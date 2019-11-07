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 Украинско-американские двусторонние консультации в сфере обороны начались в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве в рамках визита в Украину американской военной делегации во главе с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер, начались украинские-американские двусторонние консультации в сфере обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В начале встречи заместитель Министра обороны Украины Алина Фролова отметила важность проведения таких мероприятий и выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

Украинско-американские двусторонние консультации в сфере обороны начались в Киеве 01

Главная цель проведения консультаций заключается в обсуждении вопросов развития украинско-американского военного сотрудничества. В частности, на повестке дня вопрос безопасности ситуации в и вокруг Украины. Планируется подробно ознакомить американскую сторону с текущими вызовами на Востоке Украины, тенденциями развития ситуации безопасности, в том числе, в Черноморском регионе.

Украинско-американские двусторонние консультации в сфере обороны начались в Киеве 02

Также во время украинско-американских оборонных консультаций будет сосредоточено внимание на обсуждении реформ оборонного сектора: хода имплементации Закона Украины о Национальной безопасности в сфере усиления гражданско-демократического контроля и парламентского надзора, трансформацию оборонного ведомства и системы управления силами обороны, планирование на основе возможностей, стратегий развития видов ВС Украины.

Украинско-американские двусторонние консультации в сфере обороны начались в Киеве 03

Представители оборонного ведомства также проинформируют американскую сторону о профессионализации Вооруженных Сил Украины, в частности, о кадровой политике, системе кадрового менеджмента и профессиональном военном образовании, подготовке личного состава ВС Украины.

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Среди прочего, стороны обменяются мнениями по отдельным аспектам военно-технического сотрудничества между двумя государствами.

Украинско-американские двусторонние консультации в сфере обороны начались в Киеве 04

В свою очередь, представители американской военной делегации проинформируют украинских коллег относительно текущего состояния и перспектив безопасности сотрудничества между Украиной и США и ключевых направлений поддержания взаимовыгодного партнерства.

Украинско-американские двусторонние консультации в сфере обороны начались в Киеве 05

С украинской стороны в консультациях принимают участие представители руководства оборонного ведомства и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, офицеры видов ВС Украины.

Украинско-американские двусторонние консультации в сфере обороны начались в Киеве 06
Фото: пресс-служба Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/p3158322
 
 
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Наверно в голове мысли, ну придурки, ну зебилы, мы им помогаем, дали джавелины, бабла подкинули, а они войска отводят на своей земле. Амеры точно в недоумении как так можно... Украинско-американские двусторонние консультации в сфере обороны начались в Киеве - Цензор.НЕТ 1245
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Отлично, если не принимать во внимание "кто именно" накачал мышцы Сралину для завоевания Европы, а потом сделал вот так:
сцоюзнички бл.
Отвечай за будапештские договорняки, мразь! Отвечай за эмбарго по вооружениям для Украины, ублюдок! Отвечай за свои крики о "демократии" и язык в своей же жёппе против Путина, Гандон(франц. писатель)!
Уроды, они нас видите ли .... "консультируют". Чтоб вы сгорели, твари. Как совку помогать - так выложили столько шо это есть 1% от того шо нам выдали(насчет одного процента я погорячился, там 0.1%)
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уровень представительства зашкаливает !

делегации во главе с заместителем помощника министра обороны США Украинско-американские двусторонние консультации в сфере обороны начались в Киеве - Цензор.НЕТ 952
с нашей стороны "солдатка" тоже еще та

короче, поговорили, девочки Украинско-американские двусторонние консультации в сфере обороны начались в Киеве - Цензор.НЕТ 198
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Визит Зеленского в Харьков на танковый завод - типичные пример безграмотности Зеленского и лизоблюдства т.н. "СМИ" Зеленский "За четыре года на заводе собралитолько один танк ! Эхо в "СМИ" "один. один. один...." Зеленский "На заводе много месяная задолженность по зарплате ! "
К сведению президента- "невігласа" (слово красивое) военной концепцией украинского танкостроения было не изготовление новых танков, а глубокий реболт (переоорудование) огромного имеющегося количества уже созданных.
И эта концепция правильна. Ибо у противника вооружение то же. Кроме всего прочего - это экономия средств. Четырехмесячная задолженность - это плод работы по "оптимизации" отрасли ставленника Зеленского, агента "Сбербанка" Абромавичюса. Так что, Вова, "папередник" - это ТЫ.
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