 В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охраннику Ерченко оторвало голову, двое пассажиров, в том числе предприниматель, получили ранения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.
По информации Управления коммуникации Национальной полиции Украины, около 21:40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался Mercedes. Когда на место происшествия прибыли полицейские, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва было неподалеку.
По предварительной информации, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания введена специальная полицейская операция.
Это редчайший прохвост! Друг Насалика и Бакая!
На нём негде ставить пробу.
Редчайшее говно!
че ты то верещишь тут или то твое Сало?
а вообще, фиолетово ...
Игорь Сало: от студента-фармацевта до рейдера и заказчика убийств
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/250807-igorj_salo_ot_studenta-farmatsevta_do_rejdera_i_zakazchika_ubijstv
другого нормального обьяснения как можно взорвать бронированый автомобиль на ходу я не представляю
организатор взрыва настоящий профессионал...это факт
А зачем честному фармацевту, пусть даже и директору, нужна охрана???