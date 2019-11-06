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Все про:Днепр_город (2871) общежитие (102) Нацполиция (10353) стрельба (2539)

 19-летний студент выстрелил в голову первокурснице, а затем ранил себя в одном из общежитий Днепра, - Нацполиция. ФОТО

В общежитии одного из вузов Днепра 19-летний студент выстрелил из пневматического пистолета в голову 17-летней девушке, а затем выстрелил себе в грудь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел 5 ноября в коридоре общежития около 21:50.

"После выстрела в девушку студент зашел в свою комнату и выстрелил себе в грудь. Несовершеннолетняя девушка получила неогнестрельное непроникающее ранение головы и была доставлена в больницу. Стрелка также госпитализировали, сейчас он под конвоем находится в больнице", - говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления - револьвер под патрон Флобера. Парня задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Полиция устанавливает и опрашивает свидетелей преступления. Сегодня планируется вручить парню уведомление о подозрении в совершении этого преступления. Также назначен ряд экспертиз.

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19-летний студент выстрелил в голову первокурснице, а затем ранил себя в одном из общежитий Днепра, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3158082
 
 
 Топ комментарии
 
хорошо, что ещё ножи кухонные не продают, а то все в стране друг-друга зарезали бы.
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Блллл !!! Аффтар настільки тупе що не бачить різниці між Флобером і пневматом . До якої прірви тупизни котиться цей світ ? Одні зєбіли голосують "папріколу" , інші брати по розуму , не бачить різниці між Флобером і пневматом .
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А-а-а-а... Вот почему он стрельбу открыл! Жажда знаний всё поглотила...
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Нет повести печальнее на свете, Чем повесть о Ромео и Джульетте…
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Нужно быть дЕбилом или космонавтом, чтобы думать, что можно застрелиться из этого. Там энергия пульки от 3 до 7,5 дж. У бейсбольной биты сила удара 90 Дж +
Помню, когда учился в универе, у нас политолог хвастался (боюсь, что ныне покойный), что у него есть револьвер для защиты жилища. Я поинтересовался после лекции: "Какой?". Он говорит Флобера... Я конечно же не стал ему советовать спилить мушку, чтобы ему не вставили револьвер туда, где солнце не светит, но сказал, что это от нападающих не защитит... На что он мне гениально ответил и этот ответ я помню до сих пор: "А ви куди будете стріляти? ... А я - в голову..."
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Йому тре було стрілятись з рогатки.
Там вірогідність позитивного результату була б значно більшою.
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ну если в упор и удастся попасть в глаз - то шансы у нападающего очень сильно уменшатся...
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Хорошо, хоть боевые пистолеты не продают. Все живы остались. Но каким конченным надо быть, чтобы пробовать стрелять и застрелиться из этого г.
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некоторые считают, если бы все были вооружены, то никто ни в кого б не стрелял....)
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хорошо, что ещё ножи кухонные не продают, а то все в стране друг-друга зарезали бы.
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19-річний студент вистрілив у голову першокурсниці, а потім поранив себе в одному з гуртожитків Дніпра, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5992 Karl Pew Сравнивать кухонный нож и боевое огнестрельное оружие много ума не надо.
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нож страшней. 99% убийств совершают бытовым инвентарём.
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И огурцы уже подоражали, а то точно огурцом застрелился бы...
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Чтобы зарезать человека ножом надо иметь долю храбрости-подойти,замахнуться,ударить...Из огнестельного оружия с расстояния в несколько метров убить человека может даже самый трусливый дрыщ.
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нож страшней. 99% убийств совершают бытовым инвентарём.
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Если разрешить огнестрельное, процент убийств будет таким же только от пуль, а количество преступлений увеличится в разы. Потому что нанести удар ножом сложнее, его могут выбить и использовать против нападающего, тогда как пистолет убивает на значительном расстоянии, стреляющий ничем не рискует, и любой вооруженный сопляк, идиот, инвалид, дрыщь, с оружием в руках, будет чувствовать себя непобедимым рембо, вершителем судеб и правосудия.
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постановочное, шуточное видео, поясняющее зачем людям нужно легальное короткоствольное оружие (если кто не в курсе, в конце ролика стрелковый таймер с стартовым сигналом для начала выполнения упражнения спортсменом по стрельбе) :
https://www.facebook.com/Official.Chris.Costa/videos/424372268401379/
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плохо, что не продают...
Оно ж не убивает, думакют дебилы!!! человек думает, что это игрушка...попугаю, не смертельно...отсюда и отсутствие ответственности, применение по любому поводу...а самое главное - невозможность идентификации стрелка...
пуля из боевого оружия - почти всегда, с большой вероятностью приводит к хозяину оружия, чего не скажешь о пневматике или тревмате...
в результате имеем таких дебилов и травматизм и даже смертельные случаи на ровном месте.
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не вижу ничего в этом хорошего
а вот так происходит там где продают:
https://www.facebook.com/vaquerofullcombat/videos/2430400573671979/
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Андрей Шевченко 73396fdd Мало ли...Может, за учебником приходил, а она не дала.
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А-а-а-а... Вот почему он стрельбу открыл! Жажда знаний всё поглотила...
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То что от нее хотел стрелок, не видать, одеждами прикрыто...
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Блллл !!! Аффтар настільки тупе що не бачить різниці між Флобером і пневматом . До якої прірви тупизни котиться цей світ ? Одні зєбіли голосують "папріколу" , інші брати по розуму , не бачить різниці між Флобером і пневматом .
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Спасибо. Только что об этом хотел написать. Но для них сильно сложно. Пневматы - это PCP (сжатый газ), газобалонные, пружинопоршневые. Флобера - это или пиросостав, либо небольшая навеска пороха. Но "снайп" это не КораБрно и не Альфа. Там и 7,5 Дж не наберется. Так - вмятинку оставит...
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а в протоколе написано. "предмет похожий на револьвер" отправлен на экспертизу.
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а такі як ти дегенерати, беруть на себе сміливість знати за всіх, хто як, та за що голосував...
та штампують дурниці дебільної передвиборчої пропаганди, що давно пішла в історю...
прірва тупізни - це скоріше про тебе...
ти так за це гарно усвідомлений, тому-що стоїш у самої прірві, а може вже летиш в ній.
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Зєббіле чого так розхвилювався ? Починає доходити що ваше дупоголове голосування то кінець України , але усвідомити глибину власного дебілізму гонор не дає ? Тому і казишся . До речі стоять не " у прірви " бо це калька з кацапської - кацапізм , а українською буде "край прірви" або " біля прірви , над прірвою " .
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Пневматический револьвер Флобера!!!???
Это как формула штайнмайера, который в школе и не учился вовсе.
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Если нашему народу с дебильным менталитетом дать разрешение на ношение оружие, все друг друга перестреляют!
Нам нельзя давать огнестрел!
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хорошо, что запрещена продажа кухонных ножей, а то все-привсе до единого в стране друг-друга зарезали бы.
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Особенно смешно когда пишут о миллионе легальных ружей - та все бы давно постреляли всех ящитаю то)
Хотя, товарищ немного прав, ибо ружье не особо спрячешь, а вот всякие короткостволы - вполне(при условии шо закон позволит носить их)
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кухонный кинджял круче. беззвучно - чик по горлу и с колодец. всех-привсех.
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А вы смотрел как режут то?
Если жертва не связана, то думаю что убийца если не особо пострадает, то уж точно будет залит жидкостью с головы до ног то.
Это не фильмы тупые шо добрый еле дотронулся и злой падает.
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тренироваться надо. день и ночь, день и ночь. бесшумно и бескровно. как нинзя. и всех в колодец, в колодец.
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серйозно?
ножовкою по артеріям один раз чикнуть - усьо...до швидкої не дотягне...
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ты невнимательно читал или как?
раз - и за секунду жертва падает, а ты чистенький такой себе идешь как ни в чем не бывало, закуриваешь и любуешься погодкой, ага.
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конечно не за секунду...ему больно он орать начнет и бегать кровь разбрызгивая, в том числе на нападающего...всё верно.
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Дааа? А я то думал шо - как ты сказал выше - ррраз, и ты идешь себе по улице домой, а чел тут же подох, а ментам ты скажешь шо свинью бил ночью, но она пару раз тебя ударила и забрызгала. О менты такие: А, ок, счастливого пути, если увидишь другого чувака в крови - то позвони нам, мы тут убийцу ищем(закуривают сигары как инсп. Коломбо)
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короткоствол - почти всегда приводит к его хазяину...
картечь, пневма, травматик - нет, а пуля - с вероятностью 99%
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так вот дело в том шо короткоствол, замешанный в преступлениях как раз и приведет к хозяину шо уже написал, либо только пишет заявление об утере.
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а следакі такі тупі, що цього не розуміють та не врахують?
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а че там учитывать, если стыренный ствол полгода отлежится и пойдет в дело то?
плюс - а что если расточить ствол сам? че там тогда покажет то? баллистика то? я всегда недоумевал над этими экспертизами, так как можно слегка повредить канал ствола и иметь ввиду там их экспертизы, разве не так?
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это такие ньюансы, на которые может пойти только криминалитет...
а у этих ребят и сейчас оружия как дерьма...
я имею ввиду нормально зарегистрированные оружие законопослушных граждан, которые его сейчас не имеют!
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Молдоване нас умнее ? Им дали....А , нет уж более Молдавии.....
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навпаки...
треба заборонили іграшки, що розбещують(пневми та трамати), та подавати нормальну зброю, за адекватними законам.
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плохо не нашлось кого-то рядом кто бы помог контрольным в голову...
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Не все ж Кравченки, чтобы два раза в голову стрелятся...
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Это просто его не брали в армию, так как опасались шо прорвавшись на передовую - "дойдет до Луганска" 19-річний студент вистрілив у голову першокурсниці, а потім поранив себе в одному з гуртожитків Дніпра, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7452
Я бы лет 10 дал стрелуну. Он же не особо безопасен для общества то.

Хотя, чет думается шо какие-то "спайсы" покурил. 1 россиянин вообще - покурил, съел кусок дочки, колотя при этом жену и..... свалил все на бесов.
дочка не выжила, так как куском была не рука и не нога. мало православия в общем то.
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Беременная жительница Флориды застрелила грабителя и спасла семью

Жительница города Лития, штат Флорида, которая находится на восьмом месяце беременности, спасла жизнь мужа и дочери, расстреляв ворвавшихся в их дом грабителей из полуавтоматической винтовки AR-15.

http://www.gazettco.com/beremennaya-zhitelnica-floridy-zastrelila-grabitelya-i-spasla-semyu/
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«По состоянию на 1 января 2018 года по данным автоматизированных учетов, которые формируют органы полиции, зарегистрировано 663 126 собственников огнестрельного оружия, у которых в личном пользовании находятся 736 918 единиц охотничьего гладкоствольного оружия и 145 859 единиц охотничьего нарезного оружия»

По данным «Украинской ассоциации владельцев оружия», в дополнение к легальному на руках у украинцев на сегодня может быть до 5 млн единиц незарегистрированного легкого огнестрельного оружия.

"Рабам оружие не положено, можно иметь оружие только патрициям и их преторианцам
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Девушка не дала под дулом пистолета.
Ну так он пошёл и "застрелился".
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Отелло сопливый, вместо мозга пукалка.
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Совершеннолетний. 115-я. Теперь вместо английского будет сдавать феню и очко в аренду, стрелок херов.
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Не, ну в голову даже из Флобера, это не шутки (а если бы в глаз попал?). Но в грудь стреляться из него, это мазохизм в буквальном смысле.
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