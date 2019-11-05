 В центре Киева прорвало трубу с горячей водой. Несколько машин провалилось под асфальт. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, в результате аварии в асфальте образовалась огромная яма в несколько метров в диаметре, по улицам растеклись потоки кипятка, а всю округу заволокло густым паром. Несколько машин ушли под асфальт.
Кадры с места событий опубликовал на своей странице в Facebook киевский фотограф Сергей Ристенко.
https://thebabel.net/texts/37705-vo-vremya-razvedeniya-voysk-v-zolotom-4-korrespondent-thebabelya-byl-v-okopah-na-peredovoy-vot-chto-on-tam-uvidel-fotografii?utm_source=page&utm_medium=publication
...лучшее -- враг хорошего, не трожь того, шо работает...
Когда уже в Киеве всё прорвёт? -- весной уже поздно будет! (не в коммунальном смысле)