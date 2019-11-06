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 Нынешние и экс-сотрудники Службы безопасности за $9 тыс. занимались незаконной прослушкой телефонных разговоров, - СБУ. ФОТО

Оперативники Управления внутренней безопасности СБУ пресекли преступную деятельность действующих и бывших сотрудников Службы, которые незаконно прослушивали абонентов и сбывали полученную информацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления "услуг". Бывший работник подбирал заказчиков, действующие - технически обеспечивали снятие информации.

Отмечается, что прослушивание одного абонентского номера в течение двух месяцев стоило $9 тыс. Досудебное следствие устанавливает точное количество абонентов, пострадавших от действий фигурантов дела.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, фигуранты производства задержаны, принимается решение об объявлении им о подозрениях в совершении уголовного преступления.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры.

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Нынешние и экс-сотрудники Службы безопасности за $9 тыс. занимались незаконной прослушкой телефонных разговоров, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3158077
 
   
 Топ комментарии
 
А почему 9? Кто штуку ныкал, млять?! Нынешние и экс-сотрудники Службы безопасности за $9 тыс. занимались незаконной прослушкой телефонных разговоров, - СБУ - Цензор.НЕТ 8515
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Пусть ФБР займется СБУ. Толку никакого за пять лет.
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это маркетинговый ход(9.99) от сбушников, они тоже вченые, книги читают
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Пусть ФБР займется СБУ. Толку никакого за пять лет.
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Какой толк мог быть раньше. Мы же типа к Западу движимся.
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То це зараз таке відбувається. Продає діючий співробітник.
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это маркетинговый ход(9.99) от сбушников, они тоже вченые, книги читают
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