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 Пограничники обнаружили арсенал боеприпасов на Одесщине. ФОТО

Сотрудники Государственной пограничной службы выявили два арсенала боеприпасов в международном морском пункте контроля "Вызырка" и в пункте пропуска "Виноградовка" Одесской области.

Об этом сообщает Госпогранслужба,  передает Цензор.НЕТ.

"В международном морском пункте контроля "Вызырка" пограничники Одесского отряда обнаружили 400 боеприпасов различного калибра. Автомобиль прибыл на теплоходе из Соединенных Штатов Америки", - сказано в сообщении.

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Кроме того, 24 патрона калибра 5,45х18 мм российского производства пограничники Измаильского отряда обнаружили в пункте пропуска "Виноградовка".

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Водитель, гражданин Румынии, спрятал их под подлокотником сидений автомобиля нидерландской регистрации. Мужчина пояснил, что перед поездкой в Украину забыл вытащить из салона машины указанные боевые патроны. Также румын предъявил разрешение на ношение огнестрельного оружия", - отметили в ведомстве.

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Так, патроны изъяты в установленном порядке, об указанных фактах Госпогранслужба уведомила Нацполицию.

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Источник: https://censor.net.ua/p3158157
 
 
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Арсенал боеприпасов!
Арсена́л (фр. arsenal, итал. arsenale, от араб. ‏دار الصناعة‎ dār as-sināʿa - мастерская оружия, верфь[1]) - военное учреждение для хранения, учёта, выдачи войскам вооружения и боеприпасов, а также для производства работ по их сборке, ремонту и изготовлению некоторых деталей к ним[2].
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