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 Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога. ФОТО

6 ноября Печерский суд Киева избрал меру пресечения Инне Грищенко (позывной Пума). Бывшего бойца Добровольческого Украинского Корпуса, женщину, которая в рядах добровольцев была психологом и воевала в составе контрразведки арестовали 5 ноября. Пуме инкриминируют соучастие в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году (ст. 115 ч. 5, 6, 11 и 12).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Инна Грищенко в зале суда заверила, что не причастна к преступлению, а также попросила судей обратить внимание на состояние ее здоровья. На передовой в районе Широкино Пума получила ранение в ногу, и ее конечность до сих пор требует постоянного лечения.

Однако, в ходе сегодняшнего заседания Печерский суд решил оставить Инну Грищенко под стражей на 60 суток без права внесения залога.

С арестом Пумы также был напрямую связан обыск, который прошел в киевской пиццерии Veterano Pizza, где подозреваемая в свое время работала. Также обыск был у Дмитрия Терещенко, помощника основателя заведения Леонида Остальцева.

"... На выходе имеем: никаких обвинений  Диме (Дмитрия Терещенко, - ред.) нет, никаких обвинений к "Veterano" нет, ни хрена они не нашли, просто неприятно. Я понимаю, что есть подозрение относительно Влада Грищенко, но Дмитрий Терещенко является моим помощником и мы все общались с Владом. Почему история к Диме - непонятно. Самое удивительное - то, что наш честный Печерский суд выдал постановление на обыск пиццерии ", - прокомментировал ситуацию Леонид Остальцев на видео, которое он разместил на своей странице в Facebook. 

Более чем за месяц до обысков и до ареста Пумы, 24 сентября этого года, был задержан ее муж Влад Грищенко, доброволец, киборг с позывным Буча. Влад Грищенко, как и его жена, ушел на фронт добровольцем в самом начале войны. Был сапером. Проходил службу в ДУК, позже - в 95 аэромобильной бригаде. Жена Влада Грищенко по делу ранее проходила как свидетель.

По мнению прокуратуры, покушение на убийство Ивано-Франковского бизнесмена было заказным. Как утверждает следствие, Влад Грищенко установил на колесе автомобиля бизнесмена взрывное устройство, которое должно было сработать, когда машина начнет двигаться. Однако. взрывное устройство не сработало, отпав от колеса. Как утверждает прокуратура, человек, на которого было совершено покушение, обнаружил его уже после возвращения домой - и сразу обратился в правоохранительные органы.

Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога 01
Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога 02
Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога 03
Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога 04

Источник: https://censor.net.ua/p3158261
 
 
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И что мне теперь сделать? пожалеть за подготовку заказного убийства?
Ветераны неприкасаемы? Тогда выпускаем торнадовцев и отправляем в козин, чтобы петюня ответил за репрессии проти патриотив.
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не кизди, зєбобіку. Вона не має відношення до того вбивства. І докази були на засіданні представлені.
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Как там поживают 8000 добровольцев которых Порох посадил? Моника выпустила уже? Ой, она их сажать начала.
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Портнов хихикает, всё идёт по его схеме.
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Порошенко не ненавидів військових. він їм допомагав, навіть власними грошима. А от шмаркля ненавидить, бо розуміє, що дуже скоро прийде час, коли військові викинуть його за порєбрік копняками (це в кращому для шмарклі варіанті, в гіршому - пострілами). Тому, і всіх добровольців шмаркля пересаджає. Спочатку добровольців, тому що в них дуже розвинене відчуття відповідальності та справедливості, потім і до військових своїми брудними рученятами потягнеться. "ви зробили це разом", зебобік.
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Прежние заслуги не дают индульгенцию!
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Шей теперь рукавицы.
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чтоб тебя держать, когда усраться будешь Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога - Цензор.НЕТ 8926
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Зе копает себе яму ускоренными темпами. Судья-урод, а повесят зелю с ленкой и мамаримой.
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Зеленский садит патриотов! Да зебилы?
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Да не он садит, садит система,особенно если меняется власть на 180 градусов, так всегда было даже до нашей эры и будет не только сегодня, а и в будущем ,условно говоря сегодня ты на коне, а завтра он тебя уже топчет и не важно это Украина, Испания или Китай ,так устроено кровожадное человечество
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Барыга сажает добровольцев.... после посещения пиццерии "Ветерано"

ну как-то так, не совсем складно, конечно, но для ЗЕбиков пойдет
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Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога - Цензор.НЕТ 492Георгий Тука‏ @tuka_george



Ці світлини ви не побачите на офіційному сайті Президента Зеленського. Та, і в багатьох ЗМІ теж не побачите...
«Коридор ганьби» в Харкові.

Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога - Цензор.НЕТ 1825
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наступний етап - тухлі яйця, зустрічатимуть як вітю )))
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якщо винуваті - мають відповідати.
Але, судячи з того, що вертиться в ЗМІ з цього приводу - все дуже мутно. Може так статися, що вони просто попали під роздачу за чужі гріхи.
"Как утверждает следствие, Влад Грищенко установил на колесе автомобиля бизнесмена взрывное устройство, которое должно было сработать, когда машина начнет двигаться. Однако. взрывное устройство не сработало, отпав от колеса. Как утверждает прокуратура, человек, на которого было совершено покушение, обнаружил его уже после возвращения домой" - нас просять повірити в такі випадковості? Я - не скажу, що не вірю (всіляке може бути!); але дуже сумніваюсь...
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Если не успеют повесить, будет сидеть. Со всем кварталом.
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Если бы она миллионы украла, тогда льготы, можно и залог внести, чтобы отпустили. Не судьи, а твари проплаченные.
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Так ЗЕсвинья, тот что проводит концерт Укроборонпорна, мародер и барыга теперь полностью контролирует суды.
ЗЕбилоид, кто отменил судебную ореформу Пороха и напрвил её в нужное русло?
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То что супруги участники АТО еще не делает их априори невиновными. В Украине уже около полумиллиона участников, так что уголовные дела на них будут заводится довольно часто.
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Державні службовці-пенсіонери України, яким підло урізали пенсію в 2-3 рази, просять віддати свій голос за петицію про перерахунок пенсій за діючими законами та прийняття нових законів.
Підтримаймо їх разом!!! Віддайте свій голос
https://petition.president.gov.ua/petition/73772
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Урезали пенсии чинушам у которых они и так огромные, такое можно только приветствовать.
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Про докази участі Грищенко у цій справі нічого невідомо. На основі чого суд залишив її під арештом?
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Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога. / Правосудие по Коломойскому: Київський суддя скасував нічний домашній арешт для кримського сепаратиста / Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу/"Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов. /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест/ Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене экс-военного Ракушина. / Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство /Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка/Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко
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Новая власть специально накаляет обстановку в стране, что бы спровоцировать гражданский конфликт в центре Украины. А далее подключается Аваков с нац. гвардией и Азовом и возникает гражданская война.
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