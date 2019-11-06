 На починку трубопровода на Саксаганского уйдет несколько дней. ФОТО

Об этом заявил начальник службы мониторинга и анализа качества предоставления услуг КП "Киевтеплоэнерго" Александр Пелипишин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу предприятия в Facebook.

"Устранение повреждения займет несколько дней, поскольку в зоне проведения работ расположены смежные коммуникации. В частности, тепловые сети в двух местах пересекают электрические кабели 110 тысяч вольт и ливневая канализация (коллектор), линии связи, а также контактная линия троллейбуса. Это существенно усложняет работу специалистов, ведь не дает возможности в полную силу использовать спецтехнику. Работникам приходится выполнять много работ вручную", - пояснил он.

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По словам Пелипишина, сейчас проводится замена поврежденного участка трубопровода. Завершить все работы и восстановить асфальтовое покрытие планируют к 8 ноября.

Окружающий дома пока переподключили на другие тепломагистрали.

Напомним, во вторник, 5 ноября в центре Киева, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало трубу с горячей водой. Несколько автомобилей провалились под асфальт.

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