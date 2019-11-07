 Интерсити "Львов-Киев" остановили на полпути из-за сообщения о заминировании. ФОТОрепортаж

"Интерсити Львов-Киев заминирован, стоим в поле, ищем взрывчатку", - сообщил руководитель управления инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис, который направлялся в Киев этим же поездом, передает Цензор.НЕТ.
Поезд остановили на станции Обводная вблизи Коростеня Житомирской области.
Сейчас на месте работают взрывотехники.
окошко открываешь и кури скока хошь... Дым улетучивается мгновенно
Когда был в конце 80-х в Германии, на некоторых маршрутах были вагоны для курящих. Пьешь пивко и куришь и никто не звиздит.
По этому граждане должны с пониманием относиться к таким ситуациям, ведь это забота о их жизни и здоровье...
ПС )))Цікаво.. чи ще діє заборона на в*їзд мужикам з Мордору ?
Надо же с чего-то начинать "ментальное сближение"!
Вот, с празднования лугандонцами "годовщины великой октябрьской" и начнем!
Похоже, за поребриком больше не верят в Зеленского, и решили начать войну по-настоящему.
Если кто не в курсе: современная война начинается не с танкового броска, а вот с такой дезорганизации в тылу противника, которая приводит власть в замешательство, и деморализует население.