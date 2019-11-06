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 Происшествия, Общество
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 Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: "В Киев прибыл новый борт". ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова сообщила о прибытии в Киев нового борта с ранеными воинами, часть из которых нуждается в переливании крови.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

"По столичному шоссе снова неслись скорые с мигалками, среди прибывших воины с ампутацией, есть в очень тяжёлом состоянии. За 3 последних месяца, более 90 раненых. Срочно, сдавать кровь, центр крови на территории госпиталя, понедельник-четверг с 9 до 12, с паспортом, адрес Госпитальная, 18", - написала она.

Юсупова также сообщила о потребностях проходящих лечение воинов.

"Обезболивающее дексалгин и кетанов а ампулах, футболки, спортивные костюмы, куртки, раненых привозят в форме. Для перекуса колбаса, сыр, йогурты, соки, также кофе, чай, вода, овощи, фрукты, сладости. Напоминаю, что мы находимся в отделении травматологии, в столовой. Воинов много и всем нужна забота и внимание", - добавила волонтер, опубликовава чеки уже сделанных покупок и фото отправленных на фронт посылок.

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Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 01
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 02
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 03
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 04
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 05
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 06
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 07
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 08
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 09
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 10
Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 11

Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: В Киев прибыл новый борт 12

Источник: https://censor.net.ua/p3158177
 
   
 Топ комментарии
 
Сперва таким как ты на мозги скинуться надо, но и это врядли поможет.
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просто перестали стрелять... или нам что-то перестали говорить...
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А когда будут сборы крови для мышебратьев, они же тоже наши люди?...
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Сперва таким как ты на мозги скинуться надо, но и это врядли поможет.
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Не спамьте это соевое чмо - люди должны это видеть.
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Такие как ты наверное считают что мозг имеют?
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Пацако-фашист, пшелнах с украинского сайта. Волонтер Юсупова просить киян здавати кров для тяжкопоранених бійців: "До Києва прибув новий борт" - Цензор.НЕТ 4450
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Тут інше цікавить - звідки прибувають ці борти, коли за зведеннями, які нам дає Генштаб імені Хомчака-Зєлєнского бойові дії на Донбасі зійшли на пси?
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нєбаєвиє пацєрі, бабі іщо наражают, ріторіка катсапов, що не зрозуміло?
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просто перестали стрелять... или нам что-то перестали говорить...
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Пісюаніст хоч би благодіний виступ на пініні забацав , нє ?
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Речь про раненых, а ты , придурок, о своём, о наболевшем.
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Какие такие раненные по версии твоего любимого кловуна потерь нет - полное перемирие. Каждый день речник говорит что потерь нет.
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**** на фото просто копия сын . который пару недель назад звонил . что в командировку уехал с позиций . скачал увеличил . не он. но похож очень сильно .
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Откуда эти раненные? ООС сообщает, что хоть обстрелы и были, убитых и раненных нет. А борты прибывают.
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ну значит Днепр переполнен. их последнее время когда зеля про мир вещал старались в Киев не везти . что бы не наглядно было . медики волонтёры возмущались . что тяжёлых надо в Киев .а их в Днепр доставляют .
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И во Львов везут.

Вчора, 5 листопада.

До Львова з Харкова прибув військово-транспортний літак з дев'ятьма пораненими на Донбасі бійцями, одного з них направили до реанімаційного відділення Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

Про це в коментарі "Гал-інфо" розповів представник Інформаційного агентства Міністерства оборони України Олександр Поронюк.
О 15:20 до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону прибула колона з львівського аеродрому.
https://galinfo.com.ua/news/do_lvova_iz_harkova_prybuv_bort_z_poranenymy_biytsyamy_odyn_iz_nyh_u_vazhkomu_stani_330039.html
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Зеленскому война выгодна. Торговля на крови. На пару с коломойшей и герпесом.. ****...Будьте прокляты.
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Кто то после этого еще верит зештабу, у которого каждый день потерьнет.
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Я вимагаю регулярної інформації про втрати ворога. Хочу знати чи ефетивно ми його знищуємо за мої гроші. Ну ось нафуя вбивати в голову українцям що ми постійні жертви? Кацапів ми теж калічимо та вбиваємо і маємо право знати "баланс". Як на мене, то я б не давав навіть статусу участника бойових дій кожному хто не вполював кацапське падло. Волонтер Юсупова просить киян здавати кров для тяжкопоранених бійців: "До Києва прибув новий борт" - Цензор.НЕТ 2
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У ЗЕбилов перемирие...это такое ското сепарское перемирие по ЗЕбильному..когда ВСУ стрелять запрещено, а можно только кацапам. Слава мыролюбному сепару ЗЕкловуну.
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Блин. «потерь нет»........Нет слов.........😡
Раненным: сил и выздоровления.......
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Ржали с кацапов когда те говорили "ихтамнет". При колаборанте ЗЕбиле получите точно такое же "ихтамнет". Раненых нет, убитых нет, полное перемирие и разведение войск. Скот поганый...
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Это минимум три человека в день и это только в Киевский госпиталь , а генштаб чуть ли не через день сообщает - потерь нет Ссуки 😤
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Офіційной інфи - ноль !((( Все ок! Розведення триває!Що б ви курви поздихали на тоі Банковоі!!Все це вже нагадує Козлостан ! Як швидко ти курво Зельман вчишься в ***** !
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А что зельцману делать?Скрывать и врать.,Миротворец хренов.
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ЗЁ дебилы устали. А вечером любимый сериал СКОТЫ.
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Можна подумати, що нікому невідомо, що стріляти заборонено умовами мінських домовленостей, пунктів якого беззастережно дотримувалась, згідно суворих наказів командування, тільки українська сторона. І відбувалося це не тому, що великий полководець був помішаний на патологічній пунктуальності в дотриманні цих умов.
Він, як успішний бізнесмен в кріслі президента, брав участь в усіх, які тільки можна було придумати, клоунських спектаклях, язиком будував армію, яка міцніла з кожним підірваним складом озброєнь, будував у своїй кузні авіаносці, перемкнув на себе значну частину забезпечення армії і був такий. Час від час його пропагандисти викидали в інформпростір халтурно змайстровані відеосюжетики, на яких було видно як щось кудись летить і там вибухає і це мало ілюструвати те, як українські вояки суворо карають порушників перемир'я.
Зразу під відосиком зявлялася маса ультрапатріотичних зойків зі сторони тролеферми, які мали створювати враження реальності пропагандистської халтурки.
Насправді, ніхто там ніколи нікому не відповідав і єдиною метою військової тактики і стратегії у війні з сепаратистами було терпіти, щоб не злити сепаратистів і не спровокувати ескалацію конфлікту, який, як відомо, закінчується як не Іловайськом то Дебальцевим і після цього у Макрона і Меркель є багато клопоту, а великий гетьман, так ніби нічого не сталося, продовжує залишатися успішним бізнесменом.
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