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 Сотрудники СБУ задержали следователя Святошинского управления полиции за вымогательство $3 тыс. взятки. ФОТО

5 ноября сотрудники спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ провели операцию по задержанию следователя Святошинского УП ГУ НП в г. Киеве, который требовал взятку в размере 3 тысяч долларов за "решение вопроса".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в  СБУ.

"5 ноября 2019, сотрудниками спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и следователями ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины при участии ДВБ НП Украины прекращена противоправная деятельность следователя Святошинского УП ГУ НП в г.. Киеве, который требовал от гражданина Украина неправомерную выгоду в размере 3000 долларов США за неналожение ареста на имущество последнего. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия ", - отметил источник в СБУ.


СБУ провела операцию при которой злоумышленник задержан "на горячем", непосредственно в момент получения взятки.

Сотрудники СБУ задержали следователя Святошинского управления полиции за вымогательство $3 тыс. взятки 01
Сотрудники СБУ задержали следователя Святошинского управления полиции за вымогательство $3 тыс. взятки 02
Сотрудники СБУ задержали следователя Святошинского управления полиции за вымогательство $3 тыс. взятки 03

Источник: https://censor.net.ua/p3157996
 
   
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Благодаря полному бездействию Пети-параши сегодня имеем то же ворьё как в судах, так и в мусарне. Ну, ничо, за все подвиги он будет отвечать.

ВОТ ТАК ПОВОРОТ! ВСПЛЫЛ НОВЫЙ КОМПРОМАТ на Порошенко! А вот теперь СУШИ СУХАРИ!
https://youtu.be/1LolSKaRvIg
Скоро все квакеры, осевшие на болоте "цензора" будут квакать безоплатно...а это значит платные свалят, останутся только тупоголовые и подельники Петрушки.
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в святошинском ровд там полно таких
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Шановні співробітники СБУ а слабо затримати акулу "нефьодова" а то все якмхось карасів ловите! Якщо в цьому відео половина правди то цих акул вже можна "брати" поки вони ще тепленькі!!! Автомобильная афера уровня "Элита Центр". Как Нефьодов и Верланов помогли аферистам из "Любе Авто". - YouTube
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