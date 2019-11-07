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 В подъезде одной из многоэтажек на Львовщине взорвалась граната, пострадавших нет, - полиция. ФОТО

В подъезде одного из жилых многоэтажных домов в г. Стрый Львовской области взорвалась граната, пострадавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации областной Национальной полиции.

По данным полиции, вчера, 6 ноября, около 23.35 в Стрыйский отдел полиции поступило сообщение от жителя одной из многоэтажек, расположенной на улице Сковороды в райцентре, о взрыве в подъезде дома.

В подъезде одной из многоэтажек на Львовщине взорвалась граната, пострадавших нет, - полиция 01

Как установили правоохранители, на лестничной клетке между вторым и третьим этажами взорвалась граната, тип которой будет установлен во время проведения экспертизы. Пострадавших в результате взрыва нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В октябре украинцы добровольно сдали в полицию 7,7 тыс. единиц оружия и 489 гранат, - МВД

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника (злоумышленников), причастного к совершению уголовного преступления.

В подъезде одной из многоэтажек на Львовщине взорвалась граната, пострадавших нет, - полиция 02

Решается вопрос правовой квалификации.

Источник: https://censor.net.ua/p3158289
 
 
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Эх, не готово ещё наше общество к легализации ношения ручных гранат.
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"Мартышка тут с досады и с печали
О камень так хватила их,
Что только брызги засверкали.

К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, - цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу клонит"

(с) Крылов Иван Андреевич
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