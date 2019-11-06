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 Политика Украины
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 В деле моряков украинские следователи копируют действия российских следователей, - адвокат Порошенко. ДОКУМЕНТ

Расследование ГБР по захвату кораблей в Керченском проливе фактически исходит из той же версии, что российское - что причиной инцидента была военная провокация со стороны украинского руководства.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке написал адвокат экс-президента Петра Порошенко Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"Шесть дней назад у меня был разговор с директором ГБР Романом Трубой в эфире Радио Свобода, речь шла о "делах Порошенко". Я тогда спросил, понимает ли ГБР, что их расследование по захвату кораблей в Керченском проливе фактически исходит из той же версии, что российское (что причиной инцидента была военная провокация со стороны украинского руководства) и работает против линии МИД Украины? Труба ответил, что ГБР вне политики, за правовой помощью к России они не обращались, следствие ведётся исключительно в Украине, и особо подчеркнул, что украинских моряков, вернувшихся из плена ни в чем не подозревают ("мы не расследуем действия моряков, которые находились на кораблях, мы расследуем действия руководства государства, которое отдавало соответствующие приказы, чтобы корабли туда были направлены"). "Хорошо, если это правда" - подумал тогда я. Хотя бы матросов оставят в покое", - заявил он.

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"Оказалось, рано подумал. На этой неделе мы наконец-то добрались до июльского определения о назначении судебной экспертизы в КНИИСЭ по этому делу. Назначил судья Вовк со второй попытки, первый раз ту же самую экспертизу назначил судья Матийчук, но ее пришлось переназначать, так как в тот период производство было вообще закрыто. Подробности этой истории со ссылками на полные тексты решений описал мой коллега адвокат Игорь Головань тут. Восьмым вопросом экспертам предлагается решить, были ли допущены нарушения военнослужащими выполнявшими задание, и привели ли они к тяжким последствиям. Нам могут сейчас начать объяснять, что они ничего такого не имели в виду, и что ожидается, что экспертиза даст на это отрицательный ответ, и тем самым окончательно очистит моряков, но это все объяснения в пользу бедных. Если следователь ставит эксперту вопрос, он должен быть готов принять любой ответ на него. А руководитель следователя не должен делать публичных заявлений, которые потом оказываются неправдой", - добавил адвокат.

"Кстати, в ФСБ России очень похожую экспертизу по Керченскому делу, провели еще в июне. Она как раз подтвердила все подозрения ГБР: моряки и другие неустановленные украинские лица действительно были во всем неправы, а русские пограничники - правы. Так что может насчёт отказа от правовой помощи со стороны России ГБР тоже ещё передумает. Как говорили в одном старом кино, "это может быть началом красивой дружбы", - резюмировал Новиков.

В деле моряков украинские следователи копируют действия российских следователей, - адвокат Порошенко 01

В деле моряков украинские следователи копируют действия российских следователей, - адвокат Порошенко 02

Напомним, 13 сентября ГБР начало допрашивать 24-х украинских моряков по делу об их захвате Россией возле Керченского пролива.

Экипажи трех украинских кораблей - катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" были захвачены в плен российскими пограничниками в ноябре 2018 года. Украинцев арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы и вывезли в Москву.

Освободить их удалось только 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией по формуле "35 на 35", при этом уголовные дела в их отношении в России закрыты не были.

Источник: https://censor.net.ua/p3158059
 
 
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Краще б петін адвокат переймався злісним ігноруванням петьою викликів петі на допит до слідчих ДБР.. Чесна , мужня й законослухняна людина - не буде уникати допитів в ДБР.
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пецін адвокат! пеця уже і перднуть без аблакта боїться?
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всем ЗЕбобикам:

"Моряки подельники Мародера в провокации против России по пересечению границ России.
Они выполняли преступный приказ, как минимум...."
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"Ольгинские" опарыши воспряли при упоминании Порошенка.
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Может у них один и тот же руководитель и фамилия его не Труба?
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Операция ФСБ-«клоун»,и слуги рашистов
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с новымилицами это могут быть те самые следователи
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так пэдра клоун или слуга рашистов? Врядли он настолько тупой, что не понимал, чем этот поход может закончится.
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Хряка за грати!
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В Гуантанамо, вместе с его марионеткой Моникой! Хряка ж Беней кличут?
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Второй раз "Цензор" публикует бредни этого ненормального. Для чего?
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для того щоб зелєбобам було де і на кому відігратись за розчарування від Зелі.
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так "дело о провокации Президента Порошенко против России" все же есть.
И заведено оно по заяве Портянки

вот морячки и пойдут за "соучастие"
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Кто больше заплатит, того и публикуют, это же "Цензор".
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та кажуть наша прокуратура і рашкіна разом над цією справою працюють.
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Х"йло затеяло операцию по спасению жирного Лолиты, но что-то пошло не так. Зеленский конечно не оправдал надежд, но кондитера с его хитрыми схемами точно никто больше не хочет.
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о буде хохма, коли україна заб'є на рекомндації "пртнерів" нге трогати бригу, і пецю відправлять в гаагу!
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в гаагу?? заб'є на рекомндації "пртнерів"???
раздвоение ???? надо выбрать что то одно..))) как раз партнеры то в гааге )))
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Печально, что за все эти, так называемые, экспертизы, которые к тому жк не отвечают упк, платим мы, что бы зебилы ответили на вопрос имели ли право украиеские моряки с одного украинского порта через чвои пограничные водя приплыть в друной украинский порт. Зебилоиды,или Крым уже не Украина?
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А от це вже державна зрада у чистому вигляді.
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Они другого не умеют, что вы от них хотите? Тем более у нас сейчас такой тренд, миру - мир, мышебратья, смотри "сватов" и не вякай...
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А че неправильно пишет в выделенном желтым тексте?
Для целостности проверки понятно шо нужно проверить всю цепочку приказов.

Но только вот катера шли нашими и нейтральными водами, а нападение было уже когда сваливали в нейтральных, так что и проверку незачем делать, это да. Короче хитро маскируются. б*же, Главком отдал законный приказ про перебазирование, а на группу совершили нападение пираты(государственные), вот и все.
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