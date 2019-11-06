 Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: "В Киев прибыл новый борт". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.
"По столичному шоссе снова неслись скорые с мигалками, среди прибывших воины с ампутацией, есть в очень тяжёлом состоянии. За 3 последних месяца, более 90 раненых. Срочно, сдавать кровь, центр крови на территории госпиталя, понедельник-четверг с 9 до 12, с паспортом, адрес Госпитальная, 18", - написала она.
Юсупова также сообщила о потребностях проходящих лечение воинов.
"Обезболивающее дексалгин и кетанов а ампулах, футболки, спортивные костюмы, куртки, раненых привозят в форме. Для перекуса колбаса, сыр, йогурты, соки, также кофе, чай, вода, овощи, фрукты, сладости. Напоминаю, что мы находимся в отделении травматологии, в столовой. Воинов много и всем нужна забота и внимание", - добавила волонтер, опубликовава чеки уже сделанных покупок и фото отправленных на фронт посылок.
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Вчора, 5 листопада.
До Львова з Харкова прибув військово-транспортний літак з дев'ятьма пораненими на Донбасі бійцями, одного з них направили до реанімаційного відділення Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.
Про це в коментарі "Гал-інфо" розповів представник Інформаційного агентства Міністерства оборони України Олександр Поронюк.
О 15:20 до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону прибула колона з львівського аеродрому.
https://galinfo.com.ua/news/do_lvova_iz_harkova_prybuv_bort_z_poranenymy_biytsyamy_odyn_iz_nyh_u_vazhkomu_stani_330039.html
Раненным: сил и выздоровления.......
Він, як успішний бізнесмен в кріслі президента, брав участь в усіх, які тільки можна було придумати, клоунських спектаклях, язиком будував армію, яка міцніла з кожним підірваним складом озброєнь, будував у своїй кузні авіаносці, перемкнув на себе значну частину забезпечення армії і був такий. Час від час його пропагандисти викидали в інформпростір халтурно змайстровані відеосюжетики, на яких було видно як щось кудись летить і там вибухає і це мало ілюструвати те, як українські вояки суворо карають порушників перемир'я.
Зразу під відосиком зявлялася маса ультрапатріотичних зойків зі сторони тролеферми, які мали створювати враження реальності пропагандистської халтурки.
Насправді, ніхто там ніколи нікому не відповідав і єдиною метою військової тактики і стратегії у війні з сепаратистами було терпіти, щоб не злити сепаратистів і не спровокувати ескалацію конфлікту, який, як відомо, закінчується як не Іловайськом то Дебальцевим і після цього у Макрона і Меркель є багато клопоту, а великий гетьман, так ніби нічого не сталося, продовжує залишатися успішним бізнесменом.