 Специзделие для слуг народа, день "народного" единства, как трудно быть Богом. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

... про политику нашу грешную покалякаем...
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...я думаю, он захочет
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Специзделие для слуг народа
Трудно быть Богом
Без табу
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Формируется такое мнение...
День "народного" единства
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Срыгни уже в свой мурманский сортир нищ**род гнилозубый
Ты же оттуда родом - **@ное лабытнанги и мурманск, где в сортирах на улице тонут. И ***** улица Сибиряков Гвардейцев - вот это ****** во всей красе.
Немає інших жаб окрім як на нього.
Він самий популярний
пс. і навряд тут є порохоботи.
Де продюсер - диявол і кат!
Звістки-ворони б'ються в вікно:
«Вранці вбито двох наших солдат…»Та крізь сльози і біль бачить Бог
Вбитих хлопців на білім камінні,
І він знає, що вбили не двох,
Вбито силу людей! - покоління!Вбито батька, бабусю і мати -
Адже як їм без хлопця жити?
Вбито сина і доньку солдата,
Яких він ще не встиг народити!Вбили віру, надію останню,
В саме серце націлили зброю!
Вбили чисте і світле кохання,
Наречену зробили вдовою...…Чорний стіл у кімнаті як острів.
Сивий попіл навколо каміну.
Не зберуться ніколи тут гості,
Бо Москва вбила цілу родину!!!!Заростає подвір'я полином…
Ти помстися за все, Україно!Тетяна Малахова
Теперь только про власть. Это патаму ша лемократия чы как?
Ну а нелох со всей своей командой каждый день даёт изобильную пищу для смеха и издевательства над ними, для создающих фотожабы просто полное раздолье. Такого треша в Украине вообще никогда не было, как при этом 95 квартале.
Вот и резвятся фотожаберы. Чему тут удивляться?