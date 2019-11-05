 На Ивано-Франковщине ликвидирован цех по производству фальсифицированного алкоголя, организаторы арестованы. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 УК Украины была установлена группа лиц под руководством местного жителя, которые организовали и обеспечивали работу подпольного цеха по производству фальсифицированного алкоголя. Фальсификат, изготовленный из спирта в крайне неблагоприятных санитарных условиях, обклеивали поддельными акцизными марками неустановленного образца и реализовывали как на территории областного центра, так и на территории региона.





Также смотрите: На территории одной из оптовых баз Чернигова прекращена незаконная реализация подакцизной продукции: изъяты товары стоимостью 588 тыс. грн. ФОТОрепортаж

По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту незаконного производства, в складских и гаражных помещениях, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях, из незаконного оборота изъято 6 тыс. 387 литров спирта, который использовался в качестве сырья для изготовления фальсификата, 1 тыс. 950 литров готового алкогольного фальсификата, разлитого в стеклянную тару разного объема, оборудование для изготовления фальсификата, а также поддельные акцизные марки, этикетки и контрэтикетки, подделанные под известные торговые марки, тару разного объема, пробки и транспортные средства, используемые для незаконной перевозки фальсификата.







Смотрите: Налоговой милицией Киева ликвидирован подпольный цех по производству алкогольного фальсификата. ФОТОрепортаж

Злоумышленники были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, им сообщено о подозрении по ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 УК Украины.





Ивано-Франковским городским судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Акциз-2019": В Ужгороде налоговая милиция изъяла алкогольной продукции на 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Продолжаются следственные действия.