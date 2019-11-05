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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:горячая вода (72) Киев (18152) потоп (287) коммунальные услуги (276)

 В центре Киева прорвало трубу с горячей водой. Несколько машин провалилось под асфальт. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел прорыв трубы с горячей водой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, в результате аварии в асфальте образовалась огромная яма в несколько метров в диаметре, по улицам растеклись потоки кипятка, а всю округу заволокло густым паром. Несколько машин ушли под асфальт.

Кадры с места событий опубликовал на своей странице в Facebook киевский фотограф Сергей Ристенко.

В центре Киева прорвало трубу с горячей водой. Несколько машин провалилось под асфальт 01
В центре Киева прорвало трубу с горячей водой. Несколько машин провалилось под асфальт 02
В центре Киева прорвало трубу с горячей водой. Несколько машин провалилось под асфальт 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3157946
 
 
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Какое отношение к подобным порывам имеет президент?
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Віталя, ти дурня не валяй, а перекривай задвіжку. Вправо крути. Знаєш куди вправо?
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Так это не в первый раз. Кличку привет.
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Большая часть труб уже давно отслужили свое а на глобальную замену просто нет денег.
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Как и везде... латают, врезают и снова латают, врезают...
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В центре Киева прорвало трубу с горячей водой.

...лучшее -- враг хорошего, не трожь того, шо работает...
Когда уже в Киеве всё прорвёт? -- весной уже поздно будет! (не в коммунальном смысле)
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а где кличко куда спрятался?????????????????
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Главное было ахметке подарить 700 млн грн, и не заставлять ремонтировать теплотрассы.
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А кому принадлежит Киевтеплоэнерго, дружбану главного мародера Ахметову, который только стрижет, но не копейки не вкладывает в инфраструктуру, разве что на бумаге, вот и результат на лицо, зато тарифы взвинтили заоблачные, вот эти потери уже заложены в существующие тарифы.
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