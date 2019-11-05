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 Происшествия, Киевские новости
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 "Фонтан кипятка на Саксаганского", - прорыв трубы в центре Киева. ДЕТАЛЬНЫЙ ФОТОрепортаж

В центре Киева, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел прорыв трубы с горячей водой.

Как передает Цензор.НЕТ, новые фото с места аварии опубликованы в сети.

Видео - Киев Оперативный

Фонтан кипятка на Саксаганского, - прорыв трубы в центре Киева 01
Фонтан кипятка на Саксаганского, - прорыв трубы в центре Киева 02

Фото - Киев Оперативный 

Фонтан кипятка на Саксаганского, - прорыв трубы в центре Киева 03
Фонтан кипятка на Саксаганского, - прорыв трубы в центре Киева 04
Фонтан кипятка на Саксаганского, - прорыв трубы в центре Киева 05
Фонтан кипятка на Саксаганского, - прорыв трубы в центре Киева 06
Фонтан кипятка на Саксаганского, - прорыв трубы в центре Киева 07

Фото - Обозреватель

Источник: https://censor.net.ua/p3157974
 
 
 Топ комментарии
 
Это тот прорыв о котором говорил преЗЕдент?
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Друга новина за дві години про цей апокаліпсис.. Потужно, цензор.. І жодного слова про те, що петя і сьогодні злісно проігнорував виклик на допит до слідчих ДБР..
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В прошлом году там же было тоже. Педалька рулит
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Похоже, но вместо воды должно идти дерьмо из труб! Тогда будет то что обещал и за что голосовали!
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просто прыгать туда все передумали
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зечмо взагалі не може балакати, це казав хасід ганчаренко
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сміх-сміхом, а коли ***** в рф каже прорив, то одразу або проривається дамба, або труба з кропом =)
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Взрыв цистерны с гавном в Москве

Коментарі водія особливо надають... оце "Река говна, река говна" (і по радіо в цей момент щось про "хит недели") - але на початку взагалі порвало: по радіо пісня How deep is your love? - і негайно гівнобласт "Фонтан окропу на Саксаганського", - прорив труби в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8627
(схоже, його кохання достатньо потужне - аж цистерни з гівнами вибухають... тож дівчинка з кліпу може сміливо виходити за цього хлопака)
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Та нє.То ж Трубу порвало.Коли П'ять тисяч томів справ Майдану в ДБР отримав.Це ж йому не перед Чорновол глазками лупать.
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Ну, должен же когда то появиться честный президент.
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1 разве шо на Марсе
2 перед гражданами какого государства честный
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Честность и политика - вещи несовместимые. Честным должен быть судья.
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Я уберу этот коммент, если Литвин поставил лайк на него, значит, он против Украины, этот коммент был.
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В прошлом году там же было тоже. Педалька рулит
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Ты сдурел, порохобот? В прошлом году в аварии на этом месте были виноваты нерадивые местные чиновники, зношени сети, зрадофилы и агенты кримля. Это сейчас уже виноват презедент
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Это дополнительный пиар деятельности мэра Киева.
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Друга новина за дві години про цей апокаліпсис.. Потужно, цензор.. І жодного слова про те, що петя і сьогодні злісно проігнорував виклик на допит до слідчих ДБР..
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Это Леня - взамоимозависимые события ибо место аварии находится на дороге от Шота Руставели, 13 до ДБР
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Тоді поважна причина - шоколад тане від високої температури, а шоколадні яйця - тим паче.. ..
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да хзена с тем петей
как кращий его подельник Кличко построил вместо больниц стеклянный мост
где ежедневные репортажи об этом чуде при--дурка укравшего миллионы
что видно через стекло кроме кудрей пети
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Центр европейской столицы с европейским некоррумпированным мэром.
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"Євробляхери колесами пошкодили тепломагістраль на Саксаганського"
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Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
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смотрят многие и видимо видят там жпу раз в эмиграцию ломонулись полстраны
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Фуя се -- на Шулявке давление! ...с ***** давид, чы шо? *)
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А шо ты знаешь за Евбаз? -- это где, как и напротив чего? *)
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За Евбаз я знаю много. А ищо знаю, что Бандера Роса название болел Ливорно, известных своими комуняцкими убеждениями и битыми за них мордами
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Так где Евбаз -- конкретно? -- если ты Киевлянин.
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Иди в жопу, комуняк с Ливорно. Может ты у меня в своем занюханном гетто спросишь где цирк или украденный Азировым стадион Старт? Умора натуральная
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Ливорно? -- ты шо-то спутал, чушок...
Где в Киеве был ресторан "Кавказ" -- ответишь -- ...я всё прощу...*)
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Почему был, Вася? Он там и сейчас сохранился
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Горе немецкое, где ходил 30-й трамвай знаешь?
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Ты шо, еврей? -- вопросом на вопрос отвечаешь. Где ресторан "Кавказ" в Киеве был... ...или есть, как ты утверждаешь.
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С какого хрена я должен отвечать бычаре, который не может увязать тридцатку с Кавказом. Гуляй, чертовье лигурийское
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Ты про какую тридцадку? -- их две было -- с двумями мордами на концах и с одною. За какую базар? За красную, или за жёлтую?
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Ленка! -- где был ресторан "Кавказ" в Киеве! -- а был он в очень известном месте -- прям в Центре, почти... ...колись, лахудра -- ты должна знать! *)
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Кстате, мало что с савецких времен сохранилось. Я еще могу припомнить только хиба шо Одессу и Дубки
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евбаз эт сильно давно было мне мать рассказывала
зато шас они управляют Украиной
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Ну, твоя мама должна помнить кабак "Кавказ" -- ты ж сам за него впрягся! Или как? -- я ж за правду, а не за жабу. Может ты и киевлянин, свежей выпечки -- ? *)
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Связывать Евбаз с Кавказом мог только местный щиро-каренной каракалпак, сообщающий о существовании набережной на Минском массиве. Все с тобой ясно, Вася. Ливорно чемпион!
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Все изношено.А менять в центре это коллапс.
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а не міняти, то буде все рватись.
воно ж десятиліттями вже працює.
зношується.
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Зеленский! Что за ху**ня? Где дороги? Где ремонты коммуникаций?
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при этом в киеве квадрат жилья дороже чем в Атланте и других крупных американских городах, при том что у нас еще пока война и трубы с говном и с водой каждый день рвутся, мосты ложатся
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Зеваки стоят, смотрят, взяли бы порошочек, и простирнули вещички, не каждый день горячая вода на шару.
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