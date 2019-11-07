 В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охранник Ерченко погиб, двое пассажиров, в том числе сам бизнесмен, получили ранения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.
По информации Управления коммуникации Национальной полиции Украины, около 21:40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался Mercedes. Когда на место происшествия прибыли полицейские, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва было неподалеку.
По предварительной информации, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания введена специальная полицейская операция.
Это редчайший прохвост! Друг Насалика и Бакая!
На нём негде ставить пробу.
Редчайшее говно!
Игорь Сало: сторонник рейдерских захватов.
Но вернемся к проверке НАБУ. В результате расследования правоохранителям также стало известно, что помощники Игоря Сало поддерживали «теневой кабинет» Сергея Тригубенко, позволяя нардепу от БПП наживаться на торговле с сепаратистами. На это указывают документы, найденные во время обысков. Они подтверждают многомиллионные сделки с углем с участием России и так называемых «ЛДНР», а также указывают на связи теневого офиса Игоря Сало со спецслужбами России. Поэтому неудивительно, что «соглашения» реализовывались без помех со стороны РФ.
Насалика с сепарами с фоткали, Насалик визнав, що спілкувався з "міністром ДНР", Семена Семенчинка офршмачили за блокаду сепарского угля, орали во всю глотку, шо то есть подрыв экономики, звания лишили, над ветеранами издевались ... шо тебе, еще каких фаХтов не хватило?
Ну да по статистике у нас на седанах- кабанах s класса редко не гавно встречается, в качестве хозяев
че ты то верещишь тут или то твое Сало?
а вообще, фиолетово ...
Зачем - это другой вопрос
Игорь Сало: от студента-фармацевта до рейдера и заказчика убийств
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/250807-igorj_salo_ot_studenta-farmatsevta_do_rejdera_i_zakazchika_ubijstv
другого нормального обьяснения как можно взорвать бронированый автомобиль на ходу я не представляю
организатор взрыва настоящий профессионал...это факт
Ладно без обид, но вопрос ты задал ,блестящий
А зачем честному фармацевту, пусть даже и директору, нужна охрана???
то просто подрывник был аматор, на реального бабла зажали или не было ...
Ибо деньги на том свете уже не понадобяться
8-я Заповедь