 Следователь Нацполиции Киева попался на взятке $3 тыс. - ГБР. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый замдиректора Госбюро расследований Ольга Варченко в Фейсбуке.



"Проработав в полиции всего год, следователь, очевидно, решил улучшить свои финансовые дела, пользуясь своим служебным положением. Взятку в сумме 3000 долларов США правоохранитель требовал у подозреваемого в уголовном производстве за то, что не будет арестовывать его имущество, которое, по санкции инкриминируемой ему статьи подлежит аресту и конфискации в пользу государства", – написала она.



Следователя Нацполиции задержали, когда он получал второй транш – $2 тыс., ему вменяют ч. 3 ст. 368 УК Украины – получение взятки.



"Если его вина будет доказана, правоохранитель может попасть за решетку на 5–10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет", – отметила Варченко.

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