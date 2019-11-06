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 В оккупированном Донецке отпраздновали российский "День народного единства". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В честь российского государственного праздника объявили выходной, а на центральной площади города устроили "гуляния" с бесплатными блинами, балалайкой и актрисами в кокошниках.

С "праздником" жителей оккупированного города поздравил главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР" Денис Пушилин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". "У всех нас общее героическое прошлое и любовь к Отечеству. И теперь нужно идти выбранным путем вместе с народом России", - заявил он.

В оккупированном Донецке отпраздновали российский День народного единства 01

Местный мобильный оператор "Феникс", работающий на захваченном оборудовании компании "Киевстар", прислал абонентам смс с поздравлениями и приглашением на "гуляния" в центре города. Но на площади Ленина все равно собрались только около 3-4 тысяч человек, преимущественно – пенсионеры и семьи с детьми.

В оккупированном Донецке отпраздновали российский День народного единства 02В оккупированном Донецке отпраздновали российский День народного единства 03

"По серой ноябрьской площади прогуливались молодые актеры – парни в косоворотках и девушки в кокошниках, пытаясь веселить людей, а возле фонтана на площади поставили огромный самовар. Для коренных дончан эта попытка создать традиционную "русскую" атмосферу выглядит скорее комично", – описывают "праздник" "Крым.Реалии".

В оккупированном Донецке отпраздновали российский День народного единства 04

На сцене выступали народные ансамбли. "Репертуар, естественно, русский – балалайка и танцы", – отмечает издание.

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Тут же продавались и поделки от местных умельцев, которые прошли русский "стиль-контроль". Наконец, можно было сфотографироваться на память в фотозоне с русскими орнаментами.

В оккупированном Донецке отпраздновали российский День народного единства 05

Накануне "праздника" учителя в школах в обязательном порядке в рамках "Уроков гражданственности" неделю объясняли детям – что это за праздник и в чем его суть.

"День народного единства" отмечается в России с 2005 года. Этот праздник посвящен событиям 1612 года, когда Минин и Пожарский изгнали из Москвы силы Речи Посполитой.

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В оккупированном Донецке отпраздновали российский День народного единства 06
В оккупированном Донецке отпраздновали российский День народного единства 07


Источник: https://censor.net.ua/p3158062
 
 
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На всех придурков там 2 блина выдали.... какие лопаты для бомжей?
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це з цими потворами нас збирається "приміряти" бубочка?
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якщо на знімку ціни в рублях, то вони в комунізмі живуть
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Мабуть в сотий раз говорю - тільки бетонна стіна висотою 10 метрів по периметру колючий дріт з напругою 10 кіловольт врятують Україну від цієї кацапської ЗАРАЗИ!!!
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Без блінов на лапатє празнік- нє празнік!
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Синие палатки остались от регионообразовывавшей ПР
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Скоро такие же гуляния будут в Одессе и Харькове.
Нужнотольконестрелять! Мыусталиотвойны.
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