 МВД будет системно обеспечивать безопасность журналистов, - Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил сегодня, 6 ноября, во время парламентских слушаний на тему: "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения".

"Политика Министерства внутренних дел Украины заключается в том, что власть демократической и европейской страны, коей и является Украина, должна системно предпринимать усилия, чтобы гарантировать безопасность журналистам и право граждан на информацию", - заявил Геращенко.

Замминистра внутренних дел также рассказал, что 24 октября 2019 г. состоялась встреча министра внутренних дел Арсена Авакова с председателем Национального союза журналистов Сергеем Томиленко.

"Во время встречи министр дал поручение мне, как его заместителю, и главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко координировать усилия Министерства внутренних дел и Национальной полиции для эффективного реагирования на факты препятствования журналистской деятельности. По поручению министра отныне ответственные за эффективность расследований преступлений против журналистов будут регулярно отчитываться перед прессой об усилиях по защите представителей СМИ. Также Аваков поручил Национальной полиции оперативно реагировать на факты препятствования профессиональной деятельности журналистов и пообещал обеспечить персональное реагирование на резонансные нападения на журналистов в регионах", - отметил Геращенко.

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Геращенко отдельно подчеркнул, что уже в ближайшее время на официальном сайте МВД появится отдельный раздел, где можно будет посмотреть перечень зарегистрированных преступлений, совершенных против журналистов и ход их расследования.

"Обращаюсь ко всем пострадавшим журналистам и призываю их обязательно обращаться в правоохранительные органы в случае препятствования вашей законной профессиональной деятельности. Преступления против безопасности журналистов не должны оставаться безнаказанными и правоохранительная система должна обеспечить надлежащее расследование таких дел", - добавил замминистра.

В ведомстве отметили, что в течение 9 месяцев 2019 г. следователями Национальной полиции зарегистрировано 158 уголовных преступлений. По результатам проведенного расследования за указанный период времени в суд направлены обвинительные акты в 10 уголовных производствах за 12 уголовных преступлений. В 156 уголовных правонарушениях в течение отчетного периода следователями принято решение об их закрытии. Решение о закрытии согласовано с органами прокуратуры.



Фото: сайт МВД

Как сообщалось ранее, МВД будет ежеквартально отчитываться о расследовании преступлений против журналистов.