 19-летний студент выстрелил в голову первокурснице, а затем ранил себя в одном из общежитий Днепра, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.
Инцидент произошел 5 ноября в коридоре общежития около 21:50.
"После выстрела в девушку студент зашел в свою комнату и выстрелил себе в грудь. Несовершеннолетняя девушка получила неогнестрельное непроникающее ранение головы и была доставлена в больницу. Стрелка также госпитализировали, сейчас он под конвоем находится в больнице", - говорится в сообщении.
Полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления - револьвер под патрон Флобера. Парня задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Полиция устанавливает и опрашивает свидетелей преступления. Сегодня планируется вручить парню уведомление о подозрении в совершении этого преступления. Также назначен ряд экспертиз.
Помню, когда учился в универе, у нас политолог хвастался (боюсь, что ныне покойный), что у него есть револьвер для защиты жилища. Я поинтересовался после лекции: "Какой?". Он говорит Флобера... Я конечно же не стал ему советовать спилить мушку, чтобы ему не вставили револьвер туда, где солнце не светит, но сказал, что это от нападающих не защитит... На что он мне гениально ответил и этот ответ я помню до сих пор: "А ви куди будете стріляти? ... А я - в голову..."
Там вірогідність позитивного результату була б значно більшою.
https://www.facebook.com/Official.Chris.Costa/videos/424372268401379/
Оно ж не убивает, думакют дебилы!!! человек думает, что это игрушка...попугаю, не смертельно...отсюда и отсутствие ответственности, применение по любому поводу...а самое главное - невозможность идентификации стрелка...
пуля из боевого оружия - почти всегда, с большой вероятностью приводит к хозяину оружия, чего не скажешь о пневматике или тревмате...
в результате имеем таких дебилов и травматизм и даже смертельные случаи на ровном месте.
а вот так происходит там где продают:
https://www.facebook.com/vaquerofullcombat/videos/2430400573671979/
та штампують дурниці дебільної передвиборчої пропаганди, що давно пішла в історю...
прірва тупізни - це скоріше про тебе...
ти так за це гарно усвідомлений, тому-що стоїш у самої прірві, а може вже летиш в ній.
Это как формула штайнмайера, который в школе и не учился вовсе.
Нам нельзя давать огнестрел!
Хотя, товарищ немного прав, ибо ружье не особо спрячешь, а вот всякие короткостволы - вполне(при условии шо закон позволит носить их)
Если жертва не связана, то думаю что убийца если не особо пострадает, то уж точно будет залит жидкостью с головы до ног то.
Это не фильмы тупые шо добрый еле дотронулся и злой падает.
ножовкою по артеріям один раз чикнуть - усьо...до швидкої не дотягне...
раз - и за секунду жертва падает, а ты чистенький такой себе идешь как ни в чем не бывало, закуриваешь и любуешься погодкой, ага.
картечь, пневма, травматик - нет, а пуля - с вероятностью 99%
плюс - а что если расточить ствол сам? че там тогда покажет то? баллистика то? я всегда недоумевал над этими экспертизами, так как можно слегка повредить канал ствола и иметь ввиду там их экспертизы, разве не так?
а у этих ребят и сейчас оружия как дерьма...
я имею ввиду нормально зарегистрированные оружие законопослушных граждан, которые его сейчас не имеют!
треба заборонили іграшки, що розбещують(пневми та трамати), та подавати нормальну зброю, за адекватними законам.
Я бы лет 10 дал стрелуну. Он же не особо безопасен для общества то.
Хотя, чет думается шо какие-то "спайсы" покурил. 1 россиянин вообще - покурил, съел кусок дочки, колотя при этом жену и..... свалил все на бесов.
дочка не выжила, так как куском была не рука и не нога. мало православия в общем то.
Жительница города Лития, штат Флорида, которая находится на восьмом месяце беременности, спасла жизнь мужа и дочери, расстреляв ворвавшихся в их дом грабителей из полуавтоматической винтовки AR-15.
http://www.gazettco.com/beremennaya-zhitelnica-floridy-zastrelila-grabitelya-i-spasla-semyu/
По данным «Украинской ассоциации владельцев оружия», в дополнение к легальному на руках у украинцев на сегодня может быть до 5 млн единиц незарегистрированного легкого огнестрельного оружия.
"Рабам оружие не положено, можно иметь оружие только патрициям и их преторианцам"©
Ну так он пошёл и "застрелился".