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 Браконьер на Херсонщине наловил рыбы и краснокнижных крабов на 5 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщине задержали браконьера, который своими противоправными действиями нанес государству ущерб на более чем 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Неподалеку от Скадовска пограничники Херсонского отряда совместно с оперативными сотрудниками Азово-Черноморского регионального управления обнаружили браконьера. Он незаконно занимался выловом водных живых ресурсов в акватории Черного моря. Правонарушителем оказался житель Скадовска. Его задержали на причале как только он пришвартовался. Мужчина прибыл с уловом - 92 черноморскими крабами и 130 килограммами бычков", - говорится в сообщении.

После проведения оперативно-следственных действий в соответствии со ст. 63 ЗУ "О животном мире" 92 краснокнижных краба были выпущены в море.

В действиях браконьера усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.249 УК (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным, добывающим промыслом).

Своими противоправными действиями он нанес ущерб государству на общую сумму 5 млн 60 тыс. грн.

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Браконьер на Херсонщине наловил рыбы и краснокнижных крабов на 5 млн грн, - Госпогранслужба 01
Браконьер на Херсонщине наловил рыбы и краснокнижных крабов на 5 млн грн, - Госпогранслужба 02

Источник: https://censor.net.ua/p3158191
 
 
 Топ комментарии
 
При затриманні бракньєрів, рибу рахують не кілограмами, а за кідькістю пійманих рибин. А це ну, дуже суттєва різниця.
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Ущерб считается исключительно по головам!
Неважно, поймал ты осетра на 100 грамм или на 100 килограмм, штраф один - 100000 грн Браконьер на Херсонщине наловил рыбы и краснокнижных крабов на 5 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 681
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Нихрена себе там чо пару камазов морепродуктов? Браконьер на Херсонщине наловил рыбы и краснокнижных крабов на 5 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9011
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Интересно, а тот, кто писал статью, разницу, между "нанесением ущерба", и "штрафом за нанесённый ущерб", понимает?...
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опять последовали принципу книжного "героя" - запысывай что мы турок убили не 100, а 100000, их не жалко.
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Так вроде рыба там сейчас мрет , он шо дохлой наловил , а они ему за это штраф выписали Браконьер на Херсонщине наловил рыбы и краснокнижных крабов на 5 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2033 Браконьер на Херсонщине наловил рыбы и краснокнижных крабов на 5 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2033
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Бычки, допустим 30 грн/кг, 130*30=3900 грн.
5 060 000-3900=5 056 100 грн.
5 056 100/92=54 957,60 грн.
ОДИН краб 55 тысяч гривен?
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бред, конечно. Бычки, кстати, еще дешевле должны быть - в Киеве на базаре они меньше стоят.

К крабика я бы сейчас с пивком, да с удовольствием....
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При затриманні бракньєрів, рибу рахують не кілограмами, а за кідькістю пійманих рибин. А це ну, дуже суттєва різниця.
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Ущерб считается исключительно по головам!
Неважно, поймал ты осетра на 100 грамм или на 100 килограмм, штраф один - 100000 грн Браконьер на Херсонщине наловил рыбы и краснокнижных крабов на 5 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 681
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Интересно, как они его штрафовать за краснокнижных крабов собираются, если вещественные доказательства в воду повыбрасывали?
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