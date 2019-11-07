 Интерсити "Львов-Киев" остановили на полпути из-за сообщения о заминировании. ФОТОрепортаж

"Интерсити Львов-Киев заминирован, стоим в поле, ищем взрывчатку", - сообщил руководитель управления инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис, который направлялся в Киев этим же поездом, передает Цензор.НЕТ.

Поезд остановили на станции Обводная вблизи Коростеня Житомирской области.

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Сейчас на месте работают взрывотехники.











