 Находящийся в розыске гражданин РФ сбежал по дороге из аэропорта "Борисполь" в изолятор, - полиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции в Киевской области.
Для дальнейшей экстрадиции в страну происхождения относительно 51-летнего иностранца составлен протокол задержания лица в соответствии со ст. 208 УПК Украины для содержания его в изоляторе временного содержания до принятия решения судом.
Однако, во время доставки иностранца-злоумышленника в ИВС, он совершил побег.
Был одет: спортивный костюм черного цвета, коричневая куртка.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.
"Уважаемые граждане! Всем, кто владеет информацией о разыскиваемом беглеце, или знает о его местонахождении, просьба позвонить на линию 102! Анонимность гарантируется! По факту побега лица из-под стражи руководством полиции Киевщины назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.
А выглядит он куда посвежее нашего НЕ ЛОХА в 42))))
Видать кокс не дует по утрам...
пограничники совместно с сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества. Источник: https://censor.net.ua/p3158300
после такого случая министр МВД подал бы в отставку
Только не сАваков!!!
а чего на вертолетах не догнали?
на охоту улетели??