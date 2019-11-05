 В центре Киева прорвало трубу с горячей водой. Несколько машин провалилось под асфальт. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, в результате аварии в асфальте образовалась огромная яма в несколько метров в диаметре, по улицам растеклись потоки кипятка, а всю округу заволокло густым паром. Несколько машин ушли под асфальт.

Кадры с места событий опубликовал на своей странице в Facebook киевский фотограф Сергей Ристенко.







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