 Три человека погибли в ДТП на трассе "Львов-Луцк". ФОТО

Об этом сообщает Националиция области, передает Цензор.НЕТ.

По данным полиции, авария произошла около 19:30 вечера 5 ноября между селами Сабанивка и Стоянив в Радеховском районе Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили "Шкода Рапид", которым управлял 32-летний житель города Луцк Волынской области и "Ситроен Кроссер", за рулем которого находился 30-летний житель одного из сел Каменка-Бугского района. В результате столкновения водитель и двое пассажиров "Шкоды", жители города Луцк в возрасте 34 и 38 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель "Ситроена" с телесными повреждениями госпитализирован", - сообщили в полиции.

Полиция открыла уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение, - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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