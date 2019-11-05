EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  4902  77
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3554) Путин (25138) Ткаченко Александр (60) фотожаба (9523) Трамп (2606) Яременко Богдан (74)

 Специзделие для слуг народа, день "народного" единства, как трудно быть Богом. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Специзделие для слуг народа, день народного единства, как трудно быть Богом. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

... про политику нашу грешную покалякаем...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока команда Зеленского не заставит Коломойского вернуть деньги, новых траншей от МВФ не будет - "WSJ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка

Специзделие для слуг народа, день народного единства, как трудно быть Богом. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

...я думаю, он захочет

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Я бы хотел, чтобы Зеленский приехал в Белый дом

Специзделие для слуг народа, день народного единства, как трудно быть Богом. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Специзделие для слуг народа

Специзделие для слуг народа, день народного единства, как трудно быть Богом. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Трудно быть Богом

Специзделие для слуг народа, день народного единства, как трудно быть Богом. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Без табу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования "1+1" о незаконности застройки этого участка, - Bihus.info. ВИДЕО

Специзделие для слуг народа, день народного единства, как трудно быть Богом. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Формируется такое мнение...

Специзделие для слуг народа, день народного единства, как трудно быть Богом. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

День "народного" единства

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3157989
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В истории Украины такого количества дебилов в зраде ещё небыло... Во главе с зЕ!лох-42..
 показать весь комментарий
 
 
маскарад на нижній жабі, це хто себе і ким бачить в житті, чи ранкове св'ято в дітсадку
 показать весь комментарий
 
Сегодня на смене , наверное, ярый порохобот сидит Специзделие для слуг народа, день "народного" единства, как трудно быть Богом. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5238
 показать весь комментарий
 
 
Гнилозубый малорос, magic SOM, никаких фотожаб. Все реально. Всё как ты и хотел, мордовская набутылочная насадка.
Специзделие для слуг народа, день "народного" единства, как трудно быть Богом. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7350

Специзделие для слуг народа, день "народного" единства, как трудно быть Богом. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7983
 показать весь комментарий
 
 
Гнилозубый мутант из ******** - magic SOM. Ты это сможешь увидеть только вниз ногами на брезке.
Срыгни уже в свой мурманский сортир нищ**род гнилозубыйСпецвиріб для слуг народу, день "народної" єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8375
Ты же оттуда родом - **@ное лабытнанги и мурманск, где в сортирах на улице тонут. И ***** улица Сибиряков Гвардейцев - вот это ****** во всей красе. Спецвиріб для слуг народу, день "народної" єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5515
 показать весь комментарий
 
 
Я ФОПовец поверьте мне не всё так однозначно!!
 показать весь комментарий
 
 
Просто Зеля прикольний.
Немає інших жаб окрім як на нього.
Він самий популярний Спецвиріб для слуг народу, день "народної" єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5917
пс. і навряд тут є порохоботи.
 показать весь комментарий
 
 
типа, не важно о чем и как, но главное, чтобы о тебе говорили .
 показать весь комментарий
 
ЗЕбилы негадуют , пачиму Цензор абижает ЗЕбубачку и пачиму нет фотожаб на Парашенко!!
 показать весь комментарий
 
 
Зебіли настільки тупі, що навіть елементарної картинки в фотошопі не вміють зробити. Спецвиріб для слуг народу, день "народної" єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6579
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
..А про ПеПО- свинку (баригу ) ..жодного ! Спецвиріб для слуг народу, день "народної" єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5701
 показать весь комментарий
 
 
а тебе, свинорусу, больше ничего в методичке не написали? Импровизируй, покажи, что у тебя в черепе кроме ********** мочи еще что-то осталось.
 показать весь комментарий
 
 
ты хочешь, чтобы мокшанский бомж под ником Lvbnhj опроверг наличие у себя вшей? Спецвиріб для слуг народу, день "народної" єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3740
 показать весь комментарий
 
 
Ну так поройся в своих вконтактиках и однокласниках и натягай фотожаб на Порошенко, как ты обычно тут всегда делаешь...
 показать весь комментарий
 
 
Це якесь божевільне кіно,
Де продюсер - диявол і кат!
Звістки-ворони б'ються в вікно:
«Вранці вбито двох наших солдат…»Та крізь сльози і біль бачить Бог
Вбитих хлопців на білім камінні,
І він знає, що вбили не двох,
Вбито силу людей! - покоління!Вбито батька, бабусю і мати -
Адже як їм без хлопця жити?
Вбито сина і доньку солдата,
Яких він ще не встиг народити!Вбили віру, надію останню,
В саме серце націлили зброю!
Вбили чисте і світле кохання,
Наречену зробили вдовою...…Чорний стіл у кімнаті як острів.
Сивий попіл навколо каміну.
Не зберуться ніколи тут гості,
Бо Москва вбила цілу родину!!!!Заростає подвір'я полином…
Ти помстися за все, Україно!Тетяна Малахова
 показать весь комментарий
 
 
Бггг))) а зачем зебанутые каждый раз лезут смотреть фотожабы, а потом подымают вселенский вой? Мазохисты хреновы...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
То все фігня. Головне, щоб абинеюлька.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Раньше при Свынюке шаржи были на 90 процентов про оппозицию - кляту Йульку, клятого Гриценка и Ляшка, клятого Тягнибока...
Теперь только про власть. Это патаму ша лемократия чы как?
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то при Порошенко здесь было очень много шаржей на него, вы наверное просто забыли.
Ну а нелох со всей своей командой каждый день даёт изобильную пищу для смеха и издевательства над ними, для создающих фотожабы просто полное раздолье. Такого треша в Украине вообще никогда не было, как при этом 95 квартале.
Вот и резвятся фотожаберы. Чему тут удивляться?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх