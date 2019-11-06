 Браконьер на Херсонщине наловил рыбы и краснокнижных крабов на 5 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Неподалеку от Скадовска пограничники Херсонского отряда совместно с оперативными сотрудниками Азово-Черноморского регионального управления обнаружили браконьера. Он незаконно занимался выловом водных живых ресурсов в акватории Черного моря. Правонарушителем оказался житель Скадовска. Его задержали на причале как только он пришвартовался. Мужчина прибыл с уловом - 92 черноморскими крабами и 130 килограммами бычков", - говорится в сообщении.
После проведения оперативно-следственных действий в соответствии со ст. 63 ЗУ "О животном мире" 92 краснокнижных краба были выпущены в море.
В действиях браконьера усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.249 УК (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным, добывающим промыслом).
Своими противоправными действиями он нанес ущерб государству на общую сумму 5 млн 60 тыс. грн.
5 060 000-3900=5 056 100 грн.
5 056 100/92=54 957,60 грн.
ОДИН краб 55 тысяч гривен?
К крабика я бы сейчас с пивком, да с удовольствием....
Неважно, поймал ты осетра на 100 грамм или на 100 килограмм, штраф один - 100000 грн