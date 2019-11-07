 В центре Львова подрались около ста футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии: травмированы двое полицейских. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
По данным правоохранителей, 6 ноября, около 23:15 на оперативную линию "102" в полицию поступило сообщение о массовой драке, которая происходит на площади Галицкой во Львове.
На место происшествия были немедленно направлены экипажи Управления патрульной полиции, бойцы спецподразделения ТОР, Управление полиции охраны, следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовщины.
Полицейские прекратили драку, участие в которой принимали около ста человек - футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии. В отдел полиции доставлены двенадцать участников драки - из них четверо львовян в возрасте 20-22 года, другие - иностранцы.
Во время прекращения правонарушения травмированы двое полицейских, а также повреждены два служебных автомобиля.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников драки. Решается вопрос правовой квалификации.
Замечательно.
Супер.
В Украине будем смотреть на драки футбольных фанатов, "расстрел из автомата" муделем жильцом, попершихся требовать с него уплаты долгов по ЖКХ, и драку Ляшко с кем-нибудь.
Можно еще "набить морду Шуфричу"(С), ну, чтобы для комплекта.
В США будем смотреть "шоу" под названием "импичмент Трампа".
А между тем, в это время, РФ и Китай "без шума, без пыли"(С) делят между собой весь мир.
Ну-ну.
Немецкое издание Die Welt назвало "секретное оружие" В. Путина. Эти оружием оказалось не какое-то вооружение, а строительство атомных электростанций по всему миру. Таким образом, по мнению издания, Россия привязывает к себе, те страны, которые строят АЭС. Россия построила или возводит энергоблоки в 12 странах мира. Общий портфель заказов на это десятилетие превышает 130 млрд долларов.