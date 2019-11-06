 Неизвестные стреляли в авто активиста на Харьковщине, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, 5 ноября в 21:30 в дежурную часть Великобурлукского отделения полиции поступила информация от местного жителя. Он сообщил о том, что вблизи села Подсреднее на грунтовой дороге неизвестные из автомобиля совершили несколько выстрелов по его автомобилю.
На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска Великобурлукского отделения полиции.
Сейчас сотрудники полиции осуществляют осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства. Личный состав отделения ориентирован на розыск лиц, причастных к стрельбе.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Закусывать пробовали? Или до утра решили квасить по-черному? А, великорос?
В Петровському можна не відводити, Піськов сказав, що до Нового року трахати вас не планують!
Иди трезвей. Здесь водки нет, и ягеля
А ты? За Шария наверное? Угадал?
Или ты, забулдыга, пропил все выборы, отвечай
Чому досі не сидить Медведчук? Порішав з Коломойським та його мавпочкою?
Тебя надо на цепь посадить,пока ты нормальных людей не покусал. Ягель ел сегодня? признавайся!
Алкашня, мне пора спать. А ты бухай дальше, раз такой невменяшка
Мокша, ти ж з України? Так давай з тобою зустрінемося? Я тобі твою порожню черепушку прострелю.
Тебя ***** посылают - тебе смешно. Тебя с лопаты кормят - тебе радостно. Тебя в тамбуре по ********* бьют - тебе чечня круто. На свалке еду хлоркой посыпают, чтоб ты её не жрала, но ты свидомых разводишь и зацепляешь
Где же твоё достоинство, ************* ты помойная?Напиши свой номер телефона и свой домашний адрес.
вдруг предателей заезжих в расход пускать начнут))
курды сейчас везде
турков да их батраков на шашлык пускают
Володимир Зеленський дуже любить серіал "Слуга народу" і навіть свою перемогу він святкував сауд-треком з цього серіалу. А закінчується цей серіал чим?
- Правильно. Імпічментом того героя, якого він зараз грає.
Правильно - буде. Як і будемо ваші свінособачьі голови різати
шото ты расписался не на шуткушо конкретно ты делаеш для Украины???
лайкаеш и постиш йухеверть???
Правда что твой дедвоевал, как еще миллион кацапов у власова?
Вот иллюстрация из исторической серии "Деды целовали".
Мордовский крестьянин Гарис лобызает руки немецкому солдатику.