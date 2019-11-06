 Рейсовый автобус "догнал" грузовик на Харьковской трассе и вылетел через встречку в кювет: пассажиры чудом уцелели. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, 62-летний водитель автобуса Temza, вероятно, заснул, из-за чего совершил столкновение с грузовиком марки Mercedes, наехал на отбойник, который разделяет встречные потоки автодороги, и съехал в кювет.
Водитель грузовика, сбив отбойник с правой стороны и съехав в кювет, получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали.
32 пассажира и водитель автобуса, к счастью, телесных повреждений не получили.
Следственно-оперативной группе предстоит установить обстоятельства данной ДТП.
ЗІ. Знаю, що то не мікроавтобус. Але побачите - крики будуть.