 Украинско-американские двусторонние консультации в сфере обороны начались в Киеве. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В начале встречи заместитель Министра обороны Украины Алина Фролова отметила важность проведения таких мероприятий и выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.
Главная цель проведения консультаций заключается в обсуждении вопросов развития украинско-американского военного сотрудничества. В частности, на повестке дня вопрос безопасности ситуации в и вокруг Украины. Планируется подробно ознакомить американскую сторону с текущими вызовами на Востоке Украины, тенденциями развития ситуации безопасности, в том числе, в Черноморском регионе.
Также во время украинско-американских оборонных консультаций будет сосредоточено внимание на обсуждении реформ оборонного сектора: хода имплементации Закона Украины о Национальной безопасности в сфере усиления гражданско-демократического контроля и парламентского надзора, трансформацию оборонного ведомства и системы управления силами обороны, планирование на основе возможностей, стратегий развития видов ВС Украины.
Представители оборонного ведомства также проинформируют американскую сторону о профессионализации Вооруженных Сил Украины, в частности, о кадровой политике, системе кадрового менеджмента и профессиональном военном образовании, подготовке личного состава ВС Украины.
Среди прочего, стороны обменяются мнениями по отдельным аспектам военно-технического сотрудничества между двумя государствами.
В свою очередь, представители американской военной делегации проинформируют украинских коллег относительно текущего состояния и перспектив безопасности сотрудничества между Украиной и США и ключевых направлений поддержания взаимовыгодного партнерства.
С украинской стороны в консультациях принимают участие представители руководства оборонного ведомства и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, офицеры видов ВС Украины.
сцоюзнички бл.
Отвечай за будапештские договорняки, мразь! Отвечай за эмбарго по вооружениям для Украины, ублюдок! Отвечай за свои крики о "демократии" и язык в своей же жёппе против Путина, Гандон(франц. писатель)!
Уроды, они нас видите ли .... "консультируют". Чтоб вы сгорели, твари. Как совку помогать - так выложили столько шо это есть 1% от того шо нам выдали(насчет одного процента я погорячился, там 0.1%)
делегации во главе с заместителем помощника министра обороны США
с нашей стороны "солдатка" тоже еще та
короче, поговорили, девочки
К сведению президента- "невігласа" (слово красивое) военной концепцией украинского танкостроения было не изготовление новых танков, а глубокий реболт (переоорудование) огромного имеющегося количества уже созданных.
И эта концепция правильна. Ибо у противника вооружение то же. Кроме всего прочего - это экономия средств. Четырехмесячная задолженность - это плод работы по "оптимизации" отрасли ставленника Зеленского, агента "Сбербанка" Абромавичюса. Так что, Вова, "папередник" - это ТЫ.