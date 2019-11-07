 В подъезде одной из многоэтажек на Львовщине взорвалась граната, пострадавших нет, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации областной Национальной полиции.
По данным полиции, вчера, 6 ноября, около 23.35 в Стрыйский отдел полиции поступило сообщение от жителя одной из многоэтажек, расположенной на улице Сковороды в райцентре, о взрыве в подъезде дома.
Как установили правоохранители, на лестничной клетке между вторым и третьим этажами взорвалась граната, тип которой будет установлен во время проведения экспертизы. Пострадавших в результате взрыва нет.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника (злоумышленников), причастного к совершению уголовного преступления.
Решается вопрос правовой квалификации.
О камень так хватила их,
Что только брызги засверкали.
К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, - цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу клонит"
(с) Крылов Иван Андреевич