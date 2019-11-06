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 Неизвестные стреляли в авто активиста на Харьковщине, - полиция. ФОТО

Полиция расследует факт стрельбы по автомобилю активиста в Великобурлукском районе. В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, 5 ноября в 21:30 в дежурную часть Великобурлукского отделения полиции поступила информация от местного жителя. Он сообщил о том, что вблизи села Подсреднее на грунтовой дороге неизвестные из автомобиля совершили несколько выстрелов по его автомобилю.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска Великобурлукского отделения полиции.

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Сейчас сотрудники полиции осуществляют осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства. Личный состав отделения ориентирован на розыск лиц, причастных к стрельбе.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Неизвестные стреляли в авто активиста на Харьковщине, - полиция 01
Неизвестные стреляли в авто активиста на Харьковщине, - полиция 02

Также смотрите: "Опасный прецедент привлечения к ответственности общественных активистов", - суд постановил взыскать с защитников озера Утиного 200 тис. грн. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3158012
 
 
 Топ комментарии
 
зеленая сепарско рыговская антимайданная мафия расцвела при зраднике зелебобе
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Чому при Порошенко в активістів таких як нові ваниі депутати з Слуги народу з Ізраїлю як Куницький не стріляли?
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Пропоную всіх активістів розстріляти або повісити. Неизвестные стреляли в авто активиста на Харьковщине, - полиция - Цензор.НЕТ 6098
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Может это не активист даже. Из статьи никак не понятно, кто это. Местный мужик какой то. Может из-за бабы поругались, нажравшись накануне
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Я думаю, що це Зебил малорос з Цензора A S 32015c26, а обстріляли його українці. Шкода не вбили.
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Ааа, понял, то есть я и есть этот активист))
Закусывать пробовали? Или до утра решили квасить по-черному? А, великорос?
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Жопашнік ЕГей A S 32015c26, Нелох! Неизвестные стреляли в авто активиста на Харьковщине, - полиция - Цензор.НЕТ 5874
В Петровському можна не відводити, Піськов сказав, що до Нового року трахати вас не планують!
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Опять ты здесь, титушка.
Иди трезвей. Здесь водки нет, и ягеля
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Жопашнік A S 32015c26, за кого ти голосував на виборах президента України 2019?
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Тебе какое дело?
А ты? За Шария наверное? Угадал?
Или ты, забулдыга, пропил все выборы, отвечай
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A S 32015c26 , мордвін напиши спочатку з якою ти села на підархе?
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Жопашнік A S 32015c26 чому ти російською мовою спілкуєшся? Ти тупица?
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Та тому, що я російськомовний. І що ти мені скажеш?
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Мордвін A S 32015c26 чому Ахмєтов і Свинарчуки досі не сидять? Де відрубані руки корупціонерів, долар по 8? Хто замовив Катю Гандзюк?
Чому досі не сидить Медведчук? Порішав з Коломойським та його мавпочкою?
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Сцк, ты реально нажрался.
Тебя надо на цепь посадить,пока ты нормальных людей не покусал. Ягель ел сегодня? признавайся!
Алкашня, мне пора спать. А ты бухай дальше, раз такой невменяшка
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A S 32015c26 мордвін, особисто мені, вчителю, з зарплатою 4000уе насрати на ваш ягель.
Мокша, ти ж з України? Так давай з тобою зустрінемося? Я тобі твою порожню черепушку прострелю.
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A S 32015c26 чурка мокшанская, ты то под этим ником ссышься, то под другим.
Тебя ***** посылают - тебе смешно. Тебя с лопаты кормят - тебе радостно. Тебя в тамбуре по ********* бьют - тебе чечня круто. На свалке еду хлоркой посыпают, чтоб ты её не жрала, но ты свидомых разводишь и зацепляешь
Где же твоё достоинство, ************* ты помойная?Напиши свой номер телефона и свой домашний адрес.
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Іноді я теж у Києві по ночах чую постріли, а іноді про це пишуть. Також регулярно відбувається псевдомінування метрополітену. Хоч когось зловили з таких злочинців?
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ты опасайся выстрелов
вдруг предателей заезжих в расход пускать начнут))
курды сейчас везде
турков да их батраков на шашлык пускают
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беззубий азіат Гарис....злізь з пляшки чурка мокшанська)
Володимир Зеленський дуже любить серіал "Слуга народу" і навіть свою перемогу він святкував сауд-треком з цього серіалу. А закінчується цей серіал чим?
- Правильно. Імпічментом того героя, якого він зараз грає.
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зеленая сепарско рыговская антимайданная мафия расцвела при зраднике зелебобе
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У Зе готують зустріч з ****** тет-а-тет. Вітаю, зебобіки. Після зустрічі чи буде Україна існувати?

Правильно - буде. Як і будемо ваші свінособачьі голови різати
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тебе очко болит???
шото ты расписался не на шуткушо конкретно ты делаеш для Украины???
лайкаеш и постиш йухеверть???
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Гарис, косоглазый азиат из-за поребрика, не забывай навоз, в котором ты выросла, кацапина.
Правда что твой дедвоевал, как еще миллион кацапов у власова?
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Страна рабов...
Вот иллюстрация из исторической серии "Деды целовали".
Мордовский крестьянин Гарис лобызает руки немецкому солдатику.

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