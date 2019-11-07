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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:взрыв (4386) Киев (18160) Нацполиция (10353)

 В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охраннику Ерченко оторвало голову, двое пассажиров, в том числе предприниматель, получили ранения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате взрыва в автомобиле на Брест-Литовском шоссе погиб охранник С. Ерченко, двое пассажиров - Сергей Воловик и Игорь Сало - получили телесные повреждения. В столице введена специальная полицейская операция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охраннику Ерченко оторвало голову, двое пассажиров, в том числе предприниматель, получили ранения 01
В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охраннику Ерченко оторвало голову, двое пассажиров, в том числе предприниматель, получили ранения 02
В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охраннику Ерченко оторвало голову, двое пассажиров, в том числе предприниматель, получили ранения 03

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По информации Управления коммуникации Национальной полиции Украины, около 21:40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался Mercedes. Когда на место происшествия прибыли полицейские, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва было неподалеку.

По предварительной информации, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания введена специальная полицейская операция.

В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охраннику Ерченко оторвало голову, двое пассажиров, в том числе предприниматель, получили ранения 04
В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охраннику Ерченко оторвало голову, двое пассажиров, в том числе предприниматель, получили ранения 05

Также смотрите: Мощный взрыв произошел на предприятии в Днепре. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3158275
 
 
 Топ комментарии
 
Директор фармфирмы))) Сало)))
Это редчайший прохвост! Друг Насалика и Бакая!
На нём негде ставить пробу.
Редчайшее говно!
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Чикаго мля..., ми зробили це разом В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Сало: погиб охранник, предприниматель и водитель получили ранения - Цензор.НЕТ 7967
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Эта новость уже хрен знает сколько времени ну часа два уже у всех висит, кто занимается журналистикой и новостями а не педоботами. В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Сало: погиб охранник, предприниматель и водитель получили ранения - Цензор.НЕТ 6508
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Директор фармфирмы))) Сало)))
Это редчайший прохвост! Друг Насалика и Бакая!
На нём негде ставить пробу.
Редчайшее говно!
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Погиб охранник - полицейский охраны. Соболезнования родным и коллегам. Водитель и сало в реанимации.
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С этим типом Насалик уголёк толкали с дыры по роттердаму в частности с Краснолиманской по нему инфы достаточно - он говно, мутилось с Трегубенко из БПП. Короче пепины кадры начали утилизироваться странным образом. Так сказать концы в воду.
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Де живе 4-5млн людей завжди знайдеться десятки тисяч дебілів. Навіть в селі є з десяток уродів...
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Ну сегодня же правда а с 90 так где то В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охраннику Ерченко оторвало голову, двое пассажиров, в том числе предприниматель, получили ранения - Цензор.НЕТ 203
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ну хотели гопника грохнуть и опять не вышло ... бывает,
че ты то верещишь тут или то твое Сало?
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В Чикаго теж повно зедебілів,але тут спокійніше
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Цензор, уберите фото с убитым охранником, не опускайтесь до уровня варваров!!!
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так погиб водитель, а двое других ранены ... судя потому что он не за рулем, то он ранен
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Погиб охранник, а не водитель. Обычный ляп Цензора.
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ну это все меняет ... В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игорь Сало: охраннику Ерченко оторвало голову, двое пассажиров, в том числе предприниматель, получили ранения - Цензор.НЕТ 6237
а вообще, фиолетово ...
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Вот ето пукан взорвался. Даже броня мерса не выдержала.
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Эта новость уже хрен знает сколько времени ну часа два уже у всех висит, кто занимается журналистикой и новостями а не педоботами.
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Жалко, самая главная Тварь выжила.
Игорь Сало: от студента-фармацевта до рейдера и заказчика убийств
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/250807-igorj_salo_ot_studenta-farmatsevta_do_rejdera_i_zakazchika_ubijstv
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скорее всего была использована бомба-липучка...как в ГТА
другого нормального обьяснения как можно взорвать бронированый автомобиль на ходу я не представляю

организатор взрыва настоящий профессионал...это факт
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Что же настоящий професионал не мог на пол кило больше тротила положить. Главный бандюган говорят выжил.
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почему он не на скамье подсудимых, а в мэрсе?
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у реформаторов действует естественный отбор, ничего особенного.
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Вопрос не риторический...
А зачем честному фармацевту, пусть даже и директору, нужна охрана???
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Да что ж происходит на обычного человека напалиhttps://antikor.com.ua/articles/250807-igorj_salo_ot_studenta-farmatsevta_do_rejdera_i_zakazchika_ubijstv
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