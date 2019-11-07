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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:минирование (859) поезд (743)

 Интерсити "Львов-Киев" остановили на полпути из-за сообщения о заминировании. ФОТОрепортаж

Скоростной поезд Интерсити "Львов-Киев" остановили в Житомирской области для проверки информации о заминировании. Людей из поезда эвакуировали и проводят проверку.

"Интерсити Львов-Киев заминирован, стоим в поле, ищем взрывчатку", - сообщил руководитель управления инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис, который направлялся в Киев этим же поездом, передает Цензор.НЕТ.

Поезд остановили на станции Обводная вблизи Коростеня Житомирской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция ищет взрывчатку на трех станциях метро в Харькове

Сейчас на месте работают взрывотехники.

Интерсити Львов-Киев остановили на полпути из-за сообщения о заминировании 01
Интерсити Львов-Киев остановили на полпути из-за сообщения о заминировании 02
Интерсити Львов-Киев остановили на полпути из-за сообщения о заминировании 03
Интерсити Львов-Киев остановили на полпути из-за сообщения о заминировании 04
Интерсити Львов-Киев остановили на полпути из-за сообщения о заминировании 05
Интерсити Львов-Киев остановили на полпути из-за сообщения о заминировании 06

Источник: https://censor.net.ua/p3158320
 
 
 Топ комментарии
 
гнилозубі лугандонці різвяться(
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Ничего!
Надо же с чего-то начинать "ментальное сближение"!
Вот, с празднования лугандонцами "годовщины великой октябрьской" и начнем!
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Зато можна покурить (не в тамбуре) и разомнуть спину от долгой поездки. Все для нарида!!!
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Я не палю і потягами не їздив уже років з 5 Интерсити "Львов-Киев" остановили на полпути из-за сообщения о заминировании - Цензор.НЕТ 6472, думаю що в стандартных старих совковых вагонах можна, а на рахунок інтерсіті не впевнений, навіть не уявляю який там тамбур)
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Коли не бачить провідник. то мона. Краще в сортирі.))
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да, верно.
окошко открываешь и кури скока хошь... Дым улетучивается мгновенно Інтерсіті "Львів-Київ" зупинили на півдорозі через повідомлення про замінування - Цензор.НЕТ 4404
Когда был в конце 80-х в Германии, на некоторых маршрутах были вагоны для курящих. Пьешь пивко и куришь и никто не звиздит.
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Сколько раз после таких сообщений находили взрывчатку?
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обязаны, жопки свои прикрывают, ибо если реально рванет, то там сядут усе...
По этому граждане должны с пониманием относиться к таким ситуациям, ведь это забота о их жизни и здоровье...
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Ну так повинні реагувати ..Розрахунок окупанто -терористів і йде на те. щоб приспати пильність. .
ПС )))Цікаво.. чи ще діє заборона на в*їзд мужикам з Мордору ?
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Перед взрывами домов в россии телефонные сообщения о минировании были?
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Жаль что не поезд Львов-варшава, там бы нашли ого-го, но только не взрывчатку. "взрывателей" бы просто вышвырнули с поезда восвояси
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ОРДА сейчас начнет СТРАНУ колбасить (((( это ж ВАРВАРЫ --настоящие (((
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Ничего!
Надо же с чего-то начинать "ментальное сближение"!
Вот, с празднования лугандонцами "годовщины великой октябрьской" и начнем!
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Та начните уже, наконец, "минировать" рашку и дыныры с лынырой! Ведь понятное дело, откуда ноги растут...
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А также звонки о заминированных станциях метро в Харькове и Киеве.
Похоже, за поребриком больше не верят в Зеленского, и решили начать войну по-настоящему.
Если кто не в курсе: современная война начинается не с танкового броска, а вот с такой дезорганизации в тылу противника, которая приводит власть в замешательство, и деморализует население.
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До того ж всі мобільні оператори запаребріка. Вимкнуть зв"язок і настане хаос, а дротовий зв"язок вже знищений.
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Рекламу мінерам роблять, типу , дивіться, як поставити всіх в позу рака одним телефоним дзвінком. Де дійсно хочуть підірвати, а не дестабілізувати, то просто кидають бонбу на голови і тікають на мотоциклі і нікому нічого не повідомляють, ні до, ні після
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И всё это в час пик.Вообще Зе надо брать привычку посещать большие города только по выходным.А то парализует жизнь,не хуже телефонных террористов.
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ці постанови потрібні, щоб протащити закон про сімки по паспортах
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