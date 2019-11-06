 "Д..не поїхало в турне": Ирина Геращенко высмеяла "слуг народа", "напяливших" на себя в зоне разведения бронежилеты и каски. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Слуги и Донбасс или д...не поехало в турне... Читаю в фб, что члены комитета нацбезопасности посетили места разведения войск в Золотом и Станице Луганской. Коллеги, у меня к вам вопрос - а зачем вы напялили на себя броники и каски? Для селфи оно, может, и красиво, но практически и политически - это анекдот. Там же развели войска и уже не стреляют даже снайперы, не говоря о тяжелом оружии. Вы же так ставите под сомнение слова президента о разведении и безопасности этих мест", - написала она.
Геращенко подчеркнула, что в Станице тысячи мирных жителей ежедневно переходит КПВВ.
"Вы хоть подумали, как они воспринимают политиков из Киева в брониках .... Мы бывали в Станице и в
Золотом, в Катериновке десятки раз, но никогда не выходили к людям в брониках", - отметила нардеп.
"Вы уже ВР превратили в клоунаду, зачем превращать в цирк свои выездные заседания. Смешно и стыдно", - написала Геращенко.
Также она напомнила "слугам народа", что бронежилет нужен во время сражения, выполнения боевой задачи и, если непосредственно находиться в Водяном, Песках, Широкино, а не для селфи "миротворцев".
привезли наглухо замотаных в броню депутатов в "самое спокойное место"... правильно их Геращенко тролит
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Неувязочка: СБУ делом опровергла ложь Порошенко о Луганском патронном заводе • Портал АНТИКОР
Кацапа, я тобой не горжусь))
с подругой, если нет жены,
одной рукой обняв её другой обняв штурвал..
..был там и я и на толпу глазея
с болью в душе понял я вещь одну,
чтобы не стать этаким вот музеем
в нужный момент лучше пойти ко дну..." (А. Макаревич)
Есть масса фото, где Ира открыто лезет чуть ли не в штаны к Ющенко, но ведь депутаты не дают ей советы , как ей нужно защищаться, чтоб не повторился скандал Клинтона с Левински.
Геращенко так ничего и не поняла. Нужно служить Украине , а не царям ее возглавлявшим и не открытым врагам Украины типа мертведчук.
Но жители Золотого верят Президенту и знают, что им ничего не угрожает! Зеленский бы не стал рисковать их жизнями и поставлять под обстрел, даже если это нужно для телевизионной картинки, чтобы показать коварство сепаратистов. Если будет мир - это победа Президента. Если сепары обстреляют Золотое и войдут туда, чтож, это будет на их совести, тогда весь мир узнает о то, что верить сепарам нельзя! Да могут быть жертвы, куда же без них, но Зеленский готов к этому и всем поможет, выплатит компенсации. В беде народ не оставит! Порохоботы, угомонитесь уже!