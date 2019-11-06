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 "Смотрящего" за исправительной колонией в Ивано-Франковской области выдворили в Молдову, - Нацполиция. ФОТО

На Прикарпатье полиция выдворила за пределы Украины "смотрящего" за исправительной колонией гражданина Молдовы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По данным оперативников управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области, мужчина намеревался влиять на криминогенные процессы на территории области. Кроме того, данное лицо находилось на территории Украины, в нарушение норм действующего законодательства.

32-летний гражданин Молдовы в конце октября освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение убийства с особой жестокостью. Во время отбывания наказания в исправительной колонии получил так называемый статус "смотрящего".

"Сегодня, 6 ноября, оперативники управления стратегических расследований в Николаевской области Нацполиции совместно с работниками Государственной миграционной службы Ивано-Франковской области выдворили за пределы Украины 32-летнего гражданина", - говорится в сообщении.

Через пункт пропуска "Мамалыга" на государственной границе Украины и Молдовы так называемый "смотрящий" покинул территорию Украины с запретом въезда сроком на 3 года.

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Смотрящего за исправительной колонией в Ивано-Франковской области выдворили в Молдову, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3158195
 
 
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Я считаю, что если человек заявляет, что он смотрящий, то там сразу нужно пулю в лоб, без суда и следствия. Сразу одним зебилом меньше "Смотрящего" за исправительной колонией в Ивано-Франковской области выдворили в Молдову, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7851
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Я вижу соевые непримиримые борцы с криминалом и даже на эстетическом уровне не приемлят никакого воровства, по этому предлагаю им собраться вместе и пустить пулю в лоб вору, сыну вора,- порошенку "Смотрящего" за исправительной колонией в Ивано-Франковской области выдворили в Молдову, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9514
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Кто из них смотрящий, а кто мент? они одинаковые
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