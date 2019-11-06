 Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.



Инна Грищенко в зале суда заверила, что не причастна к преступлению, а также попросила судей обратить внимание на состояние ее здоровья. На передовой в районе Широкино Пума получила ранение в ногу, и ее конечность до сих пор требует постоянного лечения.

Однако, в ходе сегодняшнего заседания Печерский суд решил оставить Инну Грищенко под стражей на 60 суток без права внесения залога.

С арестом Пумы также был напрямую связан обыск, который прошел в киевской пиццерии Veterano Pizza, где подозреваемая в свое время работала. Также обыск был у Дмитрия Терещенко, помощника основателя заведения Леонида Остальцева.

"... На выходе имеем: никаких обвинений Диме (Дмитрия Терещенко, - ред.) нет, никаких обвинений к "Veterano" нет, ни хрена они не нашли, просто неприятно. Я понимаю, что есть подозрение относительно Влада Грищенко, но Дмитрий Терещенко является моим помощником и мы все общались с Владом. Почему история к Диме - непонятно. Самое удивительное - то, что наш честный Печерский суд выдал постановление на обыск пиццерии ", - прокомментировал ситуацию Леонид Остальцев на видео, которое он разместил на своей странице в Facebook.

Более чем за месяц до обысков и до ареста Пумы, 24 сентября этого года, был задержан ее муж Влад Грищенко, доброволец, киборг с позывным Буча. Влад Грищенко, как и его жена, ушел на фронт добровольцем в самом начале войны. Был сапером. Проходил службу в ДУК, позже - в 95 аэромобильной бригаде. Жена Влада Грищенко по делу ранее проходила как свидетель.

По мнению прокуратуры, покушение на убийство Ивано-Франковского бизнесмена было заказным. Как утверждает следствие, Влад Грищенко установил на колесе автомобиля бизнесмена взрывное устройство, которое должно было сработать, когда машина начнет двигаться. Однако. взрывное устройство не сработало, отпав от колеса. Как утверждает прокуратура, человек, на которого было совершено покушение, обнаружил его уже после возвращения домой - и сразу обратился в правоохранительные органы.







