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Все про:ДТП (5845) Львовщина (1768)

 Три человека погибли в ДТП на трассе "Львов-Луцк". ФОТО

Три человека погибли в ДТП во Львовской области на трассе "Львов-Луцк".

Об этом сообщает Националиция области, передает Цензор.НЕТ.

По данным полиции, авария произошла около 19:30 вечера 5 ноября между селами Сабанивка и Стоянив в Радеховском районе Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили "Шкода Рапид", которым управлял 32-летний житель города Луцк Волынской области и "Ситроен Кроссер", за рулем которого находился 30-летний житель одного из сел Каменка-Бугского района. В результате столкновения водитель и двое пассажиров "Шкоды", жители города Луцк в возрасте 34 и 38 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель "Ситроена" с телесными повреждениями госпитализирован", - сообщили в полиции.

Три человека погибли в ДТП на трассе Львов-Луцк 01

Полиция открыла уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение, - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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Источник: https://censor.net.ua/p3158044
 
 
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Українські дядьки зовсім не вміють кермувати. Від слова зовсім ! Бьються, як Великодні яйця. Вбивають себе, дітей, жінок, пасажирів, перехожих. треба бути ким, щоб перекинутись з 4-х коліс? обо врізатись в стоячу перешкоду ?! Краще б на фронт пішли - там би навчились швидко цінувати життя...
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шкода рапід не трапляється в бляхах. просто мабуть були не пристібнуті пасами безпеки або обставини аварії були для шкоди гірші. у сітроена по фото значні ушкодження але фронтальні, тобто в найміцнішій частині авта, якщо шкода зазнала удару в бік або задню частину - там ситуація ще гірша, та й ступінь тяжкості травм водія сітроена не вказано, можливо він теж в тяжкому стані..
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Ну вот, в ситроене сработали подушки... а шкода видимо бляха, раз никто не выжил...
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шкода рапід не трапляється в бляхах. просто мабуть були не пристібнуті пасами безпеки або обставини аварії були для шкоди гірші. у сітроена по фото значні ушкодження але фронтальні, тобто в найміцнішій частині авта, якщо шкода зазнала удару в бік або задню частину - там ситуація ще гірша, та й ступінь тяжкості травм водія сітроена не вказано, можливо він теж в тяжкому стані..
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не факт, що поспішав, раз їхав швидко. Ця дорога практично нова, дозволяє їхати швидко.
Швидкість, темрява, опади, "молодо-зєлєно", ******* авто та адреналін в сукупності, швидше за все, зробили свою чорну справу.
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Зло України-нігілісти, що не поважають законів, правил, себе та інших.
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Українські дядьки зовсім не вміють кермувати. Від слова зовсім ! Бьються, як Великодні яйця. Вбивають себе, дітей, жінок, пасажирів, перехожих. треба бути ким, щоб перекинутись з 4-х коліс? обо врізатись в стоячу перешкоду ?! Краще б на фронт пішли - там би навчились швидко цінувати життя...
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естественный отбор 21 века. выживет тот, кто на фуре.
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"По данным полиции, авария произошла около..."

По данным грамматики произошла не авария, а катастрофа
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