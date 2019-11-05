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Все про:взятка (4765) Нацполиция (10349) правоохранительные органы (495) Варченко Ольга (53)

 Следователь Нацполиции Киева попался на взятке $3 тыс. - ГБР. ФОТО

Сегодня на получении неправомерной выгоды задержали следователя одного из райотделов ГУ Нацполиции в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый замдиректора Госбюро расследований Ольга Варченко в Фейсбуке.

"Проработав в полиции всего год, следователь, очевидно, решил улучшить свои финансовые дела, пользуясь своим служебным положением. Взятку в сумме 3000 долларов США правоохранитель требовал у подозреваемого в уголовном производстве за то, что не будет арестовывать его имущество, которое, по санкции инкриминируемой ему статьи подлежит аресту и конфискации в пользу государства", – написала она.

Следователя Нацполиции задержали, когда он получал второй транш – $2 тыс., ему вменяют ч. 3 ст. 368 УК Украины – получение взятки.

"Если его вина будет доказана, правоохранитель может попасть за решетку на 5–10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет", – отметила Варченко.

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Следователь Нацполиции Киева попался на взятке $3 тыс. - ГБР 01
Следователь Нацполиции Киева попался на взятке $3 тыс. - ГБР 02
Следователь Нацполиции Киева попался на взятке $3 тыс. - ГБР 03

Источник: https://censor.net.ua/p3157979
 
   
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Пацан к успеху шл...не получилось... сбили кречета на взлерте... год всего, совсем "зеленый пацан"... могли б закрыть глаз на мелочь...
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через по годика когда все уляжется, его судья пещерского суда восстановит в должности и назначит компенсацию от государства ? все как обычно ? одни ловят а другие отпускают ?
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это все палытыческие репрессии которые устроили проклятые евробляхеры. правильно соя?
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кто такой этот зебанутый? я такого не знаю.
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...И ШО ЖЕ ТУТ СЕНСАЦИОННОГО...ОБЫЧНАЯ РУТИННАЯ ЖИЗНЬ ПРОСТОГО СЛЕДАКА ИЛИ ОПЕРА...ЭТО Ж КАК РАНЬШЕ В ГАИ БЫЛО, НИЗЫ СОБИРАЮТ ДАНЫНУ ДЛЯ ВЕРХОВ, И ВЕСЬ НЕГАТИВ НА СЕБЯ СОБИРАЮТ...курочка по зернышку..а этот простой сопливый исполнитель на стрелку пришел, забрать то, о чем наверху договорились...
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