. Сумы, который требовал и получил 2 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

За указанные средства служитель Фемиды обещал принять в пользу гражданина судебное решение по двум делам об административных правонарушениях.

Во время обысков, проведенных 7 ноября на основании постановлений следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства, полученные судьей в качестве неправомерной выгоды.

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Досудебное расследование продолжается. Решаются вопросы о сообщении судье о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также о его временном отстранении от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Судья в Сумах попался на взятке в $2 тыс., которую ему принесли в банке из-под зеленого горошка 01
Судья в Сумах попался на взятке в $2 тыс., которую ему принесли в банке из-под зеленого горошка 02

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Судья в Сумах попался на взятке в $2 тыс., которую ему принесли в банке из-под зеленого горошка 03

Источник: https://censor.net.ua/p3158333
 
 
 Топ комментарии
 
А на фото 1700. 300 баксов борцы с коррупцией спи"дили?
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Треба було нести у банці з-під капусти, тоді б відмазався. Поросив капусти, а мене не так зрозуміли. Суддю в Сумах впіймали на хабарі в $2 тис., який йому принесли в банці з-під зеленого горошку - Цензор.НЕТ 6636
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Судья отмажется, скажет заказал зелёный горошек для оливье, а там оказались зелёные баксы Судья в Сумах попался на взятке в $2 тыс., которую ему принесли в банке из под зеленого горошка - Цензор.НЕТ 4693
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Треба було нести у банці з-під капусти, тоді б відмазався. Поросив капусти, а мене не так зрозуміли. Суддю в Сумах впіймали на хабарі в $2 тис., який йому принесли в банці з-під зеленого горошку - Цензор.НЕТ 6636
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коли буде на Майдані стояти порожня баночка від зїденої Бубочки, покладу туди бакса Суддю в Сумах впіймали на хабарі в $2 тис., який йому принесли в банці з-під зеленого горошку - Цензор.НЕТ 9560
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Рассказывали мне такой случай ..Одной бабуле, врач , за оказанные услуги , сказал принести "сковороду" ( купюра 500 гр ). Принесла .. .Новую , в упаковке .. Медсестра полдня смеялась , не могли успокоить .
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Зелебобики принесли "зелень" в банке из-под зеленого горошка
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А скажіть мені: "консервована зелень" - це погроза чи екстремізм?
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...образа наслідками в доконаному вигляді, що вказують на справжнє місце для певного суб'єкта, що є державним діячем...
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А на фото 1700. 300 баксов борцы с коррупцией спи"дили?
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как символично, у них же зарплаты маленькие.
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какой-то нищеброд этот "судья". обычно они на такие копейки не размениваются.
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Ну сами подумайте, зелень в зелени... Как тут не взять?...
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Ой, поверьте, берут даже по 200 баксов. Несколько лет назад точно брали. И это в Харькове, а не в райсуде на выселках.
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после пятилетней "реформы" вряд ли хоть один отреформированный "судья" почешется за эти...хм, тут даже слово копейки не подходит, затрудняюсь подобрать подходящее слово.
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Какой-то судья нищий. Ничинающий или честный не дай Бог и впадло было больше давать ))
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Прикольно получилось. Походу, Василий, мы ещё те чистюли.
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Да, тоже вижу. Интересно, что это? Специально или случайно?
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наверное специально))))) - думал побрезгуют )))))
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Тонко.
А вот баночку с крышкой можно было и помыть.
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Какой-то судья нищий. Ничинающий или честный не дай Бог и впадло было больше давать ))
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що Чаус повернувся? да дрібні зараз судді ранійше банки були 3 літрові!
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Народ, на фото 1700 баксов. Куда 300 баксов делось? Увели уже. А до суда и ваще ничего не останется.
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Почему не написано,что он задержан и до постановления будет сидеть?
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Потому что на задержание судьи согласие дает Рада. Видимо, его ещё не задержали.
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Ті мерзотники тільки й думають, як поживитись. Якось мій старенький далекий родич поїхав додому в Грецію, проте опинився на залізничному вокзалі. Поліція викликала його прийомного сина, все наче ок, проте 15 тис. євро у старенького зникли. Тільки через погрози звернутись до консульства вони повернули гроші.
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А якщо хабар закатати у металеву консервну банку- її мають право відкрити при обшуку? І чи буде це хабарем? Людина ж розраховувала горошок отримати, а не гроші.
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Владислав Носковский Ты хоть глаза открывай и на фото посмотри, "металлическая банка".
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Ти хоч очі відкривай і читай: "а якщо". Знаєш, що таке слово "якщо"? По твоєму- це "єслі"
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Распустил Зеля этих судей , Петруха их всех среформировал а он распустил Суддю в Сумах впіймали на хабарі в $2 тис., який йому принесли в банці з-під зеленого горошку - Цензор.НЕТ 6111
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