 "Д..не поїхало в турне": Ирина Геращенко высмеяла "слуг народа", "напяливших" на себя в зоне разведения бронежилеты и каски. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Слуги и Донбасс или д...не поехало в турне... Читаю в фб, что члены комитета нацбезопасности посетили места разведения войск в Золотом и Станице Луганской. Коллеги, у меня к вам вопрос - а зачем вы напялили на себя броники и каски? Для селфи оно, может, и красиво, но практически и политически - это анекдот. Там же развели войска и уже не стреляют даже снайперы, не говоря о тяжелом оружии. Вы же так ставите под сомнение слова президента о разведении и безопасности этих мест", - написала она.

Геращенко подчеркнула, что в Станице тысячи мирных жителей ежедневно переходит КПВВ.

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"Вы хоть подумали, как они воспринимают политиков из Киева в брониках .... Мы бывали в Станице и в

Золотом, в Катериновке десятки раз, но никогда не выходили к людям в брониках", - отметила нардеп.

"Вы уже ВР превратили в клоунаду, зачем превращать в цирк свои выездные заседания. Смешно и стыдно", - написала Геращенко.

Также она напомнила "слугам народа", что бронежилет нужен во время сражения, выполнения боевой задачи и, если непосредственно находиться в Водяном, Песках, Широкино, а не для селфи "миротворцев".





Фото: Геращенко/Facebook