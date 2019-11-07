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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В центре Львова подрались около ста футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии: травмированы двое полицейских. ФОТО

Полицейские прекратили массовую драку футбольных фанатов в центре Львова. Во время прекращения правонарушения травмированы двое правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, 6 ноября, около 23:15 на оперативную линию "102" в полицию поступило сообщение о массовой драке, которая происходит на площади Галицкой во Львове. 

На место происшествия были немедленно направлены экипажи Управления патрульной полиции, бойцы спецподразделения ТОР, Управление полиции охраны, следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовщины.

В центре Львова подрались около ста футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии: травмированы двое полицейских 01

Полицейские прекратили драку, участие в которой принимали около ста человек - футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии. В отдел полиции доставлены двенадцать участников драки - из них четверо львовян в возрасте 20-22 года, другие - иностранцы.

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Во время прекращения правонарушения травмированы двое полицейских, а также повреждены два служебных автомобиля.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников драки. Решается вопрос правовой квалификации.

Источник: https://censor.net.ua/p3158286
 
 
 Топ комментарии
 
это им за план Штанмайера и Макроновские прогибы Путену!
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Исключительно.
Замечательно.
Супер.
В Украине будем смотреть на драки футбольных фанатов, "расстрел из автомата" муделем жильцом, попершихся требовать с него уплаты долгов по ЖКХ, и драку Ляшко с кем-нибудь.
Можно еще "набить морду Шуфричу"(С), ну, чтобы для комплекта.
В США будем смотреть "шоу" под названием "импичмент Трампа".

А между тем, в это время, РФ и Китай "без шума, без пыли"(С) делят между собой весь мир.
Ну-ну.
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За гірняков мабуть болели, хотя які то горняки, які не разу в забої не були)
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В лугандоні повно таких шахтарів і трактористів...
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Это Площа Рынок вообще, снимок с мерии , видно пивом заливались там, потом махач, потом опять пиво, если никого не убили то понять и отпустить.
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По традиции после пива, или просто сначала махач, потом лучшие кореша, пивом заливаться. У меня недавно было, подрались, потом с ними же выпивали
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это им за план Штанмайера и Макроновские прогибы Путену!
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уявляю, що було би, якби сюди кацапи з клубом своїм приїхали.
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Та нічого б не було - лазили б рачки наколінає, били б поклони Бандері, співали б "пуцин-ху*ло" і хором гирлали б "Смерть ворогам!" і "Україна понад усе!"
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думаю, їх би вже на стадіоні порішили ))
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Исключительно.
Замечательно.
Супер.
В Украине будем смотреть на драки футбольных фанатов, "расстрел из автомата" муделем жильцом, попершихся требовать с него уплаты долгов по ЖКХ, и драку Ляшко с кем-нибудь.
Можно еще "набить морду Шуфричу"(С), ну, чтобы для комплекта.
В США будем смотреть "шоу" под названием "импичмент Трампа".

А между тем, в это время, РФ и Китай "без шума, без пыли"(С) делят между собой весь мир.
Ну-ну.
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"Секретное оружие" В. Путина по мнению издания Die Welt

Немецкое издание Die Welt назвало "секретное оружие" В. Путина. Эти оружием оказалось не какое-то вооружение, а строительство атомных электростанций по всему миру. Таким образом, по мнению издания, Россия привязывает к себе, те страны, которые строят АЭС. Россия построила или возводит энергоблоки в 12 странах мира. Общий портфель заказов на это десятилетие превышает 130 млрд долларов.

У центрі Львова побилися майже сто футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини: травмовано двох поліцейських - Цензор.НЕТ 6708
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РФ, в отличии от того же "Вестингхауза", забирает отработавшие стержни к себе на утилизацию. "Вестингхауз" требует строить ядерные могильники в стране-покупателе. А кому нужен этот геморрой? "Зеленые" всю плешь проедят. У центрі Львова побилися майже сто футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини: травмовано двох поліцейських - Цензор.НЕТ 284
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Але Україні пофіг, бо в нас і так є чорнобильська зона - один великий ядерний могильник))))
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Пока что наблюдаем как китай делит рассею. Медленно, толково ..с расстановкой.
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Вот замет те, лучший спорт, это рыбалка. И рыбаки никогда не дерутся между собой.
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Всегда завидовал любителям рыбалки. При моей профессии- самое правильное хобби, для убить время. Но! Не получалось у меня... мне рыбу жалко. Даже акулу-молота, которого мы как-то вытащили, возле Панамского канала. Огромная была особь! Сила и мощь чувствовалась. Хрен бы вытащили, даже двумя лебедками, если бы не поплавки здоровенные, почти как у минного трала отводители. Вытащили... сфотались... И- молодца капитан! Старый грек приказал отпустить. Обрезали лини и Молот- ушёл! Я был несказанно рад, чес слово!
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не надо бы к нам ездить немцам и французам. Нагадили их руководители для Украины лет на 200 вперед. Надо же за это кому то из немцев и французов морды набить. Пусть отвечают .
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Не треба всіх одною косою косити....Нашіх поранених хлопців німецьки лікари медсестри витягували з інвалідності... В Украіні був вирок - ампутація (ногі) , привезли до шпіталю бундесвера у Берлині , через кілька місяців після 7 операцій вояк поіхав додому на своіх двоіх... Це то що я знаю особисто... і таких прикладів десятки. І до ціх хлопців як ви кажете поліцаі фашисти відносились ( едперсонал) .., ну не як до рідних , але ДУЖЕ добре
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подрались фанаты а пе*ды получили полицаи?)))))
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Общая нелюбовь к полиции сплотила фанатов. У центрі Львова побилися майже сто футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини: травмовано двох поліцейських - Цензор.НЕТ 6512
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Встреча в нормандском формате прошла успешно. Касапы как всегда зассали приехать в логово биндер.
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Интеллектуалы. Почему нету массовых драк во время, например, теннисного первенства? Я уже не говорю про шахматный чемпионат.
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Любопытно было бы посмотреть как дерутся галычане, немцы и французы. Как бабы наверно.
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на нормандском формате увидим, но боюсь вы окажитесь правы.
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Дикари и бандерлоги. (А хитрые полицаи взяли "каждой твари по паре" - четырех укров, четырех фашистов, и четырех жабоедов).
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