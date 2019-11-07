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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:взрыв (4386) Киев (18160) Нацполиция (10353)

 В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охранник Ерченко погиб, двое пассажиров, в том числе сам бизнесмен, получили ранения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате взрыва в автомобиле на Брест-Литовском шоссе погиб охранник С. Ерченко, двое пассажиров - Сергей Воловик и Игорь Сало - получили телесные повреждения. В столице введена специальная полицейская операция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охранник Ерченко погиб, двое пассажиров, в том числе сам бизнесмен, получили ранения 01
В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охранник Ерченко погиб, двое пассажиров, в том числе сам бизнесмен, получили ранения 02
В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охранник Ерченко погиб, двое пассажиров, в том числе сам бизнесмен, получили ранения 03

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По информации Управления коммуникации Национальной полиции Украины, около 21:40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался Mercedes. Когда на место происшествия прибыли полицейские, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва было неподалеку.

По предварительной информации, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания введена специальная полицейская операция.

В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охранник Ерченко погиб, двое пассажиров, в том числе сам бизнесмен, получили ранения 04
В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охранник Ерченко погиб, двое пассажиров, в том числе сам бизнесмен, получили ранения 05

Также смотрите: Мощный взрыв произошел на предприятии в Днепре. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3158275
 
 
 Топ комментарии
 
Директор фармфирмы))) Сало)))
Это редчайший прохвост! Друг Насалика и Бакая!
На нём негде ставить пробу.
Редчайшее говно!
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Київ стає кримінальним містом?
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С этим типом Насалик уголёк толкали с дыры по роттердаму в частности с Краснолиманской по нему инфы достаточно - он говно, мутилось с Трегубенко из БПП. Короче пепины кадры начали утилизироваться странным образом. Так сказать концы в воду.
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Директор фармфирмы))) Сало)))
Это редчайший прохвост! Друг Насалика и Бакая!
На нём негде ставить пробу.
Редчайшее говно!
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Погиб охранник - полицейский охраны. Соболезнования родным и коллегам. Водитель и сало в реанимации.
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Левый, значит ты еще беды не видел ...все впереди
В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охраннику Ерченко оторвало голову, двое пассажиров, в том числе предприниматель, получили ранения - Цензор.НЕТ 5866
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С этим типом Насалик уголёк толкали с дыры по роттердаму в частности с Краснолиманской по нему инфы достаточно - он говно, мутилось с Трегубенко из БПП. Короче пепины кадры начали утилизироваться странным образом. Так сказать концы в воду.
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Да, но при Порошенко такого не было, или при нем договор подписали и мотоциклисту деваться некуда было ?
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Да-да, вот тут всё описано - и Порошенко, и его БПП, и торговля с сепаратистами, и этот самый сепарский уголёк по цене "Роттердам+" для украинцев. В общем, как всегда - уважаемый Пётр Алексеевич и тут не при делах, и снова ниучом неувиноуват.
Игорь Сало: сторонник рейдерских захватов.
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Уголь же по завышенной цене закупался на неподконтрольной Украине территории. Затем шла поставка в нашу страну через российские таможенные пункты. Как следствие, за отечественный антрацит, поставляемый с территории «молодых республик», Украина платит огромные средства. За них, в свою очередь, сепаратисты закупают оружие, чтобы потом стрелять по нашим солдатам.
Но вернемся к проверке НАБУ. В результате расследования правоохранителям также стало известно, что помощники Игоря Сало поддерживали «теневой кабинет» Сергея Тригубенко, позволяя нардепу от БПП наживаться на торговле с сепаратистами. На это указывают документы, найденные во время обысков. Они подтверждают многомиллионные сделки с углем с участием России и так называемых «ЛДНР», а также указывают на связи теневого офиса Игоря Сало со спецслужбами России. Поэтому неудивительно, что «соглашения» реализовывались без помех со стороны РФ.
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Это был хитрый план. Он подсовывал оккупантам мелкие купюры, чтобы у тех руки уставали пересчитывать! Подрывал устои оккупационного режима изнутри!
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Какое счастье что сейчас уголь перестали закупать там, правда покупают в 2 раза дороже чем в Роттердаме,и не в Роттердаме, ну то такое, "с неба звездочка упала прямо милому в штаны, ничего что все сгорело, лишь лишь бы не было войны"
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знову троляча помийка знай.юай. Навіть Фейсбук видалив їхню сторінку за тролеферму та постійні фейки під виглядом новин. Та боти продовжують її розповсюджувати. А є посилання на щось подібне хочаб з якимось авторитетом?
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Справді? Ти ще не в правоохоронних органах із заявою? На сайті необхідні для цього контакти присутні.
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І що, на кожного фейкомета, проститутку за 3 копійки бігати заяви писати? Кожен др..ить так як хоче. хтось за 3 копійки пише фейки. А ти вже побіг в органи з заявою з наданими "фактами" на твоїй помийці?
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Всі фейкомети. Звичайно ж, за виключенням "5-го", "Прямого", "Крівого" і "ЦН".
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То що, посилання не на цю парашу буде?
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Знай.Юа, посилається на іншу помийку "Акценти.юа". А ті на помийку "антікор.ком.юа". А ті вже не посилаються ні на кого, а пишуть від свого імені видумки, і не підкріплюють їх жодними доказами. Просто "Вугілля закупляє в сєпарів, допомагають ФСБ, а кришує особисто голова держави". Все, факт який не потребує доказів. Боти, чому ви такі тупі?
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Доречі, чудо "кошєвой" посилає "в правоохоронні органи" ))) з контактами. Так ті контакти не просто так декілька помийок мають, а саме для того щоб посилатись на інші. За перепечатку до відповідальності притягнути неможливо.
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так фаХты все известны и только ты один не в курсе ...
Насалика с сепарами с фоткали, Насалик визнав, що спілкувався з "міністром ДНР", Семена Семенчинка офршмачили за блокаду сепарского угля, орали во всю глотку, шо то есть подрыв экономики, звания лишили, над ветеранами издевались ... шо тебе, еще каких фаХтов не хватило? В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охранник Ерченко погиб, двое пассажиров, в том числе сам бизнесмен, получили ранения - Цензор.НЕТ 3494
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Казки це все. Кримльовскіє фейки протів шикаладних патріотів.
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Редчайшее говно!

Ну да по статистике у нас на седанах- кабанах s класса редко не гавно встречается, в качестве хозяев
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Де живе 4-5млн людей завжди знайдеться десятки тисяч дебілів. Навіть в селі є з десяток уродів...
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Ну, так Авакав опять не причем.. де вертолеты..
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Ну и не сегодня же правда, а где то так с начала 90
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ну хотели гопника грохнуть и опять не вышло ... бывает,
че ты то верещишь тут или то твое Сало?
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В Чикаго теж повно зедебілів,але тут спокійніше
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Цензор, уберите фото с убитым охранником, не опускайтесь до уровня варваров!!!
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так погиб водитель, а двое других ранены ... судя потому что он не за рулем, то он ранен
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Погиб охранник, а не водитель. Обычный ляп Цензора.
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ну это все меняет ... В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игорь Сало: охраннику Ерченко оторвало голову, двое пассажиров, в том числе предприниматель, получили ранения - Цензор.НЕТ 6237
а вообще, фиолетово ...
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Ну да в принципе, есть дядя козырь вор и просто обслуживающий персонал, а вот здесь уже разница и в сотни раз
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ЦН любит чернуху такую вбрасывать
Зачем - это другой вопрос
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Эта новость уже хрен знает сколько времени ну часа два уже у всех висит, кто занимается журналистикой и новостями а не педоботами.
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Жалко, самая главная Тварь выжила.
Игорь Сало: от студента-фармацевта до рейдера и заказчика убийств
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/250807-igorj_salo_ot_studenta-farmatsevta_do_rejdera_i_zakazchika_ubijstv
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скорее всего была использована бомба-липучка...как в ГТА
другого нормального обьяснения как можно взорвать бронированый автомобиль на ходу я не представляю

организатор взрыва настоящий профессионал...это факт
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Что же настоящий професионал не мог на пол кило больше тротила положить. Главный бандюган говорят выжил.
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почему он не на скамье подсудимых, а в мэрсе?
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Потому ,что мэрс в Германии выпускается В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охраннику Ерченко оторвало голову, двое пассажиров, в том числе сам бизнесмен, получили ранения - Цензор.НЕТ 4777
Ладно без обид, но вопрос ты задал ,блестящий
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у реформаторов действует естественный отбор, ничего особенного.
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Вопрос не риторический...
А зачем честному фармацевту, пусть даже и директору, нужна охрана???
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и шо? сильно помогла?
то просто подрывник был аматор, на реального бабла зажали или не было ... В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охраннику Ерченко оторвало голову, двое пассажиров, в том числе предприниматель, получили ранения - Цензор.НЕТ 5679
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Да. Если бы он ездил сам- то голову бы оторвало ему.
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Честный фармацевт ето из какого то анекдота? Фармацевтические компании не только в Украине а и в мире зарабатывают больше чем все торговцы оружия и наркотиков вместе взятые.
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Да что ж происходит на обычного человека напалиhttps://antikor.com.ua/articles/250807-igorj_salo_ot_studenta-farmatsevta_do_rejdera_i_zakazchika_ubijstv
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Ще один фейкометчик. Ви хоч аккаунти нові створюйте. І чому всі боти пишуть кацапською?
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то шо надо для крепкого сна В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охраннику Ерченко оторвало голову, двое пассажиров, в том числе предприниматель, получили ранения - Цензор.НЕТ 5899 пасибо цензор! пойду съем сала и баиньки...
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если тройной пылесос одобряет, то явно сепары отработали Вот откуда информация ?
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Не воруй, не грабь народ... и спи спокойно.
Ибо деньги на том свете уже не понадобяться
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бли зеЛЕной мрази полный хаос!вся мразота по вылазила из нор
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Прихильники нової влади казали,що після Порошенка нічого такого не буде.
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ну, що помогли аваковские вертолеты?
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