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Все про:побег (296) Нацполиция (10363) Россия (74209)

 Находящийся в розыске гражданин РФ сбежал по дороге из аэропорта "Борисполь" в изолятор, - полиция. ФОТО

Гражданина Российской Федерации, который разыскивается правоохранительными органами своего государства за совершение ряда преступлений, задержали в аэропорту "Борисполь" пограничники совместно с сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Для дальнейшей экстрадиции в страну происхождения относительно 51-летнего иностранца составлен протокол задержания лица в соответствии со ст. 208 УПК Украины для содержания его в изоляторе временного содержания до принятия решения судом.

Однако, во время доставки иностранца-злоумышленника в ИВС, он совершил побег.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Грабитель сбежал из-под стражи в Киевской области, - Нацполиция. ФОТО

Находящийся в розыске гражданин РФ сбежал по дороге из аэропорта Борисполь в изолятор, - полиция 01

Был одет: спортивный костюм черного цвета, коричневая куртка.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.

"Уважаемые граждане! Всем, кто владеет информацией о разыскиваемом беглеце, или знает о его местонахождении, просьба позвонить на линию 102! Анонимность гарантируется! По факту побега лица из-под стражи руководством полиции Киевщины назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/p3158300
 
 
 Топ комментарии
 
Нужно было сразу проверить карманы у конвоиров.
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В чому його звинувачують, часом не участі у війНі на стороні ВСУ?
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Якщо його розшукували за участь в АТО, то слава конвою.
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Заголовок как-то по-доповски написан.
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...його хотіли посадити в літак на Азорські острови. Але він утік до ізолятора. Все було саме так. Громадянин РФ, який перебуває в розшуку, втік дорогою з аеропорту "Бориспіль" до ізолятора, - поліція - Цензор.НЕТ 767
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Нужно было сразу проверить карманы у конвоиров.
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В чому його звинувачують, часом не участі у війНі на стороні ВСУ?
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А наші вміють поводитись з затриманими...
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Якщо його розшукували за участь в АТО, то слава конвою.
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Гуманные конвоиры... странник-гцманоид с выбритыми висками... по дороге странствовал и исчез... был на дороге, и нет его... Борисполь, Київ, аэропорт - бориспольский треугольник...много тайн хранит. На железной дороге по маршруту Борисполь - Киев мне удалось сбежать только на Дарнице...
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Чуваку 51 год!)))
А выглядит он куда посвежее нашего НЕ ЛОХА в 42))))
Видать кокс не дует по утрам...
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О-о, и такая структура есть в МВД . А кого ж они ловят, если все рыги уже в Украине .
пограничники совместно с сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества. Источник: https://censor.net.ua/p3158300
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ну и накуя такая полиция шо какого-то приблуду не могут сопроводить?
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Він ворог для кацапів, ще й оселедиць на голові. Мабуть кацапів мочив... То нехай гуляє Громадянин РФ, який перебуває в розшуку, втік дорогою з аеропорту "Бориспіль" до ізолятора, - поліція - Цензор.НЕТ 7028
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офигеть какая у нас реформированная полиция )))) угар!
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Вспомнился еврейский наркобарон.
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в любой другой стране
после такого случая министр МВД подал бы в отставку
Только не сАваков!!!
а чего на вертолетах не догнали?
на охоту улетели??
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Ну, ни ......... я не понятно, сбежал куда? И почему ищут? Надо помянуть революцию, может прояснится.
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Він випадково не воював на боці України? Бо при Мародері такі випадки траплялись.
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а шо канвоиры уже билеты на канары приобрели? отвезите их вместо него в сизо и пусть у них каждый день счета проверяют...
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