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 Партия товаров, ввезенных в Украину вне таможенного контроля, стоимостью более 7 млн грн изъята из незаконного оборота на Волыни. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Волынской области совместно с работниками УСБУ в Волынской области под процессуальным руководством областной прокуратуры ликвидировали схему ввоза в Украину товаров вне таможенного контроля и изъяли партию продукции стоимостью более 7 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 212 УК Украины было установлено, что на территории региона осуществляется накопление и реализация товаров, ввезенных в Украину вне таможенного контроля.

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Бытовая химия, продовольственные и др. товары, ввезенные на таможенную территорию Украины измельченными партиями по так называемой "схеме пиджаков", в дальнейшем реализовывались через подконтрольные организаторам незаконной деятельности торговые объекты и интернет за наличные средства без уплаты налогов.

На основании постановлений суда проведены обыски в местах накопления и реализации указанной продукции, по результатам которых из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение партию товаров, ввезенных вне таможенного контроля, стоимостью более 7 млн грн, а также наличные средства в сумме 29 тыс. 450 грн, черновые записи и др. доказательства незаконной деятельности.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ.

Партия товаров, ввезенных в Украину вне таможенного контроля, стоимостью более 7 млн грн изъята из незаконного оборота на Волыни 01
Партия товаров, ввезенных в Украину вне таможенного контроля, стоимостью более 7 млн грн изъята из незаконного оборота на Волыни 02
Партия товаров, ввезенных в Украину вне таможенного контроля, стоимостью более 7 млн грн изъята из незаконного оборота на Волыни 03
Партия товаров, ввезенных в Украину вне таможенного контроля, стоимостью более 7 млн грн изъята из незаконного оборота на Волыни 04
Партия товаров, ввезенных в Украину вне таможенного контроля, стоимостью более 7 млн грн изъята из незаконного оборота на Волыни 05

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3158092
 
 
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блаЗЄнські казали, що СБУ має ловити шпигунів. А вони ловлять кока-колу Партію товарів, ввезених в Україну поза митним контролем, вартістю понад 7 млн ​​грн вилучено з незаконного обігу на Волині - Цензор.НЕТ 1664
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1.ввезенных в Украину вне таможенного контроля.
2.ввезенные на таможенную территорию Украины измельченными партиями по так называемой "схеме пиджаков"

3.в дальнейшем реализовывались через торговые объекты и интернет за наличные средства без уплаты налогов.
БРЕД !!!!!!! ПОНТЫ ДЛЯ ЛОХОВ НА ТЕЛЕВИЗОР.
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Налоги платят там, где их выгоднее платить, чем не платить. Или они непомерно большие. А взятки таможенникам, будут окупаться годами. Вывод: такая таможня враг государства и народа.
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