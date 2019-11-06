 Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: "В Киев прибыл новый борт". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

"По столичному шоссе снова неслись скорые с мигалками, среди прибывших воины с ампутацией, есть в очень тяжёлом состоянии. За 3 последних месяца, более 90 раненых. Срочно, сдавать кровь, центр крови на территории госпиталя, понедельник-четверг с 9 до 12, с паспортом, адрес Госпитальная, 18", - написала она.

Юсупова также сообщила о потребностях проходящих лечение воинов.

"Обезболивающее дексалгин и кетанов а ампулах, футболки, спортивные костюмы, куртки, раненых привозят в форме. Для перекуса колбаса, сыр, йогурты, соки, также кофе, чай, вода, овощи, фрукты, сладости. Напоминаю, что мы находимся в отделении травматологии, в столовой. Воинов много и всем нужна забота и внимание", - добавила волонтер, опубликовава чеки уже сделанных покупок и фото отправленных на фронт посылок.

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