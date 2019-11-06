 Партия товаров, ввезенных в Украину вне таможенного контроля, стоимостью более 7 млн грн изъята из незаконного оборота на Волыни. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 212 УК Украины было установлено, что на территории региона осуществляется накопление и реализация товаров, ввезенных в Украину вне таможенного контроля.

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Бытовая химия, продовольственные и др. товары, ввезенные на таможенную территорию Украины измельченными партиями по так называемой "схеме пиджаков", в дальнейшем реализовывались через подконтрольные организаторам незаконной деятельности торговые объекты и интернет за наличные средства без уплаты налогов.

На основании постановлений суда проведены обыски в местах накопления и реализации указанной продукции, по результатам которых из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение партию товаров, ввезенных вне таможенного контроля, стоимостью более 7 млн грн, а также наличные средства в сумме 29 тыс. 450 грн, черновые записи и др. доказательства незаконной деятельности.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ.











Продолжается следствие.