 В подъезде одной из многоэтажек на Львовщине взорвалась граната, пострадавших нет, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации областной Национальной полиции.

По данным полиции, вчера, 6 ноября, около 23.35 в Стрыйский отдел полиции поступило сообщение от жителя одной из многоэтажек, расположенной на улице Сковороды в райцентре, о взрыве в подъезде дома.

Как установили правоохранители, на лестничной клетке между вторым и третьим этажами взорвалась граната, тип которой будет установлен во время проведения экспертизы. Пострадавших в результате взрыва нет.

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Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника (злоумышленников), причастного к совершению уголовного преступления.

Решается вопрос правовой квалификации.